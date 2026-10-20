Tyrimas atskleidė, ką moterys mano apie savo vyrų vairavimą: rezultatai gali nustebinti

Pasirodo, tokios situacijos pažįstamos daugeliui vairuotojų. Nyderlanduose atliktas tyrimas atskleidė, kad daugiau kaip du trečdaliai žmonių bent kartais kritikuoja savo partnerio vairavimo įpročius, o nemaža dalis prisipažįsta dėl jų net patiriantys gėdą.
Automobilių nuomos bendrovės „HelloLease“ užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad net 71 proc. apklaustų Nyderlandų gyventojų yra bent kartą išsakę pastabų dėl savo partnerio vairavimo.
Moterys tai daro dažniau nei vyrai. Partnerio vairavimo įpročius komentuoja 76 proc. apklaustų moterų ir 66 proc. vyrų. Nors dauguma nevengia dalyti patarimų, patys juos išgirsti nori gerokai rečiau.
Net 64 proc. respondentų pripažino, kad jiems nepatinka, kai partneris kritikuoja jų vairavimą. Beveik pusė tų, kurie patys komentuoja kito žmogaus veiksmus prie vairo, taip pat prisipažino nemėgstantys sulaukti analogiškų pastabų.
Trečdalis moterų gėdijasi partnerio vairavimo
Tyrimo metu respondentų taip pat teirautasi, ar jiems kada nors buvo gėda dėl partnerio elgesio prie vairo.
Teigiamai atsakė 27 proc. apklaustųjų. Tačiau vyrų ir moterų atsakymai gerokai skyrėsi.
Net 33 proc. moterų prisipažino bent kartais besigėdijančios savo partnerio vairavimo, o tarp vyrų tokių buvo 20 proc.
Ryškiausias skirtumas užfiksuotas tarp keturiasdešimtmečių. Šioje amžiaus grupėje dėl partnerio vairavimo bent kartais gėdą patiria 39 proc. moterų, tačiau tik 17 proc. vyrų.
Kas trečias keleivis mieliau pats sėstų prie vairo
Pastabos dėl vairavimo – ne vienintelis nepasitenkinimo požymis. Dalis apklaustųjų pripažino, kad važiuodami su partneriu yra pagalvoję, jog mieliau vairuotų patys. Taip atsakė 32 proc. respondentų.
Ypač išsiskyrė 30–40 metų vyrai. Net 49 proc. šios amžiaus grupės respondentų prisipažino bent kartą norėję perimti vairavimą iš savo partnerės ar partnerio.
Tarp jaunesnių moterų tokių buvo 40 proc.
Kritikuoti lengviau nei išklausyti kritiką
Apklausos rezultatai rodo, kad nesutarimai dėl vairavimo nėra reti net ir tarp artimų žmonių.
Vieni keleiviai nevengia komentuoti pasirinkto greičio, stabdymo ar atliekamų manevrų, kiti tiesiog jaučiasi ramiau patys valdydami automobilį.
Tačiau vienas įdomiausių tyrimo rezultatų – skirtumas tarp noro kritikuoti ir pasirengimo išklausyti pastabas. Nors 71 proc. respondentų bent kartais komentuoja partnerio vairavimą, beveik du trečdaliai nemėgsta, kai tokios pastabos adresuojamos jiems patiems.
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