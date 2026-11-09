Prezidentas apie biudžeto deficitą: neišvengiamas, nepaisant to, kas yra finansų ministras

„Esame rytinio flango valstybė, kuriai 5 proc. BVP karo krašto apsaugos išlaidų buvimas yra ne koks nors įgeidis, o tai yra mūsų absoliuti būtinybė (...). Tuo pat metu norime ir manau, kad tai yra visiškai pagrįsta, kelti atlyginimus statutiniams pareigūnams, mokytojams, kitoms valstybės tarnautojų grupėms, (...) ir norime ambicingai didinti pensijas“, – LRT televizijai pirmadienį kalbėjo šalies vadovas.
„Sudedant kintamuosius į vieną formulę, matome, kad 3 proc. biudžeto deficito išlaikymas yra neįmanomas. Ar būtų ponas Valys ministras, ar būtų ponas Petravičius, Antanavičius ar Jurgelevičius, jokio skirtumo nebūtų. Biudžeto deficitas būtų didesnis negu 3 procentai“, – tikino G. Nausėda.
Numatytas 3,8 proc. BVP deficitas
Kitų metų valstybės biudžeto projekte dabar numatytas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas, 2028 metų – beveik 5 proc., o 2029-aisiais – apie 4 procentus. Mastrichto kriterijai numato 3 proc. deficito ir 60 proc. skolos ribas.
Tačiau, Valstybės kontrolės vertinimu, valdžios sektoriaus deficitas gali augti gerokai sparčiau, nei numato Vyriausybė, ir 2029 metais priartėti prie 6 proc. BVP, o valstybės skola – prie 60 proc. BVP ribos.
Paklaustas, ar galimas deficitas jam kelia nerimą, prezidentas pakartojo norintis matyti aiškią tendenciją, kad 2029 metais vėl bus grįžtama prie 3 proc. BVP deficito ribų.
„2029 metais turėtų būti grįžtama prie 3 proc. BVP deficito. (...). Jeigu mes leidžiame sau tam tikrą laikotarpį, kuomet mūsų ir valstybės skolos, ir BVP santykis didėja, ir biudžeto deficitas didėja, mes privalome turėti planą, kaip grįšime prie normalių skaičių“, – teigė G. Nausėda.
Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad papildomų lėšų galima būtų rasti labiau taupant nebūtinąsias išlaidas bei mažinant šešėlinę ekonomiką.
„Nebūtinosios išlaidos asignavimų valdytojų sumažintos 0,5 procento. Aš manau, kad galėtume išsikelti didesnę ambiciją ir šitoje vietoje galėtume sutaupyti“, – sakė prezidentas.
Kaip rašė BNS, pagal dabartinį projektą kitąmet krašto apsaugai planuojama skirti 5 proc. BVP, arba daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų. Taip pat numatoma didinti pensijas, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, finansuoti papildomas paramos šeimoms priemones.
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