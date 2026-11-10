TV3 Žinios. Neįtikėtina sukčiavimo istorija Kaune; Pinga autobusų bilietai; Kelininkai žiemą eksperimentuos

Jau mėnuo lietuviai po šalį keliauja perpus pigiau traukiniais, tačiau tik nuo šios savaitės galbūt atpigs ir tarpmiestinių autobusų bIlietai. Autobusų valdytojai dėl nuolaidų tikisi bent dešimtadaliu daugiau klientų ir piktinasi Seimu, kuris tik dabar priėmė reikalingas įstatymų pataisas. Na, o keleiviai burnoja, kad nuolaidos autobusų bIlietams galios vos pusantro mėnesio, kai degalų kainos aukštumose laikosi jau daugiau nei pusmetį.
Vilniaus kelininkai artėjančią žiemą gyventojus stebins eksperimentais. Valdininkai skelbia, kad sieks išbarstyti kuo mažiau druskos, tad kai kurių šaligatvių druska nebarstys iš viso, o kitus šaligatvius barstys tik iki pusės: žmonės galės rinktis, kuria puse eiti, barstyta ar ne. Pernai daugiausiai problemų sostinėje sukėlė ne šaligatviai ir druska, o užsikimšusios gatvės ir sustingęs miestas, tačiau gatvių valyme „Grinda“ pokyčių neplanuoja.
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