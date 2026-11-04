Siūlo naujovę, kuri nustebins vairuotojus: naktį policija stabdys nepažymėtais automobiliais?

„Vykdydami tokių renginių patikrinimus ir siekdami tinkamai užfiksuoti daromas neteisėtas veikas, policijos pareigūnai dažnai naudoja neviešąjį patruliavimą, tačiau pastebėję padarytą pavojingo ar chuliganiško vairavimo atvejį, negali tokios transporto priemonės sustabdyti tamsiuoju paros metu.
Dėl šio ribojimo apsunkinamas pažeidimų fiksavimas ir atsakomybės už padarytus pažeidimus taikymas, todėl tikslinga tobulinti teisinį reguliavimą, sudarant policijos pareigūnams galimybę veiksmingiau vykdyti eismo kontrolę ir užtikrinti eismo saugumą“, – nurodoma aiškinamajame rašte.
Paprastai tariant šiuo projeku siūloma patikslinti transporto priemonių stabdymo tvarką. Siekiama nustatyti nustatyti teisinį reguliavimą, kuris leistų tamsiuoju paros metu stabdyti transporto priemones specialiosiomis transporto priemonėmis, kurios nėra niekaip specialiai pažymėtos.
Projekto iniciatorius pabrėžia, kad tokia tvarka jau galioja daugelyje Europos valstybių, įskaitant Švediją, Nyderlandus, Vokietiją, Austriją, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Lenkiją, Latviją ir kitas valstybes.
„Tai rodo, kad tokia praktika nėra nauja ir jau taikoma įvairiose Europos šalyse. Policijos pareigūnams tamsiuoju paros metu stabdyti transporto priemones ir specialiomis spalvomis nenudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis leistų efektyviau kontroliuoti eismo dalyvius, užkirsti kelią daromiems šiurkštiems, asmenų gyvybei ir sveikatai grėsmę keliantiems pažeidimams (pavojingas, chuliganiškas vairavimas, nelegalios gatvių lenktynės, didelis greičio viršijimas ir pan.)“ – rašoma aiškinamajame rašte.