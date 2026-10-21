Ant naujų padangų pastebėjote spalvotas juostas? Štai ką jos iš tikrųjų reiškia

Artėjant žieminių padangų sezonui, dalis vairuotojų ruošiasi įsigyti naują padangų komplektą. Apžiūrint naujas padangas, dėmesį gali patraukti ant protektoriaus esančios geltonos, raudonos, mėlynos ar kitų spalvų juostos.
Skirtingai nei ant padangos šoninės sienelės pateikiami žymėjimai, šios juostos nesuteikia vairuotojui informacijos apie padangos matmenis, eksploatacines savybes ar tinkamumą konkrečiam automobiliui, tačiau gamybos procese jos atlieka svarbią funkciją.
Kam reikalingos spalvotos juostos?
Spalvotos juostos naudojamos padangų gamyklose, siekiant palengvinti skirtingų gaminių identifikavimą.
Jos padeda darbuotojams ir automatizuotoms gamybos sistemoms atskirti konkrečius padangų modelius bei jų protektoriaus gumos mišinius.
Tai ypač svarbu gamyklose, kuriose vienu metu gaminama daugybė skirtingų matmenų ir charakteristikų padangų.
Spalvotas žymėjimas leidžia greičiau atpažinti gaminius ir sumažina jų supainiojimo tikimybę.
Vis dėlto vienos visiems padangų gamintojams privalomos spalvų žymėjimo sistemos nėra.
Kiekvienas gamintojas gali naudoti savo pasirinktus spalvų derinius, todėl, pavyzdžiui, raudona juosta ant vieno gamintojo padangos nebūtinai reiškia tą patį, ką ir ant kito gamintojo gaminio.
Ar spalvotos juostos rodo, kad padanga nauja?
Spalvotos juostos gali būti vienas iš požymių, kad padanga dar nebuvo eksploatuojama.
Kadangi jos yra ant protektoriaus paviršiaus, pradėjus važiuoti juostos gana greitai nusitrina. Dažniausiai jos išnyksta per pirmuosius nuvažiuotus kilometrus.
Tačiau vien spalvotų juostų buvimas negarantuoja, kad padanga pagaminta neseniai.
Net ir nenaudota padanga gali būti kelerius metus laikyta sandėlyje, todėl norint sužinoti jos amžių būtina patikrinti pagaminimo datą.
Į ką iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį?
Kur kas svarbesnė informacija pateikiama ant padangos šoninės sienelės.
Čia nurodomi pagrindiniai techniniai parametrai: padangos plotis, profilio aukščio ir pločio santykis, konstrukcijos tipas, ratlankio skersmuo, apkrovos ir greičio indeksai.
Pavyzdžiui, žymėjimas 205/55 R16 reiškia, kad padangos plotis yra 205 mm, profilio aukštis sudaro 55 proc. jos pločio, raidė R nurodo radialinę konstrukciją, o padanga skirta 16 colių skersmens ratlankiui.
Taip pat svarbu patikrinti padangos pagaminimo datą, kurią galima nustatyti pagal keturių skaitmenų kodą, pateikiamą DOT žymėjimo pabaigoje.
Pirmieji du skaitmenys nurodo pagaminimo savaitę, o paskutiniai du – metus.
Pavyzdžiui, kodas 3525 reiškia, kad padanga pagaminta 2025 metų 35-ąją savaitę.
Kodėl svarbu žinoti padangos amžių?
Net ir nenaudojamų padangų gumos savybės laikui bėgant keičiasi. Tam įtakos turi laikymo sąlygos, temperatūra, saulės spinduliai ir kiti aplinkos veiksniai.
Padangai senstant, gumos mišinys gali prarasti dalį elastingumo, o tai ypač aktualu žieminėms padangoms, kurios turi užtikrinti sukibimą su šalta, šlapia ar apledėjusia kelio danga.
Todėl vertinant padangos būklę nepakanka vien patikrinti protektoriaus gylį. Svarbu atsižvelgti ir į jos amžių, gumos būklę bei galimus pažeidimus.
Nors kai kuriais atvejais rekomenduojama žieminių padangų būklę itin atidžiai įvertinti jau po penkerių ar šešerių naudojimo metų, vien pagal amžių negalima nustatyti, ar padanga vis dar tinkama eksploatuoti.
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