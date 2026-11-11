Žiema jau siunčia pirmuosius ženklus: Lietuvoje – pavojingi orų pokyčiai, gyventojams teks pasisaugoti

Anot jų, ketvirtadienio naktį šiaurės vakariniuose, dieną daugelyje rajonų krituliai, vyraus nedidelis lietus. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Penktadienį daug kur protarpiais krituliai, daugiausia lietus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 10 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 9 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 41 cm, fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–10, ežeruose – 5–10, Kuršių mariose – 5–7, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.