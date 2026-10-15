Finansavimas keliams 2027-aisiais mažės, rodo projektas

Šiemet kelių infrastruktūrai buvo suplanuota skirti 815,5 mln. eurų.
Valstybinį kelių fondą antraisiais jo veiklos metais 2027-aisiais siekiama didinti 61,9 mln. eurų iki 240,7 mln. eurų, įskaitant ir pajamas iš e. rinkliavos. Susisiekimo ministerija viliasi iš jos surinkti apie 110 mln. eurų kasmet.
Finansų ministerijos teigimu, bendras finansavimas keliams mažėja dėl baigiantis 2021–2027 metų finansinei perspektyvai susitraukusių ES lėšų. Keliams kitąmet numatoma skirti 72,6 mln. eurų europinės paramos – maždaug 2,7 karto mažiau nei suplanuota šiems metams (200,1 mln. eurų).
ES fondų ir kitos finansinės paramos lėšos įtraukiamos į Kelių fondo biudžetą.
Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) 2027-ųjų biudžetas siektų 436 mln. eurų – 0,6 mln. eurų mažiau nei šiemet (436,6 mln. eurų).
Finansų ministerija pabrėžia, kad nepaisant bendro lėšų keliams mažėjimo, nacionalinis finansavimas augs 7,6 proc. – 47,1 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, e. rinkliavos sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė penktadienį turėtų patvirtinti su kitų metų biudžetais susijusius projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente jie paprastai priimami gruodį.