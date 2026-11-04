Netrukus – nauji reikalavimai automobiliams: dėl gedimo gali nebeleisti užvesti variklio

Pirmasis „Euro 7“ įsigaliojimo etapas prasidės lapkričio 29 dieną. Nuo šios datos naujus lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių tipus Europos Sąjungoje bus galima homologuoti tik jiems atitinkant naujuosius reikalavimus.
Automobiliams, kurių tipai jau patvirtinti pagal ankstesnes normas, iš karto prisitaikyti nereikės. Nuo 2027 metų lapkričio 29 dienos „Euro 7“ reikalavimai bus pradėti taikyti iš esmės visiems naujiems šių kategorijų automobiliams, kurie pateks į Europos rinką.
Nepašalinus gedimo automobilis gali nebeužsivesti
Vienas svarbiausių „Euro 7“ pokyčių susijęs su automobilio gebėjimu savarankiškai stebėti išmetamųjų teršalų kiekį ir taršos mažinimo sistemų veikimą.
Naujuose automobiliuose bus naudojama pažangesnė stebėsenos sistema (OBM), kuri turės nustatyti, ar išmetamųjų dujų valymo įranga veikia tinkamai.
Aptikusi gedimą, dėl kurio taršos kontrolės sistema nebeatlieka savo funkcijos, elektronika pirmiausia įspės vairuotoją ir suteiks galimybę problemą pašalinti, tačiau ignoruoti tokius įspėjimus ilgą laiką nebebus galima.
Pagal Europos Komisijos patvirtintas technines taisykles, jeigu per 2 400 kilometrų atitinkamas gedimas nepašalinamas, sistema gali pradėti taikyti papildomų apribojimų taikymo procedūrą.
Gamintojams numatyti keli galimi sprendimai. Pavyzdžiui, aktyvavus ribojimo sistemą, automobilis galėtų leisti variklį užvesti ne daugiau kaip 20 kartų. Vėliau galimybė jį užvesti būtų blokuojama.
Kitas variantas – riboti atstumą, kurį dar galima nuvažiuoti, o jam pasibaigus neleisti iš naujo užvesti variklio.
Taip pat numatyta galimybė blokuoti variklio užvedimą po degalų papildymo arba neleisti papildyti degalų užrakinant bako įpylimo angą.
Konkretų sprendimą pasirinks automobilio gamintojas. Svarbu ir tai, kad apribojimai nebūtų taikomi dėl kiekvieno nedidelio gedimo – jie skirti problemoms, kurios trukdo tinkamai kontroliuoti išmetamųjų teršalų kiekį.
Taršos ribos beveik nesikeis, bet kontrolė griežtės
Nors „Euro 7“ yra naujos kartos taršos standartas, lengvųjų automobilių pagrindinės išmetamųjų teršalų ribos iš esmės išliks tokios pačios kaip pagal „Euro 6“ normą.
Pavyzdžiui, dyzeliniams lengviesiems automobiliams ir toliau bus taikoma 80 mg/km azoto oksidų (NOx) riba, o benzininiams – 60 mg/km.
Vis dėlto keisis teršalų matavimo metodika. Vienas svarbesnių pakeitimų – į apskaitą bus įtraukiamos mažesnės kietosios dalelės.
Iki šiol buvo daugiausia vertinamos ne mažesnės kaip 23 nanometrų skersmens dalelės, o pagal „Euro 7“ bus skaičiuojamos ir nuo 10 nanometrų dydžio dalelės.
Didesnis dėmesys taip pat skiriamas taršos kontrolės sistemų patvarumui. Automobilis turės atitikti nustatytus reikalavimus ne vien būdamas naujas, bet ir po kelerių naudojimo metų.
Pagrindinis lengvųjų automobilių atitikties laikotarpis apims aštuonerius metus arba 160 tūkst. kilometrų, o papildomas – iki dešimties metų arba 200 tūkst. kilometrų, taikant atitinkamai pakoreguotus reikalavimus.
Pirmą kartą bus ribojama ir stabdžių tarša
Iki šiol Europos taršos normos daugiausia buvo orientuotos į išmetamąsias dujas, tačiau „Euro 7“ apims ir stabdžių dėvėjimosi metu susidarančias daleles.
Iki 2029 metų pabaigos lengviesiems automobiliams su vidaus degimo varikliais bei hibridine pavara numatyta 7 mg/km kietųjų dalelių (PM10) riba. Elektromobiliams ji bus griežtesnė – 3 mg/km.
„Euro 7“ taip pat numato padangų dėvėjimosi kontrolę. Kadangi važiuojant dėvisi ne tik stabdžiai, bet ir padangos, jų išskiriamos dalelės taip pat prisideda prie aplinkos taršos. Vieningi bandymo ir vertinimo metodai bus įgyvendinami etapais.
Nauji reikalavimai elektromobilių baterijoms
„Euro 7“ pirmą kartą nustato ir bendrus elektromobilių bei iš tinklo įkraunamų hibridų traukos baterijų ilgaamžiškumo reikalavimus.
Numatyta, kad lengvųjų automobilių baterijos per pirmuosius penkerius metus arba 100 tūkst. kilometrų turės išsaugoti bent 80 proc. pradinės talpos. Vėlesniu laikotarpiu, iki aštuonerių metų arba 160 tūkst. kilometrų, minimali išsaugoma talpa turės siekti 72 proc.
Šie reikalavimai skirti užtikrinti, kad baterijos tinkamai veiktų ne tik pirmaisiais naudojimo metais. Taip pat numatytas automobilio aplinkosauginis pasas, kuriame bus pateikiami duomenys apie jo taršą, energijos sąnaudas, nuvažiuojamą atstumą ir baterijos charakteristikas.
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