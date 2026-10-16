Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valys: sąlygos mažinti valstybės skolą – po 2030 metų

2026-10-16 11:22 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 11:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad valstybės skola iki 2030 metų sparčiai augs, tačiau vėliau įgyvendinus gynybos ir infrastruktūros projektus turi perspektyvų mažėti. 

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (10)

Finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad valstybės skola iki 2030 metų sparčiai augs, tačiau vėliau įgyvendinus gynybos ir infrastruktūros projektus turi perspektyvų mažėti. 

REKLAMA
0

„Pagal dabartines projekcijas 2029 metais skola sieks apie 54 procentus BVP (bendrojo vidaus produkto – BNS). Tai reikšmingas augimas. Didelę jo dalį lemia sprendimas sparčiau sukurti gynybos pajėgumus, tačiau jų sukūrimo ir vėlesnio išlaikymo išlaidos skiriasi. Užbaigus didžiausius įsigijimus ir infrastruktūros darbus pradinių investicijų poreikis mažės. Kartu su stabiliomis pajamomis ir ekonomikos augimu tai sudarytų sąlygas po 2030 metų mažinti skolos santykį su BVP“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė T. Valys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai, biudžetas, išlaidos

Vyriausybės penktadienį patvirtintas 2027–2029 metų biudžeto projektas numato, jog valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP, 2028-aisiais augti 50,7 proc. dar po metų – iki 54,3 proc. BVP.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų