Netrukus Lietuvoje 1 prekę graibstys masiškai: įspėja visus gyventojus, ką reikia žinoti

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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Naujienų portalas JP / aut.
2026-10-14 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Išėjusių artimųjų pagerbimas ir žvakių uždegimas ant jų kapų neatsiejami nuo Vėlinių, tačiau po šių dienų kapinėse lieka daug panaudotų žvakių ir žvakidžių.

Parduotuvė BNS Foto
GALERIJA (16)

Išėjusių artimųjų pagerbimas ir žvakių uždegimas ant jų kapų neatsiejami nuo Vėlinių, tačiau po šių dienų kapinėse lieka daug panaudotų žvakių ir žvakidžių.

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Atliekų kiekį galima sumažinti dar prieš vykstant į kapines, o patarimais, kaip tai padaryti, dalijasi žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“.

„Žvakės liepsna gyventojams vis dar yra vienas dažniausių būdų išreikšti pagarbą ir meilę išėjusiems artimiesiems. Kuo arčiau Visų Šventųjų diena ir Vėlinės, tuo daugiau jų įsigyjama – palyginti su pirmosiomis pardavimų savaitėmis, prieš Vėlines jų pardavimai išauga maždaug 5–6 kartus.

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Nors dalis pirkėjų renkasi vienkartines, iki 24 valandų degančias žvakes, vis dažniau jų krepšeliuose atsiranda ir ilgiau degantys, praktiškesni pasirinkimai, kurie patikimai dega net esant lietui ar stipresniam vėjui“, – sako minėto prekybos tinklo tvarumo vadovė Monika Anilionė.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visų Šventųjų diena – Vėlinės

Rinktis ilgalaikius sprendimus

Ji pastebi, kad klientai vis dažniau renkasi praktiškus sprendimus artimiesiems pagerbti, kurie padeda sumažinti po Vėlinių susidarančių atliekų kiekį. Vietoj plastikinių žvakių laikiklių perka stiklinius, kuriuos galima naudoti pakartotinai – užtenka tik pakeisti žvakės įdėklą.

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„Rinkdamiesi žvakes atkreipkite dėmesį, kiek laiko jos dega. Kuo rečiau jas reikės keisti, tuo mažiau atliekų susidarys. Bent 24 valandas degančios žvakės ypač pravers, jei kapines planuojate aplankyti dar prieš Visų Šventųjų dieną ar Vėlines“, – sako M. Anilionė.

Norint, kad žvakė neužgestų nuo vėjo ar lietaus, rinkitės žvakes su dangteliais. Jie apsaugo liepsną ir užtikrina ilgesnį degimo laiką. Patartina rinktis kokybiškus dangtelius, kurie nuo karščio nesideformuoja, o panaudotus vėliau galima tinkamai išrūšiuoti.

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Svarbiausia – saikas

Jei prieš Vėlines planuojate vykti sutvarkyti kapavietės, atkreipkite dėmesį, kas joje likę po ankstesnių apsilankymų. Galbūt dalį žvakidžių galima panaudoti dar kartą, pakeitus tik įdėklą. Taip bus lengviau įvertinti, kiek naujų žvakių iš tiesų reikia, ir nepirkti daugiau nei būtina.

Nors mirgančių žvakių jūra per Vėlines atrodo jaukiai, artimųjų pagerbimas nepriklauso nuo to, ar ant kapo uždegta viena žvakė, ar jų dešimt. Daug svarbiau pats prisiminimas ir apsilankymas, todėl nebūtina viso kapo nukrauti mažomis vienkartinėmis žvakelėmis. Vienas ar du ilgiau degantys žibintai, su keičiamais įdėklais, gali būti lygiai toks pat prasmingas pasirinkimas, o atliekų po jų lieka gerokai mažiau. Be to, taip ir išleisti tenka mažiau.

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„Kartais atrodo, kad kuo daugiau žvakių ar gėlių ant kapo, tuo gražiau pagerbiamas artimasis, tačiau svarbiausia tikrai nėra kiekis. Kur kas daugiau reiškia pats apsilankymas, prisiminimas ir laikas, skirtas brangaus žmogaus atminimui“, – pasakoja M. Anilionė.

Šio santūrumo galima pasimokyti ir iš senesnių laidojimo tradicijų. Senosiose lietuviškose kapinaitėse būdavo statomi kuklūs mediniai kryžiai ar lauko akmenys, o gėlių ant kapų būdavo nedaug. Tradicija kapus gausiai puošti gėlėmis Lietuvoje išplito gerokai vėliau.

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Kaip teisingai pasirūpinti atliekomis?

Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“ tvarumo kultūros ir komunikacijos vadovė Kotryna Žukauskaitė-Šiaučiulė atkreipia dėmesį, kad pagerbti artimuosius saikingiau nereiškia atsisakyti tradicijos – tai reiškia palikti po jos mažiau daiktų, kurie ilgainiui nebebus reikalingi, ir daugiau dėmesio skirti pačiam atminimui bei jo prasmei.

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„Vienos taisyklės visoms, šiuo metu jau labai įvairioms, dekoruotoms, margoms ir iš skirtingų medžiagų gaminamoms žvakėms bei žvakidėms nėra. Lietuvoje įprastos stiklinės kapų žvakidės dėl jų stiklo sudėties ir gamybos būdo nėra tinkamos perdirbti kartu su stiklo pakuotėmis, todėl jų nereikėtų mesti į stiklo konteinerį. Tuo metu plastikinės žvakių pakuotės, pašalinus vaško likučius, gali būti rūšiuojamos į plastiko pakuočių konteinerį“, – pasakoja K. Žukauskaitė-Šiaučiulė.

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Labai svarbi ir konkrečios vietos infrastruktūra. Prie dalies kapinių veikia atskiros kapinių atliekų surinkimo sistemos, kuriose renkamos įvairios atliekos, vėliau atskirai perrūšiuojamos. Todėl prieš vykstant į kapines verta pasitikrinti vietos taisykles ir vadovautis būtent ten esančiu ženklinimu.

„Dažniausia klaida – į pakuočių konteinerius metami ne pakuočių gaminiai, o bendrai surinktos atliekos – tiek panaudotos žvakės ir žvakidės, tiek nebereikalingos dekoracijos, nuvytusios gėlės, lapai. Rūšiavimas prasideda ne prie konteinerio, o nuo klausimo: iš ko šis daiktas pagamintas ir ar galiu jį atskirti? Taigi dar tvarkant artimųjų atminimo vietą verta iškart rūšiuoti į keletą skirtingų maišelių, kad vėliau atliekas būtų kuo lengviau išmesti į joms skirtus konteinerius“, – patarimais dalijasi K. Žukauskaitė-Šiaučiulė.

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