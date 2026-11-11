2028 m. teks susiveržti diržus – pensijos ir išmokos nebedidės? „Būsime priversti“

Ministrei Ingai Ruginienei siūlo stabdyti automatinį pensijų ir kitų išmokų kasmetinį indeksavimą, ministrei Ramintai Popovienei – lėtinti mokytojų ir mokslininkų atlyginimų didinimą, o Linui Kukuraičiui – mažinti sveikatos draudimo įmokas už valstybės draudžiamus asmenis.
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2028 metais teks veržtis diržus
Didėjant Lietuvos skoloms, finansų ministras Taurimas Valys jau ragina po metų, tai yra nuo 2028 m., pradėti veržtis diržus. Ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos turės bent dešimtadaliu sumažinti savo išlaidas ir darbuotojų skaičių. Negana to, ministras siūlo atsisakyti įstatymuose numatyto automatinio pensijų ir kitų išmokų didinimo.
„Būsime priversti peržiūrėti visą tą dalyką, kadangi, jei žiūrėtumėte proporciškai, tai įsipareigojimų vykdymas dėl indeksavimo“ – sakė T. Valys.
Ministras taip pat siūlo lėtinti mokytojų ir mokslininkų atlyginimų augimą bei mažinti sveikatos draudimo įmokas už valstybės draudžiamus asmenis.
„Visą indeksavimą planuojame peržiūrėti, visumą, o ne taškinį požiūrį. Didžioji dalis išlaidų yra įsipareigojimų vykdymas dėl indeksavimo“, – teigė T. Valys.
Nuo 2028 m. planuojamą diržų veržimąsi Vyriausybė ketino pradėti svarstyti jau šiandien, tačiau į posėdį neatvyko ministrė Inga Ruginienė. Jos pavaduoti neatvyko ir joks kitas darbuotojas, todėl premjeras diržų veržimosi klausimą atidėjo kitai savaitei.
Nerimauja dėl naujos mokesčių reformos
Verslas jau nerimauja dėl naujos mokesčių reformos, mat valdantieji svarsto jau kitais metais padidinti kai kuriuos mokesčius. Didžiausių verslo organizacijų vadovai pritaria finansų ministro siūlymams veržtis diržus viešajame sektoriuje ir primena premjerui jo pažadą neįvesti naujų mokesčių. Jie perspėja, kad didesni mokesčiai mažintų Lietuvos konkurencingumą ir investicijas.
„Ekonomika lėtėja, infliacija didėja, sprendimai dar labiau didins infliaciją, mažins verslo norą investuoti, mažins konkurencingumą. Yra posakis: greitas darbas – akli kačiukai“, – kalbėjo Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
„Girdėjome pažadų, kad šioje kadencijoje mokesčiai nebekils, tačiau girdime iš valdančiųjų norą pakelti mokesčius. Ar supranta, kad, pakėlę mokesčius, nesurinks jų daugiau?“ – klausė Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
„Vyriausybė tokiu keliu kasa duobę savo ekonomikai“, – tikino Prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovas Sigitas Gailiūnas.
Valdantieji kitąmet ruošiasi didinti degalų, tabako, alkoholio, cukraus, kelių ir lošimų mokesčius, taip pat svarsto galimybę įvesti kasmetinį automobilių taršos mokestį. Lietuvos banko vadovas ragina plėsti ir nekilnojamojo turto (NT) mokesčio bazę.
„Turėjome diskusiją apie NT mokestį. NT mokesčio dalis nuo BVP labai maža, palyginti su kitomis ES valstybėmis. Bus ieškoma sprendimų“, – sakė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus.
Svarstydami, kaip į valstybės biudžetą surinkti daugiau mokesčių, valdantieji tariasi ir dėl to, kurias šiuo metu galiojančias mokesčių lengvatas panaikinti.
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