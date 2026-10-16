Žemaitaitis: kitų metų biudžeto projektas yra tragiškas

„Tai yra iš tikrųjų tragiškas biudžetas“, – penktadienį Žinių radijui sakė jis.
„Mindaugo Sinkevičiaus žinios arba gebėjimai finansuose gaudytis yra tikrai labai prasti. Kaip aš sakau, Virgį Sinkevičių, Mindaugą Sinkevičių, Luką Savicką ir Taurimą Valį jungia tik kirpėja, nes jiems rūpi tik šukuosenos, bet nerūpi, kokia valstybė bus“, – pareiškė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis: kitų metų biudžeto projektas yra tragiškas
„Aušriečio“ teigimu, dabartinėje situacijoje, kai daug kur ekonomika traukiasi, reikėtų ne didinti skolinimąsi, o mažinti išlaidas.
„Mano manymu, gal vyrai nebe pas kirpėją tegu eina, o pradeda mažinti išlaidas, ypatingai dabar reikia mažinti tas išpūstas išlaidas“, – teigė R. Žemaitaitis.
Pasak Seimo nario, ypač didelį susirūpinimą kelia Krašto apsaugos ministerijos nesugebėjimas panaudoti lėšų.
Šiuo metu krašto apsaugos sistema yra panaudojusi per 40 proc. gynybai numatytų lėšų.
„Va, išlindo skandalas Krašto apsaugos ministerijoje, kad, pasirodo, pinigai neįsisavinami, perkamos prekės ir paslaugos ženkliai brangiau nei kad galima nupirkti rinkoje. Dabar lenda informacija, laukiu galutinių šiandien duomenų, jeigu ji pasitvirtins, tai bus labai didelis skandalas Krašto apsaugos ministerijoje, kada pavėžėjimo paslaugos buvo perkamos ženkliai brangiau nei rinkoje galima nupirkti“, – teigė R. Žemaitaitis.
„Manau, kad turėsime labai daug problemų su šiuo biudžetu“, – pridūrė jis.
Vyriausybė penktadienį pritarė Finansų ministerijos parengtam kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projektui ir teiks jį Seimui.
Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir viršys ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, siekiantį 3 procentus.
Prognozuojama, jog valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP. Šis rodiklis nesieks Mastrichto kriterijaus (60 proc.).
Gynybai siūloma skirti daugiau nei 4,8 mlrd. eurų, arba lygiai 5 proc. BVP. Krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais bus keliasdešimt milijonų eurų didesnis nei šiemet, tačiau procentas nuo ekonomikos dydžio bus mažesnis.