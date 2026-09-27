Planuojate pirkti naudotą automobilį? Įspėja apie vieną pardavėjų gudrybę

IT duomenų bendrovės „carVertical“ duomenimis, 14,1 proc. jos klientų Lietuvoje 2025–2026 m. tikrintų automobilių buvo intensyviai eksploatuoti. Tokiais bendrovė laiko automobilius, per metus įveikusius daugiau kaip 36 tūkst. kilometrų, arba vidutiniškai daugiau kaip 3 tūkst. kilometrų per mėnesį.
Didelė metinė rida nebūtinai reiškia, kad automobilis buvo taksi. Tačiau vos kelerių metų senumo transporto priemonė, jau įveikusi kelis šimtus tūkstančių kilometrų, galėjo būti naudojama įmonės parke, nuomai, pavežėjimo ar kurjerių veiklai.
Tokie automobiliai dažnai didelę dalį laiko praleidžia mieste, kur juos veikia nuolatinis stabdymas ir įsibėgėjimas, spūstys bei dažnas keleivių įlipimas ir išlipimas. Dėl to greičiau dėvisi ne tik stabdžiai ar pakabos elementai, bet ir salonas, transmisijos bei kiti mechaniniai komponentai.
„Jei kelerių metų automobilis turi neįprastai didelę ridą, tikėtina, kad jis priklausė kokios nors įmonės automobilių parkui ar buvo naudojamas pavežėjų, kurjerių ir kitoms panašioms veikloms. Nereikėtų susivilioti patrauklia išvaizda ar kaina, o kruopščiai patikrinti automobilio būklę servise“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Tarp intensyviai eksploatuotų – daug „Škoda Kodiaq“
„carVertical“ tyrime išsiskyrė ir keli konkretūs modeliai. Net 47,2 proc. bendrovės Lietuvoje tikrintų „Škoda Kodiaq“ buvo priskirti intensyviai eksploatuotiems automobiliams. Toliau rikiavosi „Peugeot 5008“ ir „Peugeot 3008“ – 35 proc.
Vis dėlto vien modelis ar didelė rida dar neparodo, kaip automobilis buvo naudojamas. Kur kas daugiau pasakyti gali jo istorijos įrašai ir tai, ar ankstesnė rida sutampa su dabartiniu odometro rodmeniu.
Vienas iš „carVertical“ aptiktų pavyzdžių – 2015 m. pagamintas „Mercedes-Benz E 200“, anksčiau naudotas taksi paslaugoms Danijoje.
Paskutinė ten užfiksuota automobilio rida siekė 557 tūkst. kilometrų. Tačiau 2023 m., automobiliui jau atsidūrus Lietuvoje, odometras rodė 280 tūkst. kilometrų.
Problema ta, kad buvusį taksi ne visada galima atpažinti iš pirmo žvilgsnio. Importuotas automobilis gali nebeturėti jokių taksi ženklų, būti sutvarkytu salonu ir išoriškai nesiskirti nuo kitų skelbimuose siūlomų automobilių.
Be to, automobilio istorijoje ne visada išlieka įrašas apie jo ankstesnę paskirtį, todėl vienas svarbiausių signalų gali būti ridos pokyčiai ir neįprastai didelis per trumpą laiką nuvažiuotas atstumas.
„Tokios istorijos rodo, jog net ir nepriekaištingos išvaizdos automobilis gali turėti paslėptų trūkumų, suklastotą ridą ar susidėvėjusius mechaninius komponentus“, – sako M. Buzelis.
Todėl perkant naudotą automobilį verta vertinti ne tik odometro rodmenį, bet ir tai, per kiek metų ši rida buvo sukaupta. Jei vos kelerių metų automobilis jau yra įveikęs šimtus tūkstančių kilometrų, jo techninei būklei reikėtų skirti daugiau dėmesio.
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