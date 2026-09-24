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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Kantrybė trūko: pamatę, kaip pastatytas šis BMW, savivaldybės darbuotojai nusprendė pamokyti vairuotoją

2026-09-24 10:42 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-24 10:42
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Prancūzijos Blâmont miestelyje netvarkingai automobilį pastatęs BMW vairuotojas sulaukė neįprastos savivaldybės reakcijos. Pirmosios serijos BMW buvo paliktas tiesiai ant dvi stovėjimo vietas skiriančios baltos linijos, ir užėmė abi vietas.

BMW (nuotr. facebook.com)

Prancūzijos Blâmont miestelyje netvarkingai automobilį pastatęs BMW vairuotojas sulaukė neįprastos savivaldybės reakcijos. Pirmosios serijos BMW buvo paliktas tiesiai ant dvi stovėjimo vietas skiriančios baltos linijos, ir užėmė abi vietas.

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Iš pradžių savivaldybė ketino automobilį nutempti, tačiau galiausiai nusprendė kitaip – aplink BMW buvo sustatytos metalinės tvorelės. 

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Vietos valdžia vairuotojui negailėjo kandžių replikų ir pavadino jį „parkavimo pasaulio čempionu“. Savivaldybės paskelbtame įraše taip pat pasišaipyta iš itin „tikslaus“ automobilio pastatymo ant baltos linijos bei pasiūlyta vairuotojui pasitikrinti regėjimą, kad ateityje šis geriau matytų stovėjimo vietų ženklinimą.

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Savivaldybės teigimu, tas pats vairuotojas dėl savo parkavimo įpročių dėmesio sulaukė ne pirmą kartą.

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Tokį būdą jau buvo išbandę

Tai ne pirmas kartas, kai Blâmont savivaldybė netvarkingai pastatytą automobilį aptveria metalinėmis tvorelėmis.

Liepos 21 dieną kitas vairuotojas automobilį nakčiai paliko ant savivaldybei priklausančios vejos, nors vos už kelių metrų buvo įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

Kitą rytą automobilis buvo aptvertas keturiomis metalinėmis tvorelėmis. Blâmont meras Yannas Durandas tuomet buvo svarstęs ir kitus būdus atkreipti vairuotojo dėmesį, tačiau pasirinko tokį, kuris nepadarytų žalos automobiliui.

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Prancūzijoje gresia ir baudos

Už eismui trukdantį automobilio statymą Prancūzijoje gali būti skiriama 35 eurų bauda. Pavojingas parkavimas gali kainuoti 135 eurus.

Tam tikrais atvejais automobilį pareigūnai gali ir nutempti. Tuomet prie baudos prisideda transportavimo bei saugojimo išlaidos.

Gerokai griežtesnė atsakomybė gresia vairuotojui, kuris aktyviai trukdo jau pradėtai automobilio nutempimo procedūrai – bauda gali siekti iki 3 750 eurų, o Prancūzijos teisėje numatyta ir iki trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

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