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Išbandė 11 žieminių padangų: žinomų gamintojų pranašumas išryškėjo ne tik ant sniego

2026-10-20 16:33 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-20 16:33
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Artėjant žiemai, žurnalo apie automobilius „Auto Express“ redakcija palygino 11 skirtingų gamintojų žieminių padangų. Bandymai parodė, kad geriausiai pasirodė žinomų gamintojų produkcija, o vienas modelis pasirodė taip prastai, kad bandymus atlikę ekspertai siūlo šios padangos vengti. 

Žieminių padangų bandymai (nuotr. Auto Express“

Artėjant žiemai, žurnalo apie automobilius „Auto Express“ redakcija palygino 11 skirtingų gamintojų žieminių padangų. Bandymai parodė, kad geriausiai pasirodė žinomų gamintojų produkcija, o vienas modelis pasirodė taip prastai, kad bandymus atlikę ekspertai siūlo šios padangos vengti. 

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2026 metų žieminių padangų bandymams „Auto Express“ pasirinko 205/55 R16 dydį. Tai vienas populiariausių matmenų, naudojamas daugelyje kompaktinės klasės automobilių, todėl rezultatai aktualūs ir nemažai daliai Lietuvos vairuotojų.

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Iš viso išbandyta 11 modelių, tarp kurių – „Continental“, „Michelin“, „Bridgestone“, „Goodyear“, „Pirelli“, „Hankook“ bei mažiau žinomų gamintojų padangos.

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Bandymų metu vertintas stabdymo efektyvumas, sukibimas, automobilio valdymas ir atsparumas akvaplanavimui. Taip pat atsižvelgta į padangų keliamą triukšmą, pasipriešinimą riedėjimui ir kainą.

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Vis dėlto didžiausią įtaką galutiniam rezultatui turėjo padangų savybės ant šlapios kelio dangos. Šio testo rezultatai sudarė net 50 proc. bendro įvertinimo. Važiavimas sniegu ir sausu asfaltu sudarė po 20 proc., o likę 10 proc. teko triukšmui, ekonomiškumui ir kainai.

Geriausiai pasirodė „Continental“

Pirmąją vietą užėmė „Continental WinterContact TS 870“. Nors tai vienos brangiausių bandyme dalyvavusių padangų, jų rezultatai buvo vieni geriausių beveik visose disciplinose.

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„Continental“ padangos dominavo bandymuose ant šlapios dangos, taip pat gerai pasirodė važiuojant sniegu ir sausu asfaltu.

Be to, jos buvo tyliausios iš visų išbandytų modelių, o pagal pasipriešinimą riedėjimui užėmė trečiąją vietą. 

Nuo nugalėtojo nedaug atsiliko ir kitos žinomų gamintojų padangos – „Pirelli Cinturato Winter 3“, „Hankook i'cept RS3 W462“, „Bridgestone Blizzak 6 Enliten“, „Michelin Alpin 7“ bei „Goodyear UltraGrip Performance 3“.

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Šie modeliai išsiskyrė pakankamai tolygiais rezultatais skirtingomis važiavimo sąlygomis. Nors vienose disciplinose jų rezultatai buvo geresni, kitose prastesni, nė vienas neturėjo tokių ryškių trūkumų kaip dalis pigesnių konkurentų.

2026 m. „Auto Express“ žieminių padangų bandymų rezultatai"

  1. „Continental WinterContact TS 870“ – 100 %, 5 žvaigždutės, apie 160 Eur.
  2. „Pirelli Cinturato Winter 3“ – 99,8 %, 4,5 žvaigždutės, apie 156 Eur.
  3. „Hankook i’cept RS3 W462“ – 99,4 %, 4,5 žvaigždutės, apie 136 Eur.
  4. „Bridgestone Blizzak 6 Enliten“ – 99,3 %, 4,5 žvaigždutės, apie 128 Eur.
  5. „Michelin Alpin 7“ – 99,3 %, 4,5 žvaigždutės, apie 180 Eur.
  6. „Goodyear UltraGrip Performance 3“ – 98,9 %, 4 žvaigždutės, apie 163 Eur.
  7. „Falken Eurowinter HS02“ – 98,6 %, 4 žvaigždutės, apie 124 Eur.
  8. „Dunlop Winter“ – 97,3 %, 3,5 žvaigždutės, apie 141 Eur.
  9. „Linglong Sport Master Winter HP“ – 96,7 %, 3 žvaigždutės, apie 106 Eur.
  10. „Maxxis Premitra Snow WP6“ – 96,6 %, 3 žvaigždutės, apie 86 Eur.
  11. „Minerva Frostrack HP“ – 93 %, 2 žvaigždutės, apie 105 Eur.

Pigesnės padangos turėjo akivaizdžių trūkumų

Toliau galutinėje rikiuotėje atsidūrė „Falken Eurowinter HS02“ ir „Dunlop Winter“.

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„Falken“ prasčiau pasirodė bandymuose ant sniego, o „Dunlop“ daugiau balų prarado važiuojant šlapia kelio danga.

Dar ryškesni skirtumai išryškėjo vertinant pigesnes „Linglong Sport Master Winter HP“ ir „Maxxis Premitra Snow WP6“ padangas.

„Linglong“ silpnoji vieta buvo atsparumas akvaplanavimui – situacijai, kai tarp padangos ir kelio susidaro vandens sluoksnis, dėl kurio automobilis praranda sukibimą.

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Tuo metu „Maxxis“ padangos nuvylė bendrais rezultatais ant šlapios dangos.

Tačiau prasčiausiai pasirodė „Minerva Frostrack HP“. Nors važiuojant sausu asfaltu šios padangos buvo tarp geriausių, kitose svarbiausiose disciplinose jų rezultatai buvo gerokai prastesni.

Ant šlapios dangos, sniego ir atliekant atsparumo akvaplanavimui bandymus „Minerva“ užėmė paskutinę vietą. 

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Stabdymas ant sniego

  1. „Hankook“ – 100 %
  2. „Bridgestone“ – 99,6 %
  3. „Dunlop“ – 99,3 %
  4. „Michelin“ – 98,9 %
  5. „Continental“ – 98,6 %
  6. „Goodyear“ – 98,2 %
  7. „Pirelli“ – 97,1 %
  8. „Maxxis“ – 96,8 %
  9. „Linglong“ – 96,3 %
  10. „Falken“ – 94,2 %
  11. „Minerva“ – 93,3 %

Sukibimas įsibėgėjant ant sniego

  1. „Dunlop“ – 100 %
  2. „Hankook“ – 99,5 %
  3. „Michelin“ – 99,2 %
  4. „Goodyear“ – 99 %
  5. „Pirelli“ – 96,9 %
  6. „Bridgestone“ – 96,6 %
  7. „Linglong“ – 95,1 %
  8. „Maxxis“ – 94,3 %
  9. „Continental“ – 94,2 %
  10. „Falken“ – 91,6 %
  11. „Minerva“ – 88,9 %

Automobilio valdymas ant sniego

  1. „Goodyear“ – 100 %
  2. „Hankook“ – 99,5 %
  3. „Pirelli“ – 99,5 %
  4. „Continental“ – 99 %
  5. „Michelin“ – 98,9 %
  6. „Linglong“ – 98,6 %
  7. „Bridgestone“ – 98,3 %
  8. „Dunlop“ – 97,7 %
  9. „Maxxis“ – 97,7 %
  10. „Falken“ – 96,7 %
  11. „Minerva“ – 93,5 %

Ką parodė bandymai?

2026 metų „Auto Express“ bandymas dar kartą išryškino, kad renkantis žiemines padangas svarbu vertinti ne vien jų kainą ar sukibimą su sniegu.

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Lietuvoje žiemos metu vairuotojams dažnai tenka važiuoti ir šlapiu asfaltu, todėl padangų stabdymo savybės bei atsparumas akvaplanavimui taip pat yra svarbūs.

Vis dėlto šio bandymo rezultatus reikėtų vertinti atsižvelgiant į pasirinktą metodiką: pusę galutinio įvertinimo sudarė bandymai ant šlapios dangos, o važiavimas sniegu – tik penktadalį. Be to, bandyme nebuvo atskirai vertinamas padangų sukibimas su ledu.

Stabdymas ant šlapios kelio dangos

  • „Continental“ – 100 %
  • „Hankook“ – 97,3 %
  • „Pirelli“ – 97,1 %
  • „Michelin“ – 96 %
  • „Falken“ – 95,7 %
  • „Bridgestone“ – 94,8 %
  • „Goodyear“ – 94,3 %
  • „Linglong“ – 94,3 %
  • „Dunlop“ – 91,9 %
  • „Maxxis“ – 89,9 %
  • „Minerva“ – 83,5 %

Automobilio valdymas ant šlapios kelio dangos

  • „Continental“ – 100 %
  • „Pirelli“ – 100 %
  • „Falken“ – 99,2 %
  • „Goodyear“ – 98,8 %
  • „Michelin“ – 98,5 %
  • „Bridgestone“ – 98,5 %
  • „Hankook“ – 98,1 %
  • „Linglong“ – 96,5 %
  • „Dunlop“ – 96,4 %
  • „Maxxis“ – 96,2 %
  • „Minerva“ – 91,6 %

Sukibimas posūkiuose ant šlapios kelio dangos

  • „Continental“ – 100 %
  • „Pirelli“ – 99,4 %
  • „Goodyear“ – 99,3 %
  • „Bridgestone“ – 97,8 %
  • „Michelin“ – 97,4 %
  • „Falken“ – 97,3 %
  • „Hankook“ – 97,1 %
  • „Dunlop“ – 96,2 %
  • „Maxxis“ – 95,6 %
  • „Linglong“ – 95,2 %
  • „Minerva“ – 92,9 %

Stabdymas ant sausos kelio dangos

  • „Falken“ – 100 %
  • „Pirelli“ – 98,4 %
  • „Minerva“ – 97,7 %
  • „Continental“ – 97,3 %
  • „Hankook“ – 96,7 %
  • „Michelin“ – 96,4 %
  • „Goodyear“ – 96,2 %
  • „Dunlop“ – 96,2 %
  • „Linglong“ – 96 %
  • „Maxxis“ – 95,6 %
  • „Bridgestone“ – 94,7 %

Automobilio valdymas ant sausos kelio dangos

  • „Bridgestone“ – 100 %
  • „Minerva“ – 100 %
  • „Hankook“ – 99,8 %
  • „Continental“ – 99,6 %
  • „Falken“ – 99,5 %
  • „Linglong“ – 99,3 %
  • „Maxxis“ – 99,3 %
  • „Pirelli“ – 99 %
  • „Michelin“ – 99 %
  • „Dunlop“ – 98,9 %
  • „Goodyear“ – 98,6 %

 

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