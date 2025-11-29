Vilniečiai įvertino kalėdinę eglę: „Nematau, kodėl tiek daug pinigų reikėjo išleisti“

Šeštadienio vakarą prasibrauti pro žmones vos įmanoma, tačiau naujienų portalas tv3.lt paklausė susirinkusiųjų, kaip jie vertina šių metų sostinės eglę:
„Mano manymu, tokią eglutę galima pamatyti mažuosiuose Lietuvos miestuose, sostinės efektas turėtų būti wow, turėtų būti ypatinga, kad matytųsi, kur buvo įdėti pinigai.”
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus(48 nuotr.)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
„Eglučių tai tikrai buvo gražesnių, nematau, kodėl tiek daug pinigų reikėjo išleisti, ypač žinant dabartinę mūsų šalies gynybos biudžeto situaciją.”
„Pastebėjau tendenciją, kad gyvos eglutės atsirado prie Benkunsko. Taip pagirtina, aišku, medžio gaila. Tikiuosi, kad bus panaudotas ne tik miesto puošimui. Vien tik gyvos eglės nepakanka, kad užburtų visą Europą. Gyvų eglių matome ir JAV, ir Anglijoje. Eglė – tai ne naujiena. Galima bent jau ąžuolą sodinti.“
„Kalėdos – tai ypatingas metas, o eglutė padabinta tokiais drakono, karališkais atspalviais, auksine raudona. Čia tik stiprios Lietuvos simbolis.”
„Svarbu gyva, o likę papuošimai nesvarbu.”
Vilniaus kalėdinė mugė(29 nuotr.)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniuje įžiebta eglė
Šeštadienio vakarą sostinės Katedros aikštėje įžiebta pagrindinė Vilniaus Kalėdų eglė. Natūraliam 16 m aukščio medžiui šiemet parinktas klasikinis įvaizdis – jį puošia raudonos ir auksinės spalvų burbulai bei supa pakyla, leidžianti eglutę apžiūrėti iš arčiau.
„Paminint Europos Kalėdų ir Europos Žaliosios sostinės titulus, šiemet ir eglutė, ir visas miestas puošiasi gausiais šviesų spindesiais ir miško motyvais. Jie simbolizuoja tai, kas paprasta, laikui nepavaldu ir neįperkama – drauge puoselėjamos tradicijos, akimirkos su artimaisiais, draugystė.
Laukdami gražiausių metų švenčių raginame vilniečius ir miesto svečius sustoti, skleisti šviesą ir gerumą, nestokoti rūpesčio, meilės ir laiko tiems, kurie aplink. Nepamirškime, kad didžiausias Kalėdų stebuklas slypi mūsų pačių širdyse“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Tam, kad kalėdine šiluma dalintis būtų paprasta, jau trečius metus Vilnius kviečia šventes pasitikti ne tik prie centrinės miesto eglės, bet ir susitikti su kaimynais prie seniūnijose įžiebtų eglučių. Visą gruodį kasdien vis kitą seniūniją aplankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais.
Natūrali eglutė spindi klasikine elegancija
Trečius metus iš eilės Katedros aikštėje papuošta natūrali 16 m aukščio eglė, kuriai šiemet pasirinktas laikui klasikinės estetikos įkvėptas įvaizdis – ant žaliaskarės sužibo per 450 raudonos ir auksinės spalvos papuošimų.
Kalėdų eglutei puošti panaudota daugiau nei 25 tūkst. LED lempučių, o girliandų ilgis siekia net 6 km. Ypatingo žavesio natūraliai eglei suteikia ir beveik 2 m aukščio spindinti viršūnė.
Eglutę supa 3 m aukščio, 17 m pločio ir daugiau nei 200 kv. m ploto platforma, ant kurios iš visų pusių išdėlioti įspūdingo dydžio kalėdiniai burbulai ir dovanos. Raudoną kilimą primenanti konstrukcija pritaikyta ir žmonėms su judėjimo negalia, todėl pagrindinių švenčių Vilniuje simboliu visi galės grožėtis iš labai arti.
Pabrėžiant tradicinę europinę Kalėdų estetiką ir Vilniaus –Europos Žaliosios sostinės 2025 titulą, pagrindinę eglę supa per 130 mažų eglučių vazonuose. Pasibaigus šventiniam laikotarpiui ir atėjus pavasariui, eglutės bus pasodintos prie Verkių dvaro įkurtame Kalėdų miške.
Natūralią eglutę sostinei padovanojo gyventojai iš Pagirių, Vilniaus rajono. Jos įvaizdžiu šiemet rūpinasi UAB „Lumidėja“, viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties vertė – beveik 119 tūkst. Eurų (su PVM).
Įžiebimo koncerte – garsiausi šalies atlikėjai
Lapkričio 29 d. vakarą surengtame Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimo renginyje pasirodė visas būrys muzikos žvaigždžių: Jazzu, Giedrė, Dainotas Varnas, Evgenya Redko, Atlanta, Paulina Paukštaitytė, Vilius Popendikis, Anyanya, Kazimieras Likša ir Leon Somov. Į sceną kartu su atlikėjais lips choras „Ąžuoliukas“ ir Fainuolių choras.
Renginį vedė Eglė Kernagytė-Dambrauskė ir Ramūnas Zilnys, tiesiogiai transliavo LRT televizija.
Kalėdų eglę Katedros aikštėje galima aplankyti iki sausio 6 d. (imtinai). Čia pat įsikūręs atsinaujinęs Kalėdų miestelis vilniečių bei miesto svečių lauks iki gruodžio 28 d., o įspūdinga dviaukštė Kalėdinė karuselė – iki sausio 3 d.
