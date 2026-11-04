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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Siūlo naujovę, kuri nustebins vairuotojus: naktį policija stabdys nepažymėtais automobiliais?

2026-11-04 10:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-04 10:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seime buvo įregistruotas įstatymo projektas, kuriuo siekiama policijos pareigūnams leisti tamsiuoju paros metu transporto priemones stabdyti išoriniais ženklais nepažymėtais automobiliais. Iki šiol pareigūnai to daryti negalėjo. Tokį projektą registravęs Seimo narys Arvydas Anušauskas pažymi, kad šių pokyčių reikia todėl, nes dauguma šiurkščių Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų būna daromi būtent tamsiuoju paros metu.

Seime buvo įregistruotas įstatymo projektas, kuriuo siekiama policijos pareigūnams leisti tamsiuoju paros metu transporto priemones stabdyti išoriniais ženklais nepažymėtais automobiliais. Iki šiol pareigūnai to daryti negalėjo. Tokį projektą registravęs Seimo narys Arvydas Anušauskas pažymi, kad šių pokyčių reikia todėl, nes dauguma šiurkščių Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų būna daromi būtent tamsiuoju paros metu.

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„Vykdydami tokių renginių patikrinimus ir siekdami tinkamai užfiksuoti daromas neteisėtas veikas, policijos pareigūnai dažnai naudoja neviešąjį patruliavimą, tačiau pastebėję padarytą pavojingo ar chuliganiško vairavimo atvejį, negali tokios transporto priemonės sustabdyti tamsiuoju paros metu.

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Dėl šio ribojimo apsunkinamas pažeidimų fiksavimas ir atsakomybės už padarytus pažeidimus taikymas, todėl tikslinga tobulinti teisinį reguliavimą, sudarant policijos pareigūnams galimybę veiksmingiau vykdyti eismo kontrolę ir užtikrinti eismo saugumą“, – nurodoma aiškinamajame rašte.

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Paprastai tariant šiuo projeku siūloma patikslinti transporto priemonių stabdymo tvarką. Siekiama nustatyti nustatyti teisinį reguliavimą, kuris leistų tamsiuoju paros metu stabdyti transporto priemones specialiosiomis transporto priemonėmis, kurios nėra niekaip specialiai pažymėtos.

Projekto iniciatorius pabrėžia, kad tokia tvarka jau galioja daugelyje Europos valstybių, įskaitant Švediją, Nyderlandus, Vokietiją, Austriją, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Lenkiją, Latviją ir kitas valstybes.

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„Tai rodo, kad tokia praktika nėra nauja ir jau taikoma įvairiose Europos šalyse. Policijos pareigūnams tamsiuoju paros metu stabdyti transporto priemones ir specialiomis spalvomis nenudažytomis specialiosiomis transporto priemonėmis leistų efektyviau kontroliuoti eismo dalyvius, užkirsti kelią daromiems šiurkštiems, asmenų gyvybei ir sveikatai grėsmę keliantiems pažeidimams (pavojingas, chuliganiškas vairavimas, nelegalios gatvių lenktynės, didelis greičio viršijimas ir pan.)“ – rašoma aiškinamajame rašte.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

indeliai.lt

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