Pamatę Lietuvoje įžiebtą eglę gyventojai raudonuoja iš gėdos: „Laukia tikrai liūdni laikai“

Pamatę, kaip atrodo prie rajono savivaldybės įžiebta eglutė, komentatoriai negailėjo kritikos.
Prie Panevėžio rajono savivaldybės įžiebta Kalėdų eglutė
Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį dalijosi Panevėžio rajono savivaldybė, čia tądien įžiebta simbolinė Kalėdų eglutė.
„Šiandien prie Panevėžio rajono savivaldybės administracinio pastato įžiebta simbolinė Kalėdų eglutė. Savivaldybės puošmena nušvito žalsvais, melsvais ir sidabriniais atspalviais.
Rajono meras Antanas Pocius pasveikino visus susirinkusius darbuotojus, padėkojo už bendrą darbą ir palinkėjo jaukių, šiltų artėjančių švenčių.
Prasidėjus kalėdiniam laikotarpiui kviečiame prie savivaldybės eglutės nusifotografuoti ne tik darbuotojus, bet ir visus rajono gyventojus bei svečius – pasinerkime į šventinę nuotaiką kartu!“ – rašoma Panevėžio rajono savivaldybės pasidalintame įraše.
Pamatę eglutę internautai negailėjo kritikos
Vis tik neįprastos išvaizdos eglutė sulaukė ne pagyrų, o priešingai – komentatoriai teigė, kad toks Kalėdų simbolis „teršia“ miesto centrą šventiniu laikotarpiu ir pasirinkta eglė yra „platus žingsnis mažiausiai 20 metų į praeitį“.
„Panevėžio rajono savivaldybė, jūs leidote rajono savivaldybei šitaip teršti miesto centrą kalėdiniu laikotarpiu?
Ech...
Ir va tokį antiestetinį pajautimą ir plastikinį skonį turintys žmonės dabar formuoja kultūros ateitį Panevėžio rajone…
Laukia tikrai liūdni laikai, jei ir jų kultūra taps tokia pati karkasinė, negyva, mirganti tarpusavy nederančiom spalvom, kurią jie didžiuodamiesi vadins „modernia“…“ – rašė vienas komentatorius.
Kita komentatorė pastebėjo: „Vau koks platus žingsnis mažiausiai 20 metų į praeitį...
Va taip ir atrodys rajono kultūra artimiausiu metu, nes savivaldybei nereikia kultūros profesionalų, juk nieko jie neveikia ir bet kas gali papuošti eglutę ir padaryti renginį.
Tai va ir padarė jau BET KAS.“
Trečiasis komentatorius taip pat negailėjo sarkazmo ir kritikos.
„Tokio grožio eglę, matyt, patvirtino Grybyniškių kaimo kultūros komitetas, susirinkę prie traktoriaus po trijų termosų karšto vyno ir nusprendę kad čia bus moderniai – o gavosi toks šūdas, kad net gėda žiurėt“, – rašė jis.
