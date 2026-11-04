Liko savaitė: nepasirūpinus tuo, vairuotojams gresia iki 100 eurų bauda

„Artėjant padangų keitimo terminui, daliai vairuotojų kyla pagunda dar metus važinėti tomis pačiomis, ypač jei iš pirmo žvilgsnio jos atrodo tinkamos. Tačiau kritinėje situacijoje, kai tenka staigiai stabdyti ar manevruoti slidžiame kelyje, net ir nedidelis sukibimo skirtumas gali nulemti, ar pavyks išvengti susidūrimo.
Tokiu atveju bandymas sutaupyti gali baigtis gerokai didesniais nuostoliais“, – sako „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas Laimonas Garbenčius.
„Swedbank“ draudimo bendrovės duomenimis, pernai užfiksuota beveik 160 draudimo įvykių, susijusių su pažeistomis padangomis. Kasko draudimą turėjusiems klientams išmokėta beveik 77 tūkst. eurų. Nors dažniausiai vidutinė tokių įvykių žala siekia iki 1000 eurų, tačiau pasitaikė atvejų, kai klientams buvo išmokėta 4200–4400 eurų.
Tad atrodytų nedidelis padangos pažeidimas gali virsti dideliu remontu ir tikru iššūkiu šeimos biudžetui. Kaip rodo „Swedbank“ draudimo bendrovės statistika, dažniausiai padangos pažeidžiamos balandį ir spalį, kai orų sąlygos būna nepastoviausios.
Vien protektoriaus gylio gali nepakakti
Lietuvoje nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. lengvųjų automobilių vairuotojams draudžiama važinėti vasarinėmis padangomis, o naudojamų padangų protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis kaip 3 milimetrai. Vis dėlto, pasak draudimo eksperto, minimalių reikalavimų laikymasis dar negarantuoja, kad padangos tinkamos visai žiemai.
Nusidėvėjus padangų protektoriui, prastėja sukibimas su šlapiu ar apsnigtu keliu. Dėl to gali padidėti slydimo rizika ir pailgėti stabdymo kelias. Papildomų problemų gali kelti ir ilgai naudojamos padangos, kurių guma metams bėgant praranda elastingumą, arba netolygiai nusidėvėjęs protektorius. Taip pat jos gali būti lengviau pažeidžiamos – praduriamos ar prakertamos.
„Net jei padangos iš pirmo žvilgsnio atrodo tinkamos, svarbu atkreipti dėmesį į jų bendrą būklę – ar nėra įtrūkimų, kitų pažeidimų, ar jos nusidėvėjusios tolygiai. Ypač atidūs turėtų būti vairuotojai, kurie žiemą dažnai važiuoja užmiesčio keliais, kurie gali būti slidesni, o važiavimo sąlygos – sudėtingesnės“, – teigia L. Garbenčius.
Netinkamos padangos gali komplikuoti žalos atlyginimą
Dar vienas aspektas, apie kurį vairuotojai ne visada susimąsto, yra tai, kad netinkamos automobilio padangos tam tikrais atvejais gali turėti įtakos ir draudimo išmokai. Jei po eismo įvykio paaiškėja, kad avarijai įtakos turėjo techninių reikalavimų neatitinkančios padangos, vairuotojui gali tekti padengti nuostolius. Privalomojo vairuotojų draudimo atveju draudimo bendrovė atlygina žalą nukentėjusiajam, bet tam tikrais atvejais ji gali pareikalauti, kad avarijos kaltininkas grąžintų išmokėtą sumą.
Anot eksperto, turint kasko draudimą taip pat svarbu laikytis automobilio techninei būklei keliamų reikalavimų. Vertinant žalą atsižvelgiama į konkrečias eismo įvykio aplinkybes ir draudimo sutartyje numatytas sąlygas.
„Galiojantis draudimas nėra priežastis mažiau rūpintis automobilio technine būkle. Jei po eismo įvykio paaiškėja, kad automobilis buvo eksploatuojamas su nusidėvėjusiomis padangomis, svarbu nustatyti, ar būtent ši aplinkybė turėjo įtakos avarijai. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, tačiau tam tikromis aplinkybėmis vairuotojui gali tekti pačiam padengti nemenką dalį nuostolių“, – aiškina L. Garbenčius.
Ką patikrinti dar iki lapkričio 10-osios?
Pasak draudimo eksperto, pasiruošimo žiemai nereikėtų atidėti paskutinėms dienoms, ypač jei planuojama naudoti jau ne vieną sezoną tarnavusį padangų komplektą.
Pirmiausia reikėtų pamatuoti visų padangų protektoriaus gylį keliose vietose ir įsitikinti, kad jos atitinka žiemos sezonui taikomus reikalavimus. Taip pat svarbu apžiūrėti padangų šonus, patikrinti, ar nėra įtrūkimų, iškilimų ar kitų matomų pažeidimų. Netolygus nusidėvėjimas gali signalizuoti ir apie netinkamą ratų suvedimą ar automobilio pakabos problemas.
Dėmesį reikėtų atkreipti ir į padangų amžių bei laikymo sąlygas. Net mažai naudotų padangų savybės ilgainiui gali keistis, todėl svarbu nepamiršti atkreipti dėmesį ir į jų pagaminimo datą.
„Lapkričio 10 d. yra galutinis terminas, nuo kurio įsigalioja reikalavimai dėl žieminių padangų, tačiau tinkamu pasiruošimu svarbu pasirūpinti nelaukiant šios datos. Jei padangų būklė kelia abejonių, ją reikėtų patikrinti dar prieš jas montuojant. Laiku pastebėtas nusidėvėjimas gali padėti išvengti pavojingų situacijų kelyje ir papildomų išlaidų“, – primena L. Garbenčius.
Beje, už reikalavimų neatitinkančių padangų naudojimą vairuotojams gresia nuo 50 iki 100 eurų bauda. Tuo metu pats padangų keitimas, priklausomai nuo autoserviso ir ratlankių dydžio, gali siekti nuo kelių dešimčių iki daugiau nei šimto eurų.