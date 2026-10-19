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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VMI – apie šešėlinę ekonomiką: kur rizika didžiausia?

2026-10-19 08:54 / šaltinis: ELTA
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2026-10-19 08:54
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Prekybos, gamybos ir statybos sektoriai bei elektroninės prekybos platformos šiuo metu kelia didžiausią šešėlinės ekonomikos riziką, sako Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkas Martynas Endrijaitis. Anot jo, šiose srityse numatoma aktyviau stebėti galimus mokestinius pažeidimus.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Prekybos, gamybos ir statybos sektoriai bei elektroninės prekybos platformos šiuo metu kelia didžiausią šešėlinės ekonomikos riziką, sako Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkas Martynas Endrijaitis. Anot jo, šiose srityse numatoma aktyviau stebėti galimus mokestinius pažeidimus.

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„Pagal šiuo metu (turimus – ELTA) duomenis matome, kad tai yra prekybos, gamybos, taip pat statybos sektoriai ir elektroninė erdvė, elektroninės platformos, kur taip pat matome, labai yra išpopuliarėjęs įvairių prekių ir paslaugų teikimas“, – pirmadienį LRT radijui sakė M. Endrijaitis.

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Pasak VMI vadovo, inspekcija daugiausia dėmesio skiria įmonių informavimui, konsultavimui ir pagalbai. Nustačius neatitikimų, bus kreipiamasi į mokesčių mokėtojus.

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„Kai matome tam tikrus neatitikimus, aktyviai siųsime pranešimus įmonėms. Pavyzdžiui, palyginame pelno mokesčio deklaracijų duomenis su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų duomenimis. Ir kada matome skirtingus pajamų duomenis, tai irgi gali būti siunčiami, pavyzdžiui, įmonėms paklausimai, kodėl ši informacija skiriasi. Versle būna įvairių situacijų, gali ir tokie atvejai būti, kad skiriasi, bet dauguma atvejų galimai yra rodomos ne visos pajamos“, – teigė jis.

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M. Endrijaičio teigimu, VMI taip pat siekia, kad galimus neatitikimus įmonės galėtų pastebėti dar pildydamos deklaracijas.

„Dirbame, kad įmonė jau pildant deklaraciją iš karto rodytų tam tikrus atvejus, kada matome rizikas. Jau deklaracijos pateikimo metu įmonėms būtų aišku, kokios vietos gali būti tikslinamos“, – aiškino VMI viršininkas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

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Pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas

Galimoms mokestinėms rizikoms nustatyti pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas (DI). Pasak M. Endrijaičio, VMI jau naudoja Europos Komisijos (EK) priemonę, padedančią atrinkti galimai PVM sukčiavimu užsiimančias įmones.

„Mes jau dabar esame įsidiegę dirbtinio intelekto panaudojimą rizikingų įmonių atrankoje. Tai yra EK tokia priemonė. Ji konkrečiai dirba su PVM sukčiavimu. (…) Ji pagal turimą informaciją iš sistemų paima duomenis ir identifikuoja įmones, kurios galimai slepia pajamas ir moka ne visą PVM mokestį“, – kalbėjo jis.

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ELTA primena, jog pristatydamas ateinančių penkerių metų veiklos prioritetus, VMI vadovas taip pat nurodė, kad institucija ketina stiprinti mokesčių kontrolę didžiausios rizikos sektoriuose, plėsti DI pagrįstą mokesčių mokėtojų atranką ir mažinti šešėlinės ekonomikos mastą.

Pasak jo, VMI kasmet išskirs ir peržiūrės 3–5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20 proc. padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą.

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Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmenines platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir NT srityse.

Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su PVM grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurių apyvarta nesiekia 45 tūkst. eurų PVM registracijos ribos.

indeliai.lt

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