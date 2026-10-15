Registruotame kitų metų biudžetų projekte – 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas

Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti beveik 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis), o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Euro zonos šalims taikomi Mastrichto kriterijai numato 3 proc. valdžios sektoriaus deficito ribą, bet premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau interviu BNS sakė, kad didžioji dauguma pajamas viršijančių išlaidų susijusios su siekiu užtikrinti finansavimą gynybai bei didinti automatiškai indeksuojamas išmokas.
Savo iniciatyva Vyriausybė taip pat siūlo kitąmet kilstelėti statutinių pareigūnų, kultūros darbuotojų atlyginimus. Papildomų lėšų numatyta ir siūlomam vadinamajam šeimų skatinimo paketui įgyvendinti.
„Sodros“ biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti beveik 7 mlrd. eurų, išlaidos – daugiau nei 5,5 mlrd. eurų.
Vidutinė pensija turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – iki 895 eurų. Tam numatyta 715 mln. eurų.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pajamos 2027 metais pasieks beveik 3,3 mlrd. eurų, o išlaidos bus beveik 3,2 mlrd. eurų.
Vyriausybė penktadienį turėtų patvirtinti projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente su biudžetu susiję įstatymai paprastai priimami gruodį.