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Registruotame kitų metų biudžetų projekte – 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas

2026-10-15 20:30 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 20:30
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Finansų ministerija ketvirtadienį registravo kitų metų valstybės, savivaldybių ir socialinių fondų biudžetų projektus, jie numato 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitą.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Finansų ministerija ketvirtadienį registravo kitų metų valstybės, savivaldybių ir socialinių fondų biudžetų projektus, jie numato 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitą.

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Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti beveik 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis), o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Euro zonos šalims taikomi Mastrichto kriterijai numato 3 proc. valdžios sektoriaus deficito ribą, bet premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau interviu BNS sakė, kad didžioji dauguma pajamas viršijančių išlaidų susijusios su siekiu užtikrinti finansavimą gynybai bei didinti automatiškai indeksuojamas išmokas.

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Savo iniciatyva Vyriausybė taip pat siūlo kitąmet kilstelėti statutinių pareigūnų, kultūros darbuotojų atlyginimus. Papildomų lėšų numatyta ir siūlomam vadinamajam šeimų skatinimo paketui įgyvendinti.

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„Sodros“ biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti beveik 7 mlrd. eurų, išlaidos – daugiau nei 5,5 mlrd. eurų.

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Vidutinė pensija turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – iki 895 eurų. Tam numatyta 715 mln. eurų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pajamos 2027 metais pasieks beveik 3,3 mlrd. eurų, o išlaidos bus beveik 3,2 mlrd. eurų.

Vyriausybė penktadienį turėtų patvirtinti projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente su biudžetu susiję įstatymai paprastai priimami gruodį.

indeliai.lt

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