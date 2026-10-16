„Daug šios Vyriausybės pažadų įgyvendinami į skolą“: iš Kasčiūno – kritika biudžeto projektui

„Pateiktame valstybės biudžete matome, kad daug šios Vyriausybės pažadų įgyvendinami į skolą“, – penktadienį įraše socialiniame tinkle „Facebook“ sakoTėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas L. Kasčiūnas.
Jis teigia, kad dalis Vyriausybės pažadų įgyvendinama skolinantis, o tai mažina valstybės galimybes ateityje reaguoti į geopolitinius ir ekonominius iššūkius.
Pagal Finansų ministerijos parengtą 2027 metų valstybės biudžeto projektą, valdžios sektoriaus deficitas turėtų siekti 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Nevertinant europinės išlygos dėl karinių įsigijimų, deficitas siektų 4,8 proc. BVP.
Politiko teigimu, 2027 metais planuojamas 3,8 proc. BVP biudžeto deficitas viršija Europos Sąjungos (ES) nustatytą 3 proc. ribą, o 2028 metais jis gali siekti 4,6 proc. BVP.
„Tokio dydžio deficitas planuojamas ne ekonominės krizės ar nuosmukio metais, o ekonomikai nuosekliai augant“, – pažymėjo konservatorių lyderis.
Jis taip pat pabrėžė, kad deficitas didėja ne dėl gynybos finansavimo, o dėl naujų valstybės įsipareigojimų. Pasak politiko, didėjant skolai, augs ir jos aptarnavimo išlaidos, o tai ateityje ribos galimybes finansuoti gynybą, pensijas, švietimą bei sveikatos apsaugą.
L. Kasčiūnas atkreipė dėmesį ir į oro gynybos finansavimą. Jo vertinimu, suplanuotas gynybos biudžetas neužtikrins proveržio šioje srityje, o numatytas daugiasluoksnės oro gynybos planas neapsaugos visų strateginių objektų, kritinės infrastruktūros ir miestų.
Siūlo įtvirtinti skolos ribą
L. Kasčiūnas teigė, kad TS-LKD įregistravo Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45 proc. BVP.
Anot jo, tokia riba padėtų užtikrinti fiskalinę drausmę ir išsaugoti atsargą iki ES nustatytos 60 proc. BVP orientacinės valstybės skolos vertės.
Politikas taip pat teigė, kad, remiantis Finansų ministerijos planais, 2029 metais valstybės skolos palūkanoms gali tekti skirti daugiau kaip 2 mlrd. eurų.
„Tai yra milžiniškos lėšos, kurių netenka mūsų nacionalinis saugumas, švietimas, sveikatos apsauga ir kitos gyvybiškai svarbios viešosios paslaugos“, – rašė L. Kasčiūnas.
Finansų ministerijos parengtame 2027 metų valstybės biudžeto projekte numatoma, jog valdžios sektoriaus deficitas sieks 3,8 proc. BVP, o valstybės skola – 48,2 proc. BVP. Krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. BVP, arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų.
Pagal ES Mastrichto kriterijus, valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Vyriausybė penktadienį patvirtino 2027 metų valstybės biudžeto projektą.
Jis bus teikiamas Seimui, kuris galutinį sprendimą dėl biudžeto turėtų priimti gruodį.