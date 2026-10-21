Mokesčių lengvatos dėl remontų nukentėjusiems verslams: štai kas gali jas gauti

Pagal patvirtintą tvarkos aprašą, į mokesčių lengvatas galės pretenduoti fizinės parduotuvės, viešojo maitinimo, sveikatinimo bei grožio paslaugų teikėjai, jeigu dėl savivaldybės užsakytų infrastruktūros tvarkymo darbų jų veikla yra reikšmingai ribojama, o patys darbai vyksta ilgiau nei 3 mėnesius.
Vilniaus miesto taryba pritarė mokesčių lengvatoms dėl remontų nukentėjusiems verslams
Aiškinamajame rašte pažymima, kad lengvatos būtų teikiamos gatvių, viešųjų erdvių bei tinklų remonto darbų vykdymo laikotarpiu bei dar iki vienų metų po jų pabaigos.
Taip pat numatyta galimybė dėl mokesčių lengvatų kreiptis ir atgaline data – už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d.
Lėšos lengvatoms bus skiriamos iš savivaldybės biudžeto. Kartu bus sudaromos sąlygos nukentėjusiems verslams nemokamai įsirengti laikinas nukreipiamąsias iškabas, gauti rinkliavų lengvatas lauko kavinėms, prekybai bei automobilių stovėjimui.
Tikslų infrastruktūros darbų poveikio teritorijų sąrašą bei prašymus dėl lengvatų vertins specialiai savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Miesto tarybos sprendimas inicijuotas siekiant sumažinti neigiamą ilgalaikių remontų poveikį verslui, apsaugoti darbo vietas bei padėti įmonėms išlaikyti veiklos tęstinumą.
Pastaruoju metu sostinės verslininkai ne kartą reiškė nepasitenkinimą dėl užsitęsusių darbų ir krentančių apyvartų. Pavyzdžiui, Trakų gatvėje dėl septynis mėnesius trukusių ribojimų bei sumažėjusių pirkėjų srautų veiklą fizinėje vietoje buvo priversta nutraukti batų ir aksesuarų parduotuvė „Supersymmetry“.