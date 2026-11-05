TV3 Žinios. Lietuvos planai dėl JAV bazės; Ugniagesius pribloškęs vaizdas Palangos plente; Vytauto Didžiojo palaikų detektyvas

Palangos plente ties Klaipėda staigiai stabdydamas sunkvežimis išvertė visą savo krovinį – kelias tonas burokėlių. Tokio vaizdo, sako, nėra matę net patyrę ugniagesiai.
Ar viena didžiausių Lietuvos istorijos paslapčių bus įminta? Vilniaus arkikatedros požemiuose mokslininkai pradėjo ieškoti galimai paslėptų Vytauto Didžiojo palaikų. Tačiau pragręžę daugiau nei šimtmetį užmūrytą sieną ir ištyrę radinius archeologai skelbia, kad kol kas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo palaikų pėdsakų neaptiko. Numanomą palaikų vietą nurodęs restauratorius Saulius Poderis įsitikinęs, kad tyrėjai sustojo per anksti – archeologai turėjo akmenis patraukti ir patikrinti, kas slypi už jų.
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