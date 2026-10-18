Susiginčijo dėl Lietuvoje vis labiau populiarėjančio kapų tvarkymo būdo: „Tai nepagarbu“

Remiantis įvairiomis kapų tvarkymo svetainėse teikiama informacija galutinė paslaugos sąmata priklauso nuo kelių pagrindinių veiksnių: kapavietės dydžio, jos būklės ir pasirinkto darbų paketo.
Paslaugų teikėjai pastebi, kad užsakovų poreikiai svyruoja nuo paprasto lapų nugrėbimo iki pilno kapo restauravimo. Apžvelkime, kokios kainos šiuo metu vyrauja.
Kiek kainuoja kapų tvarkymas prieš Vėlines?
Štai kapaviečių tvarkymo paslaugas teikianti „Kapu.lt“ siūlo tris planus.
Pigiausias – „Planas S“, už kurį tenka mokėti 40 eurų. Į jį įeina kapavietės ir jos aplinkos sutvarkymas: pašalinami lapai, spygliai ir žolės, surenkamos šiukšlės, utilizuojamos senos žvakės. Taip pat pasodinama gėlė arba palaistomi užsakovo pasirinkti augalai, uždegama keturias paras deganti žvakė. Užsakovui suteikiama kapo ir augalų priežiūros konsultacija.
„Plano M“ kaina –100 eurų. Į jį įtrauktos „Plano S“ paslaugos, o papildomai paminklas nuplaunamas profesionaliomis granito priežiūros priemonėmis ir padengiamas nano danga, kuri turėtų apsaugoti jį nuo drėgmės bei aplinkos poveikio. Į planą taip pat įeina mišių užsakymas Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.
Brangiausias, 150 eurų siekiantis „Planas L“ apima „Plano M“ paslaugas ir papildomus kapavietės priežiūros darbus: aplink kapą išbarstoma skruzdžių naikinimo priemonė, nuplaunama tvorelė, išvalomi trinkelių ar plytelių tarpai, pašalinamos žolės ir samanos. Samanos nuvalomos ir nuo paminklo bei tvorelės.
Nurodytos kainos galioja Vilniaus mieste. Užsakant paslaugą kitame mieste, papildomai skaičiuojamos transporto išlaidos – 0,50 euro už kilometrą. Užsakant du ar daugiau planų, visai sumai taikoma 15 proc. nuolaida. Užsakovui el. paštu siunčiamos kapavietės nuotraukos prieš tvarkymą ir po jo.
Jei užsakovas pageidauja, apie velioniui užsakytas mišias el. paštu gali būti pranešta jo nurodytiems artimiesiems ar draugams.
„Memorus“ svetainėje nurodoma, kad už vienkartinį kapų tvarkymą kainos siekia nuo 89 eurų.
Už šią sumą siūloma sutvarkyti kapo aplinką, atnaujinti želdyną ar pasodinti naujus augalus, taip pat kosmetiškai atnaujinti antkapį, paminklą bei suteikti konsultaciją kapo, augalų priežiūros klausimais. Taip pat, pageidaujant, papuošiamas kapas ir atsiunčiamos kapo fotografijos prieš tvarkymą ir po jo.
Už proginį kapaviečių tvarkymą aplankomas asmenims svarbią dieną, o atliekamos procedūros atitinka prieš tai minėtą pasiūlymą.
Taip pat yra siūloma yra nuolatinė kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Kapavietė lankoma reguliariai – 6-8 šiltojo sezono mėnesius, o tvarkymas atliekamas kartą ar du kartus per mėnesį.
Nuolatinė kapo priežiūros paslauga kainuoja nuo 47 Eur mėn. už 1 kartą (su žvake) arba 80 Eur mėn. už 2 kartus (su dviem žvakėm), papildomai skaičiuojant už gėles ir visas kitas kapo sutvarkymui reikalingas medžiagas.
„Pamenu.lt“ svetainėje už minimalų kapaviečių tvarkymą su paprastu pagarbiu sutvarkymu siūlomas 49 eurų mokestis. Už generalinį tvarkymą, kurį svetainės atstovai rekomenduoja per šventes ar svarbiomis progomis siūlomas mokestis siekia 79 eurus. Tuo metu sezoninio tvarkymo, skirto visiems metas kainos prasideda nuo 330 eurų.
„Kapavieciudarbai.lt“ svetainėje nurodoma, kad kapo sutvarkymo po laidovių kaina prasideda nuo 80 eurų. Į tai įeina vainikų bei kauburio nuėmimas, kapo vidaus sutvarkymas.
Kas užsako kapų priežiūros paslaugas?
Portalas „Nevark.lt“ nurodo, kad dažniausiai dėl kapaviečių sutvarkymo kreipiasi žmonės, kurie dėl užimtumo ar gyvenamosios vietos negali patys pasirūpinti artimųjų kapais.
„Tai dažnai užsienyje arba kituose Lietuvos miestuose gyvenantys asmenys, siekiantys, kad artimųjų kapavietės būtų sutvarkytos ir tvarkingos. Paslaugomis naudojasi ir užimtos šeimos, kurioms trūksta laiko kapų priežiūrai“, – nurodo atstovai.
Akcentuojama, kad prieš Vėlines gyventojai nori, kad artimųjų kapai būtų sutvarkyti, papuošti gėlėmis ir žvakėmis, todėl šiuo laikotarpiu tokių paslaugų poreikis ypač išauga.
Pastebima, kad susidomėjimas kapaviečių priežiūros paslaugomis kasmet auga. Kiekvienais metais „Nevark.lt“ sulaukia vis daugiau klientų.
„Manome, kad tam įtakos turi šiuolaikinis gyvenimo tempas, emigracija bei siekis rasti patikimus sprendimus, leidžiančius pasirūpinti artimųjų kapais net ir tiems, kurie negali patys jų reguliariai lankyti.
Klientams svarbu ne tik kapavietės sutvarkymas prieš Vėlines, bet ir nuolatinė priežiūra visus metus“, – nurodo jie.
Vis dėlto pasitaiko įvairių variantų – vieni klientai kreipiasi tik prieš Vėlines, kai nori, kad kapavietė būtų kruopščiai sutvarkyta ir papuošta, o kiti renkasi reguliarią priežiūrą visus metus.
„Turime klientų, kurie užsisako kapavietės sutvarkymą kas mėnesį arba kas du mėnesius. Tokiais atvejais nurenkami nukritę lapai, sutvarkomi augalai, pasodinamos sezoninės gėlės, uždegamos žvakės ir atliekami kiti reikalingi darbai“, – akcentuoja nevark.lt atstovai.
Reguliari priežiūra, anot jų, leidžia palaikyti tvarkingą kapavietės išvaizdą ištisus metus ir išvengti didesnių tvarkymo darbų prieš svarbias datas.
Vis dėlto atstovai priduria, kad klientai ne visada užsako visos kapavietės sutvarkymą. Kartais paprašo nedidelės paslaugos, pavyzdžiui, uždegti žvakę, padėti gėlių, nuvalyti paminklą ar nurinkti lapus.
Tokie darbai ypač aktualūs žmonėms, kurie gyvena toliau nuo artimųjų kapų, tačiau nori juos prisiminti ir pasirūpinti, kad kapai išliktų tvarkingi.
„Paslaugų kaina priklauso nuo poreikio, darbų apimties bei to, ar papildomai reikia pasirūpinti gėlėmis bei žvakėmis. Nedidelės paslaugos gali būti puikus sprendimas tiems, kuriems nereikia visapusiško kapavietės tvarkymo, tačiau norisi skirti dėmesio ir parodyti pagarbą išėjusiems artimiesiems“, – nurodo „Nevark.lt“ atstovai.
Į kapines važiuoja aplankyti artimųjų
Kapinėse sutikti žmonės sako, kad kapų lankymas jiems – ne vien prieš Vėlines atliekamas darbas.
Vieni atvyksta aplankyti giminaičių ir pasirūpinti jų kapais, kiti čia randa ramybę ar galimybę prisiminti tuos, kurių jau nebėra.
Aplankyti giminių kapų atvykęs Jonas sako, kad artimųjų kapų priežiūra neturėtų būti patikima svetimiems žmonėms:
„Suprantu, kad visi nuolat skubame ir surasti laiko būna sunku, bet juk čia mūsų pačių artimieji. Būtų tiesiog nesąžininga ir net nepagarbu krauti jų kapų priežiūrą svetimiems žmonėms. Taip, visų giminaičių kapų aplankyti neįmanoma, bet visada atsiranda giminių, kurie tam skiria laiko“, – nurodo jis.
Kitiems svarbu, kad artimųjų atminimas būtų perduodamas ir vaikams:
„Mums tas nuvažiavimas ant kapų – tai ne pareiga ar kažkoks darbas, kurį reikia tiesiog atbūti. Tai proga sustoti, nusiraminti ir tiesiog pabūti su tais, kurių šalia jau nebėra. Vaikams norime parodyti pavyzdį, kad ryšys su šeima nenutrūksta net ir po mirties, o sutvarkytas kapas yra tiesiog mūsų meilės ir dėkingumo ženklas“, – aiškina Adelė.
Viena kapinėse kalbinta moteris pasakoja, kad apsilankymas jai padeda nusiraminti:
„Kol esu gyva, tol ir važiuosiu. Man ten nuvažiavus pasidaro lengviau ant širdies – pasikalbu su savais, uždegu žvakutę, pasodinu gėlytę. Tai ne dėl kitų akių ar kaimynų pamatymo, o dėl savo pačios ramybės. Krauti šią pareigą svetimiems – nepagarbu“, – pridėjo Danguolė.
Dar vienas pašnekovas kapą vadina vieta, kurioje gali simboliškai susitikti su artimaisiais:
„Kapas – tai vienintelė vieta, kur dar galiu susitikti su savo tėvais ir broliais. Kai sutvarkai aplinką, nuvalai paminklą, atrodo, kad atiduodi skolą už visą tai, ką jie dėl mūsų padarė. Kol mes prisimename ir prižiūrime jų poilsio vietą, tol jie ir jų darbštumas gyvuoja mūsų atmintyje“, – akcentavo Linas.