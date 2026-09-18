Galite nemokamai gauti populiarų daiktą į savo kiemą: štai ką reikia žinoti

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Prasidėjus rudeniui, Kėdainių rajono savivaldybė tęsia komposto dėžių dalinimo akciją ir kviečia individualių namų bei sodų valdų gyventojus atsakingai tvarkyti žaliąsias atliekas. Rajono gyventojams nemokamai dalinamos 903 litrų talpos komposto dėžės, kurios padės dar efektyviau rūšiuoti ir panaudoti biologiškai skaidžias atliekas.

Mosėdžio miestelio vaizdai (nuotr. BNS/Kęstutis Vanagas)
GALERIJA (4)

Prasidėjus rudeniui, Kėdainių rajono savivaldybė tęsia komposto dėžių dalinimo akciją ir kviečia individualių namų bei sodų valdų gyventojus atsakingai tvarkyti žaliąsias atliekas. Rajono gyventojams nemokamai dalinamos 903 litrų talpos komposto dėžės, kurios padės dar efektyviau rūšiuoti ir panaudoti biologiškai skaidžias atliekas.

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Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad komposto dėžių kiekis yra ribotas, todėl norintys jas gauti gyventojai raginami nedelsti.

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FOTOGALERIJA. Atliekų rūšiavimas

Šioje savivaldybėje nemokamai dalins komposto dėžes

Vienam individualaus namo arba sodo sklypo nekilnojamojo turto objektui skiriama viena komposto dėžė.

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Išankstinės registracijos šiai akcijai nereikia. Atvykus atsiimti komposto dėžės gyventojams reikės pasirašyti pasaugos sutartį, o jų duomenys bus įvesti į Atliekų turėtojų registro administravimo sistemą.

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Komposto dėžės dalinamos adresu Josvainių g. 45B, Kėdainiuose.

Savivaldybė primena, kad komposto dėžė tam pačiam nekilnojamojo turto objektui skiriama tik vieną kartą. Gyventojai, kurie ją jau yra gavę ankstesnių dalinimų metu, papildomos dėžės gauti negalės.

Daugiau informacijos teikiama telefonais (0 347) 69 573, (0 347) 69 544 arba el. paštu [email protected].

Norintiems kompostuoti žaliąsias atliekas namuose dėl kompostavimo dėžės reikėtų kreiptis į savo savivaldybę – ji gali suteikti informaciją apie dėžių įsigijimo ar gavimo tvarką.

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