Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Daug šios Vyriausybės pažadų įgyvendinami į skolą“: iš Kasčiūno – kritika biudžeto projektui

2026-10-16 09:06 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 09:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kritikuoja 2027 metų valstybės biudžeto projektą dėl augančios valstybės skolos ir planuojamo biudžeto deficito. Anot jo, valdantieji neįgyvendina pažado laikytis fiskalinės drausmės, todėl konservatoriai siūlo įvesti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Laurynas Kasčiūnas (ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kritikuoja 2027 metų valstybės biudžeto projektą dėl augančios valstybės skolos ir planuojamo biudžeto deficito. Anot jo, valdantieji neįgyvendina pažado laikytis fiskalinės drausmės, todėl konservatoriai siūlo įvesti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pateiktame valstybės biudžete matome, kad daug šios Vyriausybės pažadų įgyvendinami į skolą“, – penktadienį įraše socialiniame tinkle „Facebook“ sakoTėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas L. Kasčiūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigia, kad dalis Vyriausybės pažadų įgyvendinama skolinantis, o tai mažina valstybės galimybes ateityje reaguoti į geopolitinius ir ekonominius iššūkius.

REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai, biudžetas, išlaidos

Pagal Finansų ministerijos parengtą 2027 metų valstybės biudžeto projektą, valdžios sektoriaus deficitas turėtų siekti 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Nevertinant europinės išlygos dėl karinių įsigijimų, deficitas siektų 4,8 proc. BVP.

Politiko teigimu, 2027 metais planuojamas 3,8 proc. BVP biudžeto deficitas viršija Europos Sąjungos (ES) nustatytą 3 proc. ribą, o 2028 metais jis gali siekti 4,6 proc. BVP.

REKLAMA
REKLAMA

„Tokio dydžio deficitas planuojamas ne ekonominės krizės ar nuosmukio metais, o ekonomikai nuosekliai augant“, – pažymėjo konservatorių lyderis.

Jis taip pat pabrėžė, kad deficitas didėja ne dėl gynybos finansavimo, o dėl naujų valstybės įsipareigojimų. Pasak politiko, didėjant skolai, augs ir jos aptarnavimo išlaidos, o tai ateityje ribos galimybes finansuoti gynybą, pensijas, švietimą bei sveikatos apsaugą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

L. Kasčiūnas atkreipė dėmesį ir į oro gynybos finansavimą. Jo vertinimu, suplanuotas gynybos biudžetas neužtikrins proveržio šioje srityje, o numatytas daugiasluoksnės oro gynybos planas neapsaugos visų strateginių objektų, kritinės infrastruktūros ir miestų.

Siūlo įtvirtinti skolos ribą

L. Kasčiūnas teigė, kad TS-LKD įregistravo Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45 proc. BVP.

REKLAMA

Anot jo, tokia riba padėtų užtikrinti fiskalinę drausmę ir išsaugoti atsargą iki ES nustatytos 60 proc. BVP orientacinės valstybės skolos vertės.

Politikas taip pat teigė, kad, remiantis Finansų ministerijos planais, 2029 metais valstybės skolos palūkanoms gali tekti skirti daugiau kaip 2 mlrd. eurų.

„Tai yra milžiniškos lėšos, kurių netenka mūsų nacionalinis saugumas, švietimas, sveikatos apsauga ir kitos gyvybiškai svarbios viešosios paslaugos“, – rašė L. Kasčiūnas.

REKLAMA

Finansų ministerijos parengtame 2027 metų valstybės biudžeto projekte numatoma, jog valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. BVP, arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų. 

Pagal ES Mastrichto kriterijus, valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Vyriausybė penktadienį patvirtino 2027 metų valstybės biudžeto projektą. 

Jis bus teikiamas Seimui, kuris galutinį sprendimą dėl biudžeto turėtų priimti gruodį.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų