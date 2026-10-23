Vairuotojai neretai daro šią klaidą pirkdami padangas: pasekmės gali būti nemalonios

Pavyzdžiui, jeigu automobilyje sumontuotos 225/60 R18 dydžio padangos, gali kilti klausimas, ar jas galima pakeisti gerokai platesnėmis – 265/60 R18.
Nors abu dydžiai skirti 18 colių skersmens ratlankiams, toks pakeitimas būtų netinkamas. Problema ta, kad naujosios padangos būtų ne tik 40 mm platesnės, bet ir gerokai aukštesnės. Norint suprasti kodėl, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką reiškia ant padangos šono nurodyti skaičiai.
Pavyzdžiui, žymėjime 225/60 R18 skaičius 225 reiškia nominalų padangos plotį milimetrais, o 60 – jos profilio aukščio ir pločio santykį procentais. Raidė R nurodo radialinę konstrukciją, o 18 – ratlankio skersmenį coliais.
Vadinasi, 225/60 R18 dydžio padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 135 mm. Pasirinkus 265/60 R18 padangą, jis padidėtų iki 159 mm. Nors profilio žymėjimas abiem atvejais vienodas, platesnės padangos šoninė sienelė būtų net 24 mm aukštesnė.
Kodėl per didelis padangų skersmuo pavojingas?
Minėtu atveju padangos išorinis skersmuo padidėtų nuo maždaug 727 iki 775 mm, arba 6,6 proc. Tai gerokai daugiau, nei paprastai leidžiama keičiant gamyklinius padangų matmenis.
Didžiausia problema – nėra garantijos, kad tokios padangos tilps ratų arkose. Net jei sumontavus ratus jie nieko nekliudys, važiuojant per nelygumus, pasukus vairą arba stipriau apkrovus automobilį padangos gali liestis prie pakabos ar kėbulo dalių.
Pasikeistų ir spidometro rodmenys. Automobilio elektronika apskaičiuoja greitį bei nuvažiuotą atstumą pagal numatytus ratų matmenis, todėl sumontavus didesnio skersmens padangas tikrasis greitis gali būti didesnis, nei rodo prietaisų skydelis.
Pavyzdžiui, vien dėl pasikeitusio ratų skersmens automobilis, kurio spidometras rodo 100 km/val., teoriškai galėtų važiuoti maždaug 106,6 km/val. greičiu, jei anksčiau spidometras nerodė papildomos paklaidos.
Didesni ir sunkesni ratai taip pat gali padidinti degalų sąnaudas, pabloginti automobilio dinamiką bei pakeisti pakabos ir stabdžių sistemų darbą.
Kokio dydžio padangas galima rinktis?
Daugeliui automobilių gamintojai numato ne vieną tinkamą ratų ir padangų dydį. Pavyzdžiui, tos pačios modelių šeimos automobiliai, priklausomai nuo komplektacijos, gali būti parduodami su 17, 18 arba 19 colių ratlankiais.
Tačiau didėjant ratlankio skersmeniui paprastai parenkamos žemesnio profilio padangos, kad bendras rato skersmuo išliktų panašus.
Jeigu automobilio savininkas nori išsaugoti turimus ratlankius, pasirinkimas tampa siauresnis. Reikia įvertinti ne tik naujų padangų išorinį skersmenį, bet ir jų suderinamumą su ratlankio pločiu bei automobiliu.
Pavyzdžiui, 225/60 R18 dydžio padangų išorinis skersmuo yra maždaug 727 mm. Palyginimui, 215/60 R18 – apie 715 mm, arba 1,7 proc. mažiau, 235/55 R18 – apie 716 mm, arba 1,6 proc. mažiau, 245/55 R18 – apie 727 mm, beveik tiek pat, kiek originalių padangų.
Vis dėlto panašus išorinis skersmuo savaime nereiškia, kad tokio dydžio padangas galima montuoti. Pavyzdžiui, 245 mm pločio padangoms gali reikėti platesnių ratlankių, be to, jos gali kliudyti automobilio konstrukcijos dalis.
Taip pat būtina patikrinti apkrovos ir greičio indeksus – naujos padangos turi atitikti konkrečiam automobiliui nustatytus reikalavimus.
Ar žiemai geriau rinktis siauresnes padangas?
Padangų plotis turi įtakos ir automobilio važiavimo savybėms, tačiau teigti, kad platesnės padangos visada geresnės, būtų klaidinga.
Ant sausos kelio dangos platesnės platesnės padangos gali suteikti geresnį sukibimą posūkiuose, tačiau jos dažnai pasižymi didesniu pasipriešinimu riedėjimui, gali kelti daugiau triukšmo ir žinoma – padidinti degalų sąnaudas.
Žiemą situacija dar sudėtingesnė. Važiuojant gilesnėmis provėžomis siauresnės padangos tam tikrais atvejais gali padėti lengviau išlaikyti sukibimą, tačiau ant šlapio ar sauso asfalto automobilio elgesys priklausys ir nuo gumos mišinio, protektoriaus gylio bei konkretaus padangų modelio.
Todėl renkantis žiemines ar universalias padangas svarbiausia ne siekti kuo didesnio pločio, o išsirinkti tinkamą dydį ir eksploatavimo sąlygoms pritaikytą modelį.
Jeigu norima pakeisti gamyklinius matmenis, saugiausia iš pradžių patikrinti gamintojo leidžiamas alternatyvas, o prireikus pasitarti su padangų specialistu. Net ir nedidelis matmenų pakeitimas turi būti pagrįstas, o ne pasirenkamas vien pagal padangų kainą ar išvaizdą.
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