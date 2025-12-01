Radviliškyje prasidėjo švenčių laukimas – įžiebta Kalėdų eglė: joje – netikėtas elementas

Radviliškis miestiečius ir miesto svečius pakvietė į eglės įžiebimo šventę „Kai miestas sapnuoja“, kurioje netrūko pramogų, susirinkusiuosius džiuginusių pasirodymų.
Radviliškyje įžiebta Kalėdų eglė
Šiandien, gruodžio 1-ąją, nuo 18 valandos įspūdingo reginio stebėti žmonės susirinko į Aušros aikštę.
Čia šventinę nuotaiką kūrė Martynas Kavaliauskas, Kamilė Aksinavičiūtė ir Kamilė Petrėtytė, Smiltė Kadžiulytė, Goda Šikšnytė, vaikų dainavimo studija „Žiogas“.
Svečius pasitiko ir Kalėdų Senelio rezidencija, o viską vainikavo Kalėdų eglutės įžiebimas.
Šiemet žaliaskarė žiba žaliomis lemputėmis, o viršūnę puošia Pegaso figūros LED dekoracija.
