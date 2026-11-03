Nuo kitų metų – pokyčiai Klaipėdos uoste: štai kaip keisis infrastruktūros mokesčiai

Pagal naująją metodiką šešias iki šiol taikytas mokesčio dalis pakeis keturios: laivo, krovinio ir keleivio, atliekų tvarkymo bei locmano mokesčiai. Jų dydžiai bus nustatomi pagal ekonominius rodiklius arba faktines paslaugų sąnaudas.
LTSA direktorius Remigijus Lipkevičius sako, jog nauja tvarka užtikrins skaidresnį mokesčio apskaičiavimą, jis bus labiau prognozuojamas uosto naudotojams.
„Nuo 2022 metų Klaipėdos uosto infrastruktūros mokesčio dydžiai nebuvo sistemiškai indeksuojami, nors per šį laikotarpį keitėsi ekonominė situacija, augo statybos, darbo užmokesčio ir paslaugų sąnaudos. Todėl svarbu turėti aiškią metodiką, leidžiančią mokesčio dydžius pagrįsti realiais ekonominiais pokyčiais. Nuo šiol jie bus peržiūrimi kasmet pagal iš anksto nustatytus kriterijus“, – pranešime teigė R. Lipkevičius.
Įsakymo projektas
LTSA direktoriaus įsakymo projektas, kuriuo bus patvirtinti nauji mokesčio dydžiai, pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir uosto naudotojams. Įvertinusi gautas pastabas LTSA patvirtins galutinius tarifus – jie bus apskaičiuoti pagal iki šių metų pabaigos galiosiančias rinkliavas.
Be to, nuo 2028 metų Klaipėdos uostas kasmet iki liepos 1 dienos LTSA turės pateikti pajamų ir sąnaudų duomenis bei pasiūlymus, o ši iki spalio 1 dienos patvirtins ir paskelbs kitų metų tarifus.