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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministras apie mokesčius: įvesti naujų nesvarstoma

2026-10-16 11:51 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 11:51
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Vyriausybei penktadienį pritarus kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui su 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitu, finansų ministras sako, kad planuojant 2027-ųjų pajamas svarstomos visos alternatyvos, tačiau įvesti naujų mokesčių kol kas nesvarstoma.

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (5)

Vyriausybei penktadienį pritarus kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui su 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitu, finansų ministras sako, kad planuojant 2027-ųjų pajamas svarstomos visos alternatyvos, tačiau įvesti naujų mokesčių kol kas nesvarstoma.

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„Mes turim labai įvairių skirtingų interesų. Mes turim koalicijos partnerius, kurie iš karto deklaruoja, dar prieš derybas jie sako, jokių naujų mokesčių mes nepalaikysim. Antras dalykas, akivaizdu, kad mes planuodami naujas pajamas visus variantus svarstom, analizuojam“, – žurnalistams penktadienį sakė Taurimas Valys.

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T. Valio teigimu, diskutuojama ir dėl naujų mokesčių galimybės, bet kol kas tai vertinama kaip galimas visuomenės suerzinimas.

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„Šiai dienai tikrai mes naujų mokesčių įvedimą traktuotumėm kaip tam tikrą galimą suerzinimą rinkos dalyvių“, – kalbėjo jis. 

„Mes dar galutinai monitoringo nesam užbaigę dėl ankstesnių mokesčių reformų. Kol kas šiuo metu stebime, bet dėl įvairių naujų iniciatyvų mes esame kreipęsi į savo partnerius, kurie mums teikia išvadas, mes turim jau tarpinius atsakymus“, – kalbėjo ministras. 

indeliai.lt

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