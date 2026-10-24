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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kapų žvakės prieš Vėlines: štai kokios dega ilgiausiai ir kiek kainuoja

2026-10-24 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 20:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Vėlinėms, visoje šalyje kyla masinis pirkėjų sujudimas – žmones į prekybos centrus gena noras iš anksto pasirūpinti išėjusiųjų atminimu. Daugelis skuba ieškoti gražiausių kapų žvakių bei gėlių, tikėdamiesi rasti ne tik kokybiškas, bet ir piniginei palankiausias prekes.

Artėjant Vėlinėms, visoje šalyje kyla masinis pirkėjų sujudimas – žmones į prekybos centrus gena noras iš anksto pasirūpinti išėjusiųjų atminimu. Daugelis skuba ieškoti gražiausių kapų žvakių bei gėlių, tikėdamiesi rasti ne tik kokybiškas, bet ir piniginei palankiausias prekes.

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Tačiau, naršydami po gausias lentynas, gyventojai susiduria su itin skirtinga pasiūla ir pastebimais kainų skirtumais.

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Kiek kainuoja kapų žvakės?

Prekybos tinklo „Iki“ asortimente kainų rėžiai itin platūs – nuo simbolinių centų už trumpalaikę liepsnelę iki keliolikos eurų už itin puošnius, ilgaamžius stiklo gaubtus.

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Ieškantiems itin biudžetinio varianto ar tiesiog norintiems uždegti simbolinę liepsnelę, pati paprasčiausia ir mažiausia plastikiniame inde esanti kapų žvakė, deganti iki 4 valandų, be akcijos kainuoja 0,39 euro, tačiau pirkėjai su nuolaidų kortele ją gali įsigyti vos už 0,23 euro.

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Perėjus prie šiek tiek didesnių, klasikinių stiklinių žvakių, kainų skirtumai tampa ryškesni.

Pavyzdžiui, paprasta stiklinė žvakė be nuolaidos atsieina 3,49 euro, o su kortele jos kaina nukrenta iki 1,74 euro.

Lojalumo kortelė „Amforos“ kainą sumažina nuo 1,99 iki 1,19 euro, o „Gilos“ – nuo 2,79 iki 1,67 euro. „SU-300“ su nuolaida kainuoja 1,79 euro vietoj 2,99 euro. Dar didesnė nuolaida taikoma romantiško dizaino žvakei „Širdelė“: jos kaina su kortele krenta nuo 3,79 iki 1,89 euro.

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Mėgstantiems, kad žvakė ant kapo stovėtų ilgiau bei atrodytų išskirtinai, siūlomi masyvesni, raštuoto stiklo bei dekoruoti variantai.

Štai klasikinė žvakė „Šviesa“ be nuolaidos kainuoja 4,99 euro, o su nuolaida – 2,99 euro.

Pilkšva žvakė „Smėlio laikrodis“ įprastai kainuoja 3,99 euro, o su nuolaida jos kaina siekia 2,39 euro.

Masyvesnio modelio žvakė „Baronas“ be akcijos atsieina 5,49 euro, o pritaikius nuolaidą – 3,29 euro. Dar puošnesnė žvakė „Su gėle“ baltu gaubtu be kortelės kainuoja 6,99 euro, tačiau su nuolaida ją galima įsigyti už 4,19 euro.

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Viena brangiausių ir puošniausių iš asortimento žvakė, taip pat pavadinta „Gėle“, be akcijos kainuoja net 13,99 euro, tačiau pritaikius lojalumo nuolaidą jos kaina krenta iki 8,39 euro.

Žvakių kainos priklauso nuo jų dydžio ir degimo trukmės

Rimi“ pasiūloje – nuo mažų, iki 8 valandų degančių žvakių iki didesnių, įmantresnio dizaino modelių, kurie dega kelias paras.

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Pigiausios baltos ar raudonos žvakės kainuoja po 39 centus, o perkant dvi ar daugiau – po 19 centų.

Stiklinė, iki 24 valandų deganti žvakė kainuoja 2,09 euro, o iki 48 valandų degantis modelis – 2,79 euro. Pastarųjų vieneto kaina perkant bent dvi sumažėja atitinkamai iki 1,04 ir 1,39 euro.

Ilgiau degančių žvakių kainos priklauso ir nuo jų dydžio bei dizaino.

Pavyzdžiui, 70 valandų deganti „Bolsius Heaven“ kainuoja 2,49 euro, 100 valandų „Bolsius Ribbed“ – 5,99 euro, o 110 valandų žvakė – 3,49 euro.

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Tarp brangiausių pasiūlymų – puošni, iki 96 valandų deganti žvakė už 14,99 euro. Jai taip pat taikoma akcija perkant bent dvi: tuomet vienos kaina sumažėja iki 7,49 euro.

Iš viso matytų pasiūlymų kainos svyruoja nuo 39 centų iki 14,99 euro, o akcijos metu – nuo 19 centų iki 7,49 euro už vienetą.

„Maximos“ pasiūloje kainos priklauso nuo to, ar ieškoma paprasto žvakės įdėklo, ar puošnesnio stiklinio gaminio.

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Pigiausia iš matytų – maža P-2 žvakė už 35 centus. Už 1,59 euro siūloma žvakė, deganti iki paros, o įdėklų kainos kyla pagal nurodomą degimo trukmę: „Bolsius“ 50 valandų įdėklas kainuoja 1,26 euro, 75 valandų – 1,96 euro, 100 valandų – 3,12 euro, o 155 valandų – 3,39 euro.

Norintiems puošnesnės žvakės galima rinktis, pavyzdžiui, „Lotosą“ už 2,59 euro, „Šviesą“ už 3,29 euro ar „Širdį“ už 4,39 euro.

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Išraiškingesni modeliai yra brangesni: „Rožė“ – 6,79 euro, o „Faraonas“ ir trikampė, iki 60 valandų deganti žvakė – po 9,99 euro.

Taigi už panašiai kaip keli paprasti įdėklai kainuojančią sumą galima rinktis ir dekoratyvesnį kapų žibintą.

Kai kuriems gaminiams taikoma nuolaida su „Ačiū“ kortele. Pavyzdžiui, „Grafo“ žvakė atpigo nuo 3,89 iki 1,89 euro – 51 proc., „Smėlio laikrodis“ – nuo 4,09 iki 1,99 euro, o žvakės įdėklas „PT-10“ – nuo 1,29 iki 0,55 euro, arba 57 proc.

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Nuolaidos taikomos ne visoms prekėms, tad vienų žvakių kaina lieka tokia pati, o kitų su kortele sumažėja daugiau nei perpus.

Kiek kainuoja gėlės ant kapų?

Pavyzdžiui, „Iki“ parduotuvėje galima rinktis žydintį, 12 cm skersmens vazone auginamą kalankę – ji kainuoja 2,99 euro.

Siūlomi ir skirtingų rūšių viržiai: vienas vazoninis viržis nukainotas nuo 2,49 iki 0,29 euro, o trijų spalvų daugiametis viržis – nuo 3,99 iki 1,49 euro.

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Tiek pat kainuoja ir 9 cm vazone auginamas vienmetis „Garden Girls“ viržis, atpigintas nuo 2,49 euro.

Didesnis, 11 cm vazone parduodamas „Beauty Ladies“ kainuoja 2,99 euro vietoj 3,99 euro. Taigi pasirinkimas – nuo mažo, už keliasdešimt centų parduodamo augalo iki vešlesnio žydinčio krūmelio.

Tuo metu „Maximoje“ ant kapo galima pasodinti ne tik viržių, bet ir ryškiau žydinčių vazoninių gėlių.

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Pavyzdžiui, vazoninė rožė kainuoja 2,99 euro, įvairiaspalvė chrizantema – 3,29 euro, o lauko augalas grakščioji erika – 3,49 euro.

Kalankė kainuoja 5,79 euro, o didesnė vazoninė chrizantema – 7,99 euro.

„Rimi“ galima rasti ir dirbtinių gėlių kapams puošti. Pasirinkimas primena mažą puokščių paletę: 55 cm aukščio bijūnų puokštės siūlomos raudonos, baltos ar violetinės ir kainuoja po 6,99 euro. Kiek aukštesnė, 54 cm hortenzijų puokštė atsieina 8,99 euro.

Norintiems jau paruoštos kompozicijos galima rinktis dirbtines gėles vazone – jos kainuoja 14,99 euro.

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