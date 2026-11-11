Po pirmojo sniego pakvipo žiema – ar sulauksime daugiau sniego ir šalčio?

Sinoptikė praneša, kad artimiausiomis dienomis galima tikėtis lietingų ir šaltesnių orų. Savaitės pabaigoje galima tikėtis lietaus ir šlapdribos.
Žada lietingus, darganotus orus
Pasak sinoptikės, sausas ir ramus anticiklonas Klaus jau galutinai išstumtas iš Europos. O iš vakarų, pietvakarių ir iš šiaurės vakarų stiprėja ir plečiasi daugiau ar mažiau audringesni ir darganoti ciklonai.
„Trečiadienio naktį Lietuvą iš pietų, pietvakarių užkabins banguotas atmosferos frontas, visokių kritulių atneš, krituliuose matomumas blogės, kai kur bus slidu, rytą ir dieną vakarinius rajonus kitas atmosferos frontas užkabins, daugiausia lietumi palaistys“, – rašė sinoptikė.
Pasak E. Latvėnaitės, ketvirtadienį gali slinkti dar vienas ciklonas link Baltijos ir Lietuvos.
„Ketvirtadienį dar vienas ciklonas link Baltijos ir Lietuvos „nusitaikys“, bet jau daugiausia nedidelį lietų ar dulksną atneš, rūkai ar miglos drieksis, naktį kai kur, šiek tiek pašalus bus slidu.
Dar labiau darganotas bus penktadienis, dieną stiprokas pietvakarių vėjas įsipūs, vėl bus vėsoka ir žvarbu. Šiek tiek kritulių, daugiausia lietaus bus šeštadienį ir sekmadienio naktį“, – rašė sinoptikė.
Sekmadienio diena ir pirmadienio naktis jau be kritulių, pirmadienio dieną vėl gali palyti, pranešė E. Latvėnaitė.
„Pagal dabartinius duomenis antradienis jau bus lietingas, kaip ir didesnė kitos savaitės dalis. Savaitgalis ir pirmadienis vis dar bus vėjuotas, ypač savaitgalis, šiluma irgi nelepins“, – komentavo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 11 -osios naktį krituliai – pietiniuose, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, čia krituliuose matomumas blogės, kai kur bus slidu, vakariniam pakraštuke lietus su šlapdriba maišysis (daugiausia rytą). Dieną protarpiais krituliai, jau daugiausia lietus, gausesnis pavakare vakariniuose , šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 2–5 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Nakties pradžioje –2°C ir +3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 12 -osios naktį palis vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, daug kur rūkai nusidrieks, silpnai šąlant kai kur bus slidu, dieną protarpiais krituliai, daugiausia lietus, gausesnis pavakare vakariniuose, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s, pajūryje pietų, pietvakarių 8–13 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 1 plius 1°C, pajūryje 2–4°C, dieną 2–4°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, pajūryje 5–7°C.
Penktadienį, lapkričio 13 d. protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis). Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s. Naktį 1-4°C, dieną plius 2–6°C.
Šeštadienį, lapkričio 14 d. protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 2–4°C, pajūryje 5–7°C, dieną plius 4–6°C.
Sekmadienį, lapkričio 15-osios naktį šiek tiek palis vakariniam pakraštuke, dieną be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį plius 1–3°C, pietiniuose rajonuose 0 ir –2°C, pajūryje 4–6°C, dieną 4–7°C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, lapkričio 16 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų 7–12m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį 0 ir –3°C, pajūryje plius 1-3°C, dieną plius 2–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštuke.
Antradienį, lapkričio 17 d. lietus. Vėjas pietų naktį 6–11 m/s, dieną 2–6 m/s. Naktį plius 2–4°C, pajūryje apie plius 6°C, dieną plius 3–7°C.
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