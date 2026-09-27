Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Iš antrų rankų

Planuojate pirkti naudotą automobilį? Įspėja apie vieną pardavėjų gudrybę

2026-09-27 19:54 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-27 19:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nedidelė naudoto automobilio rida dažnai tampa vienu svarbiausių argumentų renkantis pirkinį, tačiau vien odometro rodmeniu pasikliauti nereikėtų. Lietuvoje parduodama ir nemažai automobilių, kurie anksčiau buvo intensyviai naudojami taksi, pavežėjimo, nuomos ar kitoms komercinėms paslaugoms. Kai kurie jų į šalį atkeliauja ir su gerokai sumažinta rida.

Automobilių turgus (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Nedidelė naudoto automobilio rida dažnai tampa vienu svarbiausių argumentų renkantis pirkinį, tačiau vien odometro rodmeniu pasikliauti nereikėtų. Lietuvoje parduodama ir nemažai automobilių, kurie anksčiau buvo intensyviai naudojami taksi, pavežėjimo, nuomos ar kitoms komercinėms paslaugoms. Kai kurie jų į šalį atkeliauja ir su gerokai sumažinta rida.

REKLAMA
0

IT duomenų bendrovės „carVertical“ duomenimis, 14,1 proc. jos klientų Lietuvoje 2025–2026 m. tikrintų automobilių buvo intensyviai eksploatuoti. Tokiais bendrovė laiko automobilius, per metus įveikusius daugiau kaip 36 tūkst. kilometrų, arba vidutiniškai daugiau kaip 3 tūkst. kilometrų per mėnesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didelė metinė rida nebūtinai reiškia, kad automobilis buvo taksi. Tačiau vos kelerių metų senumo transporto priemonė, jau įveikusi kelis šimtus tūkstančių kilometrų, galėjo būti naudojama įmonės parke, nuomai, pavežėjimo ar kurjerių veiklai.

REKLAMA
REKLAMA

Tokie automobiliai dažnai didelę dalį laiko praleidžia mieste, kur juos veikia nuolatinis stabdymas ir įsibėgėjimas, spūstys bei dažnas keleivių įlipimas ir išlipimas. Dėl to greičiau dėvisi ne tik stabdžiai ar pakabos elementai, bet ir salonas, transmisijos bei kiti mechaniniai komponentai.

REKLAMA

„Jei kelerių metų automobilis turi neįprastai didelę ridą, tikėtina, kad jis priklausė kokios nors įmonės automobilių parkui ar buvo naudojamas pavežėjų, kurjerių ir kitoms panašioms veikloms. Nereikėtų susivilioti patrauklia išvaizda ar kaina, o kruopščiai patikrinti automobilio būklę servise“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp intensyviai eksploatuotų – daug „Škoda Kodiaq“

„carVertical“ tyrime išsiskyrė ir keli konkretūs modeliai. Net 47,2 proc. bendrovės Lietuvoje tikrintų „Škoda Kodiaq“ buvo priskirti intensyviai eksploatuotiems automobiliams. Toliau rikiavosi „Peugeot 5008“ ir „Peugeot 3008“ – 35 proc.

Vis dėlto vien modelis ar didelė rida dar neparodo, kaip automobilis buvo naudojamas. Kur kas daugiau pasakyti gali jo istorijos įrašai ir tai, ar ankstesnė rida sutampa su dabartiniu odometro rodmeniu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas iš „carVertical“ aptiktų pavyzdžių – 2015 m. pagamintas „Mercedes-Benz E 200“, anksčiau naudotas taksi paslaugoms Danijoje.

Paskutinė ten užfiksuota automobilio rida siekė 557 tūkst. kilometrų. Tačiau 2023 m., automobiliui jau atsidūrus Lietuvoje, odometras rodė 280 tūkst. kilometrų.

Problema ta, kad buvusį taksi ne visada galima atpažinti iš pirmo žvilgsnio. Importuotas automobilis gali nebeturėti jokių taksi ženklų, būti sutvarkytu salonu ir išoriškai nesiskirti nuo kitų skelbimuose siūlomų automobilių.

REKLAMA

Be to, automobilio istorijoje ne visada išlieka įrašas apie jo ankstesnę paskirtį, todėl vienas svarbiausių signalų gali būti ridos pokyčiai ir neįprastai didelis per trumpą laiką nuvažiuotas atstumas.

„Tokios istorijos rodo, jog net ir nepriekaištingos išvaizdos automobilis gali turėti paslėptų trūkumų, suklastotą ridą ar susidėvėjusius mechaninius komponentus“, – sako M. Buzelis.

Todėl perkant naudotą automobilį verta vertinti ne tik odometro rodmenį, bet ir tai, per kiek metų ši rida buvo sukaupta. Jei vos kelerių metų automobilis jau yra įveikęs šimtus tūkstančių kilometrų, jo techninei būklei reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų