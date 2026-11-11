Kokia bus žiema ir Kalėdos? Viską parodė gamtos ženklai

Žinoma sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėja dėl orų Lietuvoje artimiausiomis dienomis. Mūsų regioną jau pasiekė darganoti ciklonai, atnešę permainingus orus. O šiandien, lapkričio 11-ąją, būtent jie ir parodė, kokia gali būti ateinanti žiema ir Kalėdos.
Ar šiemet per Kalėdas sulauksime sniego, o gal šventes pasitiksime su lietumi ir dargana?
Nors iki jų dar liko kiek laiko, gamtos ženklai jau rodo, kokia bus žiema, sako E. Latvėnaitė.
Kokia bus žiema Lietuvoje?
Sinoptikė atkreipia dėmesį ne tik į stiprėjančius audringus ciklonus, kurie artimiausiomis dienomis lems orus Lietuvoje, bet ir į lapkričio 11-ąją – Šv. Martyno dieną, nuo seno laikytą svarbiu žiemos orų ir Kalėdų pranašu.
„Lapkričio 11-oji dar viena diena senajame lietuviškame kalendoriuje, kuomet spėjami orai.Šilta Šv. Martyno diena žada šaltą žiemos pradžią.
Seniau kaimo žmonės iš Šv. Martyno dienos orų spręsdavo, koks būsiąs ne tik ateinančios žiemos oras, bet ir Kalėdos: „Jei Martynas su ledu, tai Kalėdos su bradu, jei Martynas su bradu, tai Kalėdos su ledu“, „Martynas ant ledo, Kalėdos ant vandenio“, Tikėta, jei lapkričio 11 d. giedra, tai bus labai šalta žiema“ , – rašo E. Latvėnaitė.
Artimiausių dienų orai
Ji taip pat pasidalino artimiausių 7 dienų orų detalia prognoze:
Ketvirtadienį, lapkričio 12 -osios naktį palis vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, daug kur rūkai nusidrieks, silpnai šąlant kai kur bus slidu, dieną protarpiais krituliai, daugiausia lietus, gausesnis pavakare vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 6-11 m/s, pajūryje pietų, pietvakarių 8-13 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, pajūryje plius 2-4°C, dieną plius 2-4°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, pajūryje plius 5-7°C.
Penktadienį, lapkričio 13 d. protarpiais krituliai(lietus su šlapdriba maišysis). Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6-11 m/s, pajūryje 8-13 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7-12 m/s gūsiai 15-17 m/s. Naktį plius 1-4°C, dieną plius 2-6°C.
Šeštadienį, lapkričio 14 d. protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 m/s, gūsiai 15-17 m/s. Naktį plius 2-4°C, pajūryje plius 5-7°C, dieną plius 4-6°C.
Sekmadienį, lapkričio 15 -osios naktį šiek tiek palis vakariniam pakraštuke, dieną be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 m/s, gūsiai 15-17 m/s. Naktį plius 1-3°C, pietiniuose rajonuose 0 minus 2°C, pajūryje plius 4-6°C, dieną plius 4-7°C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 16 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų 7-12m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį 0 minus 3°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną plius 2-6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke.
Antradienį, lapkričio 17 d. lietus. Vėjas pietų naktį 6-11 m/s, dieną 2-6 m/s. Naktį plius 2-4°C, pajūryje apie plius 6°C, dieną plius 3-7°C.
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