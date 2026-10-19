VMI vadovas prakalbo apie bręstančius pokyčius: gyventojams nebereikės teikti mokesčių deklaracijų?

„Tikslas yra, kad visi procesai, iš esmės visi deklaracijų pateikimo būdai, kuo mažiau jaustųsi gyventojui, o mokesčių administratorius teiktų už gyventoją pajamas. Ilgalaikėje, dešimties metų perspektyvoje tikslas yra, kad apskritai po truputį deklaracijų neliktų“, – LRT radijui pirmadienį sakė Martynas Endrijaitis.
„Pradedame po truputį žingsneliais šiuo metu bent jau tai, kad deklaravimas gyventojams nebūtų juntamas“, – pridūrė jis.
M. Endrijaičio teigimu, VMI inicijuoja ir siūlo tam reikalingus teisės aktų pakeitimus: „Pakeitus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, žmogui pajamų deklaracijos, kai kalbame apie metinį pajamų deklaravimą iki gegužės pirmos dienos, nereikėtų pačiam teikti, už jį galėtų pateikti mokesčių administratorius.“
Pasak VMI vadovo, šiuo metu pajamų deklaracijos automatiškai suformuojamos daugiau nei 80 proc. gyventojų, kuriems reikia tik prisijungti prie sistemų ir peržiūrėjus deklaracijas pateikti.
„Tikslas yra kelių metų perspektyvoje pakeitimus atlikti tokius, kad jie įsigaliotų ir už gyventoją Valstybinė mokesčių inspekcija galėtų pati pateikti deklaracijas ir gyventojui teliktų tik sumokėti mokestį“, – aiškino jis.
Anot M. Endrijaičio, prabangaus turto deklaravimo tvarka jau keičiasi – VMI pati suformuos deklaracijas ir jas pateiks.
„Esame įdiegę tokį pakeitimą dėl nekilnojamojo turto, kada gyventojai iki gruodžio 15 dienos turėdavo deklaruoti, mokėti pajamų mokestį už prabangų turtą nekilnojamą. Tai dabar deklaravimo terminai keičiasi ir iki kitų metų kovo 15 dienos mokesčių administratorius pats ne tik suformuos nekilnojamo turto deklaraciją, bet ir ją pateiks už gyventoją, bus taip, kaip žemės mokestis“, – teigė VMI vadovas.
Kaip rašė BNS, M. Endrijaitis jau anksčiau yra sakęs, kad VMI žada supaprastinti mokesčių deklaravimą, jog ateityje gyventojams ir verslui nebereikėtų patiems teikti įvairių deklaracijų.