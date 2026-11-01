Per Vėlines dirbs ne visi, o dalis bankų pervedimų užtruks: štai ką svarbu žinoti

Šiemet lapkričio 1-oji, Visų Šventųjų diena, bus sekmadienį, o lapkričio 2-oji, Vėlinės, – pirmadienį. Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo prekybos tinklų, kaip jie dirbs per ilgąjį savaitgalį.
Parduotuvių darbo laikas per Vėlines: kas dirbs lapkričio 1–2 dienomis?
„Lapkričio 1–2 dienomis „Maximos“ parduotuvių darbo laiko pokyčių neplanuojame – tiek sekmadienį, tiek pirmadienį parduotuvės dirbs įprastu grafiku“, – nurodė „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
„Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė informavo, kad visos tinklo parduotuvės lapkričio 1-ąją ir 2-ąją taip pat dirbs įprastai.
„Lapkričio 1 galios įprastas sekmadienio, o lapkričio 2 dieną – pirmadienio darbo laikas“, – atsakė „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pranešė, kad tinklo parduotuvių darbo laikas ilgąjį Vėlinių savaitgalį nesikeis. PC „Europa“ esančios „Iki“ darbo laikas bus trumpesnis – jis pateikiamas žemiau.
„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis patvirtino, kad lapkričio 1-ąją ir 2-ąją parduotuvės dirbs įprastu atitinkamos savaitės dienos grafiku. Išimčių ar trumpesnio darbo laiko tinklas nenumato.
Konkrečių parduotuvių darbo valandas galima rasti „Maximos“, „Iki“, „Lidl“, „Rimi“ ir „Norfos“ svetainėse. „Iki“ ir „Lidl“ jas taip pat skelbia savo programėlėse.
„Delfi“ dalinasi, kad „Aibės“ parduotuvių darbo laikas lapkričio 1–2 dienomis priklausys nuo konkrečios parduotuvės.
„Akropolio“ ir kitų prekybos centrų darbo laikas per Vėlines
„Idea Prima“ atstovė Aistė Jankūnaitė patvirtino, kad Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ lapkričio 1–2 dienomis dirbs įprastu grafiku.
„Delfi“ duomenimis, Kauno „Akropolis“, „Mega“, „Ozas“, „Senukai“ ir „Ermitažas“ lapkričio 1–2 dienomis taip pat dirbs įprastai.
O štai Vilniaus PC „Europa“ lapkričio 1–2 dienomis dirbs trumpiau:
- parduotuvės, paslaugos, restoranai ir kavinės – 10–18 val.;
- „Iki“ – 9–19 val.;
- maisto erdvė „Dialogai“ – 11–18 val.;
- sporto klubai „Lemon Gym“ ir „Gym+“ – visą parą.
Vaistinių darbo laikas ir budinčios vaistinės per Vėlines
„Eurovaistinė“ informavo, kad lapkričio 1-ąją visoje Lietuvoje dirbs 121 tinklo vaistinė, o lapkričio 2-ąją – 142. Dalis jų dirbs trumpiau nei įprastai. Konkrečios vaistinės darbo laiką tinklas kviečia pasitikrinti savo svetainėje.
Pagal BENU pateiktą grafiką, dauguma tinklo vaistinių lapkričio 1–2 dienomis nedirbs. „Tamro Baltics“ rinkodaros vadovė Rita Šelekaitė-Ivaškevičienė tikino, kad „prekybos centrų vaistinės dirbs pagal prekybos centrų darbo grafiką, o budinčios vaistinės dirbs įprastai“.
Lapkričio 1–2 dienomis visą parą dirbs šios BENU vaistinės:
- Vilniuje – Žirmūnų g. 64;
- Kaune – Žemaičių g. 31;
- Alytuje – Ligoninės g. 12.
Kitų BENU vaistinių darbo valandas galima pasitikrinti vaistinių paieškoje.
„Delfi“ taip pat skelbia, kad dauguma „Gintarinės vaistinės“ padalinių dirbs sekmadienio grafiku, o dauguma „Camelia“ vaistinių nedirbs. Konkrečių vaistinių valandos skelbiamos „Gintarinės vaistinės“ ir „Camelia“ svetainėse.
Bankų darbo laikas ir pinigų pervedimai lapkričio 1–2 dienomis
„Luminor“ paskelbė, kad lapkričio 1–2 dienomis klientus priims tik Šiaulių „Akropolio“ padalinys – 10–21 val. Kiti konsultavimo centrai ir skambučių centras nedirbs.
Kitų bankų padalinių grafikai, kuriuos paskelbė „Delfi“:
Nei lapkričio 1-ąją, nei 2-ąją „Swedbank“ klientų aptarnavimo padaliniai nedirbs. SEB klientus abi dienas priims tik Vilniaus „Akropolyje“ – nuo 10 iki 16 val. „Citadele“ padaliniai Vilniaus ir Šiaulių „Akropoliuose“ lapkričio 1-ąją dirbs 10–18 val., o lapkričio 2-ąją – 10–20 val.
Momentinis pervedimas gavėją pasiekia per kelias sekundes ir vykdomas visą parą, taip pat per šventes. „Luminor“ pervedimus į kitus bankus vykdo kaip momentinius, jei gavėjo bankas juos priima.
Jei momentinio pervedimo atlikti nepavyksta, mokėjimas vykdomas kaip įprastas. Tokių mokėjimų eurais (SEPA) ir kitomis valiutomis į kitus bankus „Luminor“ lapkričio 2-ąją nevykdys.
Vėliau nei spalio 30 dieną 16 val. pateikti mokėjimai gavėjo sąskaitą pasieks lapkričio 3-iąją. Pinigus kitam „Luminor“ klientui bus galima pervesti ir per šventes. Interneto bankas ir bankomatai veiks įprastai.
Pašto darbo laikas per Vėlines – ar bus pristatomos siuntos?
„Delfi“ rašo, kad lapkričio 1–2 dienomis veiks tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Laiškininkai ir kurjeriai šiomis dienomis nedirbs.
„LP Express“ paštomatais naudotis bus galima – jau pristatytas siuntas gyventojai galės atsiimti. Tačiau kurjeriai siuntų į paštomatus nepristatys ir iš jų nesurinks.