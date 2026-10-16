Valys: sąlygos mažinti valstybės skolą – po 2030 metų

„Pagal dabartines projekcijas 2029 metais skola sieks apie 54 procentus BVP (bendrojo vidaus produkto – BNS). Tai reikšmingas augimas. Didelę jo dalį lemia sprendimas sparčiau sukurti gynybos pajėgumus, tačiau jų sukūrimo ir vėlesnio išlaikymo išlaidos skiriasi. Užbaigus didžiausius įsigijimus ir infrastruktūros darbus pradinių investicijų poreikis mažės. Kartu su stabiliomis pajamomis ir ekonomikos augimu tai sudarytų sąlygas po 2030 metų mažinti skolos santykį su BVP“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė T. Valys.
Vyriausybės penktadienį patvirtintas 2027–2029 metų biudžeto projektas numato, jog valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP, 2028-aisiais augti 50,7 proc. dar po metų – iki 54,3 proc. BVP.