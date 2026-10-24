Sugedus skalbyklei ar šaldytuvui neskubėkite mokėti: nuo šiol remontas nekainuos net jei baigėsi garantija?

Nuo rugsėjo 27 dienos fizinėse ir elektroninėse parduotuvėse naudojamas GARAN ženklas. Jame nurodoma gamintojo garantijos trukmė metais, prekės ženklas ir konkretus modelis.
„GARAN ženklas skirtas tam, kad vartotojai galėtų lengviau atpažinti prekes, kurioms gamintojas suteikia ilgesnę nei dvejų metų nemokamą komercinę patvarumo garantiją, apimančią visą prekę“, – naujienų portalui tv3.lt paaiškina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) direktorė Goda Aleksaitė.
Parduotuvėje ženklas turi būti aiškiai matomas prie atitinkamos prekės, internete – prie jos aprašymo dar prieš apsisprendžiant pirkti. Pardavėjai turi pateikti ir pranešimą apie garantiją pagal įstatymą. Parduotuvėje jis gali būti, pavyzdžiui, prie kasos, internete – paskelbtas svetainėje.
Prekė sugedo po 2 metų – kada remontas nemokamas?
Pagal įstatymą už prekės kokybės trūkumus, paaiškėjusius per dvejus metus nuo jos perdavimo pirkėjui, atsako pardavėjas. Gamintojas savo noru gali suteikti ilgesnę garantiją. Ji vadinama komercine.
Tarkime, žmogus nusipirko skalbyklę su penkerių metų gamintojo garantija, o ji sugedo ketvirtaisiais naudojimo metais. Įstatyme numatytas dvejų metų terminas jau praėjęs, tačiau gamintojo garantija dar galioja.
„Jeigu gamintojas yra suteikęs komercinę patvarumo garantiją visai prekei, garantijos laikotarpiu vartotojas turi teisę reikalauti nemokamo prekės remonto arba pakeitimo, laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų. Paprastai vartotojas gali pasirinkti vieną iš šių būdų, tačiau pasirinkimas gali būti ribojamas, jeigu jis neįmanomas arba sukeltų neproporcingų išlaidų“, – tikina G. Aleksaitė.
Atgauti už prekę sumokėtus pinigus pavyks ne kiekvienu gedimo atveju. Tai priklauso nuo garantijos sąlygų, taikomų teisės aktų ir konkrečios situacijos.Pirkėjai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Ką apima nemokamas garantinis remontas?
Sugedusią skalbyklę gali reikėti nuvežti į servisą, pakeisti detalę ir parvežti atgal. Kas turi padengti šias išlaidas?
„Jeigu gedimas patenka į gamintojo suteiktos komercinės patvarumo garantijos apimtį, prekės remontas arba pakeitimas turi būti atliekamas nemokamai. Tai reiškia, kad vartotojui neturi būti perkeliamos būtinos išlaidos, susijusios su garantinių įsipareigojimų vykdymu, įskaitant atsarginių dalių, meistro darbo ir būtino transportavimo išlaidas.
Gedimo nustatymo išlaidos taip pat neturėtų būti perkeliamos vartotojui, jeigu nustatoma, kad gedimas yra garantinis“, – nurodo VVTAT direktorė.
Jeigu patikrinus prekę nustatoma, kad garantija gedimui netaikoma, už patikrinimą ar kitas paslaugas gali tekti mokėti. Apie galimus mokesčius ir jų taikymo sąlygas žmogus turi būti aiškiai informuotas iš anksto.
Kada gamintojas gali atsisakyti garantinio remonto?
Nemokamo remonto galima atsisakyti, jei gedimas atsirado dėl netinkamo naudojimo, mechaninio pažeidimo ar kitų garantijoje aiškiai numatytų išimčių.
„Vis dėlto vien bendro pobūdžio teiginio, kad prekė natūraliai nusidėvėjo arba buvo netinkamai naudojama, nepakanka. Atsisakymas vykdyti garantinius įsipareigojimus turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis ir objektyviais duomenimis.
Vertinant ginčą gali būti reikšmingos techninės apžiūros išvados, gedimo pobūdis, prekės naudojimo instrukcija, gamintojo nustatytos garantijos sąlygos ir kiti įrodymai“, – sako G. Aleksaitė.
Ar 10 metų garantija galioja visai prekei?
Prie prekės nurodytas ilgas garantijos terminas gali atrodyti patraukliai. Tačiau prieš perkant reikia pasižiūrėti, ką gamintojas įsipareigoja taisyti.
„Taip pat šis ženklas neturėtų būti naudojamas tais atvejais, kai ilgesnė garantija suteikiama tik atskirai prekės daliai. Pavyzdžiui, jeigu gamintojas suteikia dešimties metų garantiją tik skalbyklės varikliui, tačiau ne visai skalbyklei, tokia garantija savaime neatitinka GARAN ženklo naudojimo sąlygų“, – tvirtina VVTAT direktorė.
Mokamas garantijos pratęsimas taip pat nėra pagrindas naudoti GARAN ženklą. Todėl prieš perkant tokią paslaugą verta pasitikrinti, kokią garantiją gamintojas jau suteikia nemokamai.
Kur kreiptis dėl garantinio remonto?
Pasibaigus dvejų metų terminui, reikėtų pasitikrinti, kas suteikė ilgesnę garantiją. Jos sąlygose turi būti nurodyta ir tai, kaip ja pasinaudoti.
„Jeigu vartotojas naudojasi gamintojo suteikta komercine garantija, pirmiausia reikėtų kreiptis į garantiją suteikusį gamintoją arba jo nurodytą įgaliotąjį atstovą ar techninės priežiūros centrą.
Kreipiantis rekomenduojama pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantijos dokumentą arba kitą informaciją, patvirtinančią suteiktą garantiją, taip pat kuo tiksliau aprašyti gedimą. Naudinga pridėti nuotraukas ar vaizdo įrašus, jeigu jie padeda nustatyti problemą“, – nurodo G. Aleksaitė.
Jei gamintojas atsisako vykdyti garantiją, reikėtų pateikti rašytinę pretenziją ir paprašyti paaiškinti atsisakymo priežastis. Nepavykus susitarti, galima kreiptis į VVTAT dėl ginčo nagrinėjimo, jei jis priklauso tarnybos kompetencijai.
Ar garantija galioja be GARAN ženklo?
Prekė su ilgesne gamintojo garantija galėjo būti įsigyta dar iki naujos ženklinimo tvarkos. Tokiu atveju suteiktą garantiją padeda patikrinti išsaugoti dokumentai.
„Svarbu pabrėžti, kad gamintojo suteikta komercinė garantija galioja pagal jos sąlygas nepriklausomai nuo to, ar prekė pažymėta GARAN ženklu. Todėl vartotojai, įsigiję prekes iki naujų ženklinimo reikalavimų taikymo pradžios, nepraranda teisės pasinaudoti gamintojo suteikta ilgesne garantija vien dėl to, kad prekė nebuvo pažymėta šiuo ženklu“, – apibendrina G. Aleksaitė.