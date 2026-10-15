Biudžeto projekte – apie 7,5 proc. didesnės mokytojų, kultūrininkų, statutinių pareigūnų algos

Teisėjų padėjėjų ir sekretorių algas planuojama padidinti 5,7 procento.
Daugiausiai papildomų lėšų pareikalaus mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių atlyginimų padidinimas – apie 245,1 mln. eurų.
Dar ankstesnė konservatorių vadovaujama Vyriausybė yra įsipareigojusi, kad mokytojų atlyginimai sieks 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.
Statutinių pareigūnų algoms papildomai planuojama skirti 45,3 mln. eurų, kultūros darbuotojų – 21,8 mln. eurų, teisėjų padėjėjams ir sekretoriams – 3,2 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį turėtų patvirtinti su kitų metų biudžetais susijusius projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente jie paprastai priimami gruodį.