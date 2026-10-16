Nemokami pietūs trečiokams ir ketvirtokams: aiškėja, kada juos gautų mokiniai

Šioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtoms pataisoms dar turės pritarti Seimas.
Ministerijos skaičiavimais, įsigaliojus pakeitimams, nemokamą maitinimą mokyklose papildomai gautų apie 52 tūkst. mokinių: 25,5 tūkst. trečiokų ir 26,5 tūkst. ketvirtokų.
Vyriausybė – už nemokamą maitinimą trečiokams nuo 2027 metų rugsėjo, ketvirtokams – nuo 2028-ųjų
Pasak SADM, įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti nemokamo maitinimo tęstinumą priešmokyklinio ugdymo ir pradinukų klasėse bei sudaryti sąlygas didesniam mokinių skaičiui ugdyti sveikos mitybos įpročius.
Šiuo metu nemokami pietūs, nevertinant šeimos pajamų, skiriami priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas įvertinus šeimos pajamas.
Numatoma, kad 2027 metais šiems siekiams įgyvendinti reikės apie 7,3 mln. eurų, iš jų 5,9 mln. eurų iš valstybės biudžeto ir 1,4 mln. eurų iš savivaldybių biudžetų.
2028 metais papildomų lėšų poreikis sieks apie 23,9 mln. eurų, iš jų 19,2 mln. eurų sudarys valstybės biudžeto, o 4,7 mln. eurų – savivaldybių biudžetų lėšos.
2029 metais numatoma skirti apie 33,3 mln. eurų, iš jų 26,8 mln. eurų iš valstybės biudžeto ir apie 6,5 mln. eurų iš savivaldybių biudžetų.
Įstatymo pataisomis taip pat tikslinamos informacijos apie mokinius, kuriems priklauso nemokamas maitinimas, teikimo ir asmenų ar šeimų gyvenimo sąlygų patikrinimo tvarkos.
Ministerijos duomenimis, 2026 metų pirmąjį pusmetį nemokamus pietus mokykloje vidutiniškai per mėnesį gavo apie 115,7 tūkst. mokinių – 29,7 proc. visų priešmokyklinukų ir pradinukų.
Iš jų – 84,2 tūkst. mokinių (72,8 proc.), kuriems pietūs mokykloje skirti nevertinant šeimos gaunamų pajamų, tai yra 27,3 tūkst. priešmokyklinukų, 27,7 tūkst. pirmokų ir 29,2 tūkst. antrokų.
Trečioje ir ketvirtoje klasėse mokosi apie 59 tūkst. mokinių (29 tūkst. trečiokų ir 30 tūkst. ketvirtokų), iš kurių apie 8,4 tūkst. mokinių – apie 14 proc. visų trečiokų ir ketvirtokų – gauna nemokamus pietus vertinant šeimos gaunamas pajamas.
BNS rašė, kad Vyriausybė rugsėjį pristatė siūlymą nuo 2029 iki 2034 metų suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų. Įgyvendinti siūlymą dėl nemokamo maitinimo kainuotų 375,9 mln. eurų.