Buvęs Lenkijos prezidentas įvertino Adamkaus nuopelnus: skyrė ypatingus žodžius

„Lietuva tiesiog buvo laimės kūdikis, kad V. Adamkus jai vadovavo, kuris jungė skirtingas patirtis – tai yra nepriklausomos Lietuvos, kai jis augo, vėliau okupuotos, sovietizuotos Lietuvos patirtį, taip pat diasporos arba migracijos patirtis ir jau po to jungė Lietuvą po nepriklausomybės atgavimo, kuri galėjo įgyvendinti savo ambicijas.
Jis buvo labai svarbi asmenybė kelyje stojant į NATO ir Europos Sąjungą“, – Vilniaus universiteto (VU) kartu su Vilniaus miesto savivaldybe surengtoje konferencijoje, skirtoje V. Adamkaus šimtmečiui, sakė jis.
„Savo kadenciją pradėjau 1995 metais, jis pradėjo 1998 metais ir iš karto puikiai sutarėme, tai buvo natūralūs, geri kontaktai“, – kalbėjo Lenkijos eksprezidentas.
Jis tikino kartu su V. Adamkumi turėjęs panašius tikslus – „visų pirma reikia atvesti mūsų šalis, įvesti į vakariečių demokratinę terpę, taip pat užtikrinti saugumą per narystę NATO“.
„Žinojome, kad reikia imtis visko, jog Lietuvos ir Lenkijos santykiai, kurie buvo apsunkinti skirtingų istorinių traumų ir problemų, nebūtų kliūtimi. Kad reikia tai savotiškai išspręsti, žiūrėti į ateitį ir į priekį. (...) Niekas iš mūsų negali pakeisti istorijos, galima meluoti apie istoriją. (...) Istorija jau įvyko, o politikų uždavinys yra kurti ateitį. Mes neatsakome už istoriją, kadangi tai jau įvyko, mes atsakome už ateitį ir būtent tą ateitį V. Adamkus kūrė puikiai“, – akcentavo A. Kwasniewskis.
Savo ruožtu Ukrainai 2005–2010 metais vadovavęs Viktoras Juščenka prisiminė V. Adamkaus įtaką 2004 metais vykusios Oranžinės revoliucijos eigai.
Tūkstančių žmonių išėjo į gatves
Masiniai protestai tąkart kilo prieš prezidento rinkimų rezultatų klastojimą, kai pergalė buvo paskelbta prorusiškam kandidatui Viktorui Janukovyčiui. Šimtai tūkstančių žmonių išėjo į gatves, reikalaudami sąžiningų rinkimų.
Ukrainos Aukščiausiasis Teismas panaikino antrojo rinkimų turo rezultatus ir nurodė surengti pakartotinį balsavimą, kurį laimėjo provakarietiškas V. Juščenka.
„Prezidentas V. Adamkus buvo lyg gelžbetoninis ramstis, kuris neleido devalvuoti demokratinio proceso dėl Rusijos valdžios spaudimo ir valdžiai priimti kažkokių amorfinių politinių sprendimų. (...) Jis labai laikėsi tos protokolo raidės, kuri leido pasiekti teigiamo rezultato“, – žurnalistams po sostinės Rotušėje vykusios konferencijos sakė Ukrainos eksprezidentas.
„Tai buvo žmogus, kuris ne tik atidžiai skaitė kiekvieną žodį, kablelį, bet jis ir vadovavosi tuo. Manau, kad ir A. Kwasniewskis, ir V. Adamkus buvo pagrindiniai Ukrainos demokratijos ramsčiai, kurie leido mums judėti į priekį sprendžiant šį konfliktą“, – tikino jis.
V. Juščenka teigė neprisimenantis, jog V. Adamkus „kada nors būtų buvęs abejingas tam, kas vyko Ukrainoje“.
„Jis visada buvo įsitraukęs į procesą. Ir tai mums labai, labai padėjo sureguliuoti situaciją. (...) Turite unikalų lyderį, kuris tokiais sunkiais jūsų valstybei ir tautai laikais sugebėjo užtikrinti šalies integraciją į europines ir transatlantines struktūras ir formuoti politiką, kuri sulaukė viso pasaulio supratimo“, – pabrėžė jis.
100 metų jubiliejų minintis V. Adamkus gimė 1926 metais Kaune, o 1944-aisiais, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vokietiją.
Po penkerių metų jis emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur įgijo statybos inžinieriaus specialybę, ėjo aukštas pareigas federalinėje Aplinkos apsaugos agentūroje ir aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, V. Adamkus vadovavo Stasio Lozoraičio prezidento rinkimų kampanijai, o 1998 metais pats buvo išrinktas Lietuvos vadovu.
Prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais. Pirmosios metu Lietuva užbaigė derybas dėl narystės ES ir sulaukė kvietimo prisijungti prie NATO, o 2004 metais tapo abiejų organizacijų nare.
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