Vairuotojams – svarbūs pokyčiai: nuo šiandien keliuose galios nauji reikalavimai

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. automagistralėse ir greitkeliuose lengviesiems automobiliams, krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, motociklams ir triračiams leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 kilometrų per valandą greičiu.
Kituose keliuose su asfalto ar betono danga maksimalus greitis išlieka 90 kilometrų per valandą, o kitos dangos keliuose – 70 kilometrų per valandą.
„Via Lietuva“ primena, kad vairuotojai greitį turėtų rinktis pagal eismo ir oro sąlygas, kelio bei transporto priemonės būklę, o ne vien vadovautis didžiausiu leistinu greičiu.
Pasak bendrovės, automagistralių A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo Vilniaus iki Kauno ir A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože nuo Garliavos iki Marijampolės veikia dinaminis greičio valdymas.
Šiuose ruožuose įrengti kintami informacijos ženklai rodo tuo metu galiojantį greitį: esant palankioms sąlygoms jis gali būti didesnis, o pablogėjus orams ar eismo sąlygoms – mažinamas. Praėjusį žiemos sezoną palankiomis sąlygomis šiuose ruožuose buvo leidžiama važiuoti iki 130 km/val. greičiu.
„Rudenį dažniau lyja, tvyro rūkas, keliai būna šlapi ar slidūs, o vakare greičiau temsta“, – pranešime cituojamas „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Motorinės transporto priemonės – taip pat tik su žieminėmis padangomis
Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Mopedams, motociklams, triračiams ir keturračiams vasarinės padangos draudžiamos gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kitais mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios kelio dalies yra apsnigta ar apledėjusi.
Minėtu laikotarpiu motorinės transporto priemonės galės būti eksploatuojamos tik su žieminėmis padangomis.
„Via Lietuva“ rekomenduoja žiemines padangas rinktis atsižvelgiant į įprastus kelionių maršrutus ir įsitikinti, kad jų protektoriaus gylis atitinka reikalavimus. Žiemą jis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm, tačiau dėl dažnai sudėtingų oro sąlygų rekomenduojama rinktis padangas, kurių protektorius siekia bent 6 mm.
Bendrovė taip pat primena, kad dygliuotas padangas galima naudoti nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 10 d. Jas pasirinkus, automobilio gale turi būti pritvirtintas nustatytas skiriamasis ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu.
Vėlinių metu numatomas intensyvesnis eismas
Per Vėlines prie kapinių tikėtinas intensyvesnis eismas, didesnės automobilių eilės ir daugiau pėsčiųjų. Vairuotojams rekomenduojama mažinti greitį, laikytis didesnio atstumo ir būti pasirengusiems sustoti. Susidarius automobilių eilei, nereikėtų jos apvažiuoti staigiais manevrais ar išvažiuoti į priešpriešinę eismo juostą, jei tai nesaugu.
„Vėlinių savaitgalį daugelis mūsų leisimės į keliones po visą Lietuvą. Tai taip pat metas, kai pajuntame, kokia brangi yra žmogaus gyvybė. Šį savaitgalį keliuose bus daugiau automobilių ir pėsčiųjų, o trumpėjančios dienos ir permainingi orai pareikalaus dar daugiau atidumo. (…) Saugumas prasideda ne nuo taisyklių ar nustatytų datų, o nuo mūsų pačių sprendimų. Neskubėkime, būkime kantrūs vieni kitiems ir pasirūpinkime savo bei kitų eismo dalyvių saugumu“, – pranešime teigia ministras Juras Taminskas.
Lyjant ar tvyrant rūkui suprastėja matomumas, o ant šlapios, purvinos ar slidžios kelio dangos pailgėja stabdymo kelias. Todėl reikėtų vengti staigių manevrų ir intensyvaus stabdymo, į ilgesnes keliones išvykti anksčiau bei iš anksto pasitikrinti, ar maršrute nėra eismo ribojimų dėl kelio darbų.
Pėstieji, eidami užmiesčio keliais kelkraščiu, turėtų judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį ir pasirūpinti, kad būtų matomi – dėvėti šviesą atspindinčius drabužius, segėti atšvaitą ar neštis šviečiantį žibintą.