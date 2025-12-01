 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Radviliškyje prasidėjo švenčių laukimas – įžiebta Kalėdų eglė: joje – netikėtas elementas

2025-12-01 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-12-01 19:30

Pirmąją gruodžio dieną švenčių laukimui startą davė ir Radviliškis – pirmadienio vakarą miesto Aušros aikštėje suspindo Kalėdų eglė.

Radviliškyje prasidėjo švenčių laukimas – įžiebta Kalėdų eglė (nuotr. facebook.com)

1

Radviliškis miestiečius ir miesto svečius pakvietė į eglės įžiebimo šventę „Kai miestas sapnuoja“, kurioje netrūko pramogų, susirinkusiuosius džiuginusių pasirodymų.

Radviliškyje įžiebta Kalėdų eglė

Šiandien, gruodžio 1-ąją, nuo 18 valandos įspūdingo reginio stebėti žmonės susirinko į Aušros aikštę.

Čia šventinę nuotaiką kūrė Martynas Kavaliauskas, Kamilė Aksinavičiūtė ir Kamilė Petrėtytė, Smiltė Kadžiulytė, Goda Šikšnytė, vaikų dainavimo studija „Žiogas“.

Svečius pasitiko ir Kalėdų Senelio rezidencija, o viską vainikavo Kalėdų eglutės įžiebimas.

Šiemet žaliaskarė žiba žaliomis lemputėmis, o viršūnę puošia Pegaso figūros LED dekoracija.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

