Už šiuos vaistus lietuviams daugiau mokėti nebereiks: gausite nemokamai

Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti, rašoma Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos pranešime.
„Padidėjęs cholesterolis yra vienas iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Todėl itin svarbu, kad pacientai, kuriems gydymas kitais „blogąjį“ cholesterolį kiekį kraujyje mažinančiais vaistais neleidžia pasiekti reikiamų rezultatų, turės daugiau priemonių kontroliuoti savo sveikatos būklę.
Nauji kompensuojamieji vaistai suteiks daugiau galimybių sumažinti su dideliu cholesterolio kiekiu susijusią riziką,“ – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Šie du vaistai – nemokami
Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti du vaistai – evolokumabas ir inklisiranas. Jie gali būti skiriami pacientams, kuriems, nepaisant gydymo kitais, „blogąjį“ cholesterolį kraujyje mažinančiais vaistais, nepavyksta pasiekti norimų rezultatų, taip pat pacientams, kurie jau serga sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis.
Vaistai bus kompensuojami pacientams, turintiems dislipidemiją ir sergantiems nestabilia krūtinės angina ar patyrusiems miokardo infarktą, ar išeminį insultą ir visiems šiems pacientams jau buvo taikytas intervencinis gydymas.
Gydymą šiais vaistais skirti pirmą kartą galės gydytojas kardiologas ar gydytojas vaikų kardiologas, taip pat tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas neurologas. Vėliau gydymą tęsti galės šeimos ar vidaus ligų gydytojas, gydytojas kardiologas ar gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas neurologas.
Evolokumabas taip pat bus kompensuojamas ir pacientams, kuriems cholesterolio kiekis kraujyje yra padidėjęs dėl paveldimų priežasčių ir įprastas gydymas nėra pakankamas.
Pacientai, kurie vaistus evolokumabą ar inklisiraną šiuo metu vartoja įsigydami savo lėšomis, dėl kompensuojamojo gydymo skyrimo turėtų kreiptis į gydytoją kardiologą, gydytoją vaikų kardiologą ar gydytoją neurologą, teikiantį tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas.
Jeigu paciento būklė, prieš paskiriant gydymą vaistais evolokumabu ar inklisiranu, atitiko ministro įsakyme nustatytas skyrimo sąlygas, gydymas jam galės būti tęsiamas kompensuojamaisiais vaistais.
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