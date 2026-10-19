Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VMI vadovas prakalbo apie bręstančius pokyčius: gyventojams nebereikės teikti mokesčių deklaracijų?

2026-10-19 08:59 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-19 08:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) žadant supaprastinti mokesčių deklaravimą, jos viršininkas sako, kad dešimties metų perspektyvoje gyventojams deklaracijų teikti nebereikės, nes siekiama, kad už juos tai padarytų mokesčių administratorius.

Valstybinė mokesčių inspekcija (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (11)

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) žadant supaprastinti mokesčių deklaravimą, jos viršininkas sako, kad dešimties metų perspektyvoje gyventojams deklaracijų teikti nebereikės, nes siekiama, kad už juos tai padarytų mokesčių administratorius.

REKLAMA
0

„Tikslas yra, kad visi procesai, iš esmės visi deklaracijų pateikimo būdai, kuo mažiau jaustųsi gyventojui, o mokesčių administratorius teiktų už gyventoją pajamas. Ilgalaikėje, dešimties metų perspektyvoje tikslas yra, kad apskritai po truputį deklaracijų neliktų“, – LRT radijui pirmadienį sakė Martynas Endrijaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pradedame po truputį žingsneliais šiuo metu bent jau tai, kad deklaravimas gyventojams nebūtų juntamas“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. VMI vadovas Martynas Endrijaitis

M. Endrijaičio teigimu, VMI inicijuoja ir siūlo tam reikalingus teisės aktų pakeitimus: „Pakeitus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, žmogui pajamų deklaracijos, kai kalbame apie metinį pajamų deklaravimą iki gegužės pirmos dienos, nereikėtų pačiam teikti, už jį galėtų pateikti mokesčių administratorius.“

REKLAMA

Pasak VMI vadovo, šiuo metu pajamų deklaracijos automatiškai suformuojamos daugiau nei 80 proc. gyventojų, kuriems reikia tik prisijungti prie sistemų ir peržiūrėjus deklaracijas pateikti.

„Tikslas yra kelių metų perspektyvoje pakeitimus atlikti tokius, kad jie įsigaliotų ir už gyventoją Valstybinė mokesčių inspekcija galėtų pati pateikti deklaracijas ir gyventojui teliktų tik sumokėti mokestį“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot M. Endrijaičio, prabangaus turto deklaravimo tvarka jau keičiasi – VMI pati suformuos deklaracijas ir jas pateiks.

„Esame įdiegę tokį pakeitimą dėl nekilnojamojo turto, kada gyventojai iki gruodžio 15 dienos turėdavo deklaruoti, mokėti pajamų mokestį už prabangų turtą nekilnojamą. Tai dabar deklaravimo terminai keičiasi ir iki kitų metų kovo 15 dienos mokesčių administratorius pats ne tik suformuos nekilnojamo turto deklaraciją, bet ir ją pateiks už gyventoją, bus taip, kaip žemės mokestis“, – teigė VMI vadovas.

Kaip rašė BNS, M. Endrijaitis jau anksčiau yra sakęs, kad VMI žada supaprastinti mokesčių deklaravimą, jog ateityje gyventojams ir verslui nebereikėtų patiems teikti įvairių deklaracijų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų