Artėjant žiemos šventėms, ruošiasi ir Kalėdų seneliai – štai kiek teks pakloti pinigų

Nors iki Kalėdų šventės liko dar daugiau nei mėnesis, žmonės jau aktyviai ruošiasi artėjančiam švenčių laikotarpiui.
Žinoma, kokios Kalėdos galėtų būti ir be jų vainikuojančio Kalėdų senelio. O jį įkūnijančius animatorius bei aktorius jau dabar gyventojai aktyviai nuomojasi apsilankymui per gražiausias metų šventes.
Užsakymai pasipila jau rugsėjį
Tiesa, norintiems tokios Kalėdų senelio paslaugos, gali tekti ir gerokai papurtyti piniginę. Štai viename paslaugų portale, norint pasikviesti Kalėdų senelį į mokyklos, darželio, įmonės ar šeimos šventę tai gali kainuoti nuo 30 iki 500 eurų už valandą. Tiesa, dauguma Kalėdų senelių už valandą savo laiko prašo apie 100-150 eurų.
O ir jų teikiamos paslaugos yra gana įvairios. Kalėdų seneliai šventės metu sako galintys padainuoti, įteikti dovanas, pravesti žaidimus ar net padaryti magijos šou.
Kaip pasakoja jau 15 metų į Senelio Kalėdos vaidmenį įsikūnijantis aktorius Petras Lisauskas, šiemet, kaip ir kiekvienais metais, gyventojai aktyviai domisi teikiamomis paslaugomis, o į Kalėdų senelių rinką ateina vis daugiau profesionalių aktorių.
„Anksčiau galbūt buvo žiūrima, kad tai yra chaltūra. Aš leidau sau irgi galbūt taip žiūrėti, kad nori nenori, tai būtų ir finansinės išraiškos, ir motyvacija buvo ta. Bet su laiku įgijau vertybinį pagrindą. Tai dabar irgi ateina, man atrodo, pakankamai daug žmonių, kurie šitame reikale ne vien dėl pinigų“, – dalinasi Senelis Kalėda.
Tuo metu 20 metų Kalėdų seneliu per šventes apsirengiantis renginių vedėjas Aleksandras Karpavičius teigia, kad, pavyzdžiui, darželiai Kalėdų senelio paslaugas pradeda užsisakinėti nuo rugsėjo mėnesio, o iki spalio seneliai gruodžio mėnesiui jau dažniausiai būna užsakyti.
O šeimos, norinčios Kalėdų senelį užsisakyti privačiai, dažniausiai šių paslaugų prašo šventinėmis dienomis – gruodžio 24-26 dienomis, o kartais ir gruodžio 31 d., per kurias, A. Karpavičiaus teigimu, tenka aplankyti nuo 5 iki 7 šeimų.
Tiesa, Kaune dirbantis A. Karpavičius priduria, kad asmeniškai šiais metais kol kas užsakymų skaičius yra mažesnis nei ankstesnėmis šventėmis. Tačiau, prasidėjus gruodžio mėnesiui, renginių vedėjas tikisi, kad dar sulauks daugybės skambučių.
„Gruodžio mėnesį pasipila, kas laisvas, kas gali, kas kur, tuomet jau būna toks bumas“, – pasakoja jis.
Per kelias savaites nuvažiuoja tūkstančius kilometrų
Po visą Lietuvą važinėjantis Senelis Kalėda P. Lisauskas taip pat pasakoja, kad per švenčių sezoną (apie 3 savaites), tenka nuvažiuoti nuo 4 tūkst. iki 7 tūkst. kilometrų.
„Tada, kai padariau 7 tūkst. (kilometrų), tada skaičiavau nuo pirmos nusifilmuotos reklamos iki paskutinio susitikimo su vaikais. Tai iš viso padariau gal 7 tūkst. 900 kilometrų, tai atmečiau apie 1 tūkst. savoms reikmėms, bet, iš principo, gruodį savų reikmių nebūna“, – pasakoja aktorius.
Sezono metu, Seneliu Kalėda persirengiantis pašnekovas teigia, kad dažnai tenka važinėti po Vilnių, Kauną, Alytų, Druskininkus, kartais ir į Klaipėdą.
O šiais metais daugiausiai, pasak P. Lisausko, teks važinėti tarp Vilniaus ir Kauno.
Lūkesčiai skirtingi, o vaikai gudresni
Tiesa, P. Lisauskas pastebi, kad žmonių lūkesčiai iš Kalėdų senelių būna skirtingi, o tai, kas suveikia vienoje kontoroje ar darželyje, nebūtinai gali suveikti kitame.
Be to, aktorius atskleidžia, kad su kai kuriais klientais kartais ir atsisako dirbti.
„Tikrai yra tokių (klientų– tv3.lt), kurie derina kiekvieną veiksmą. Aš žinau, kad nesu pigiausias senis, bet žinau, kad ir nesu brangiausias. Bet, kai pradeda derinti, kaip įeisi, ką pasakysi, kaip pasisveikinsi, o čia bus vipiniai svečiai ir taip toliau, aš leidžiu sau tą prabangą net ir atsisakyti“, – pasakoja P. Lisauskas.
„Iš principo (klientai – tv3.lt) tikisi kokybės ir tą kokybę, jeigu jau samdo konkrečiai mane, aš, remdamasis savomis patirtimis profesionalioje meno scenoje, manau, kad ir noriu tą kokybę dovanoti taip, kaip aš ją suprantu, o ne kaip galbūt kas nors tikisi“, – priduria pašnekovas.
Tuo metu A. Karpavičius priduria, kad šiais laikais vaikus yra gerokai sunkiau įtikinti, kad atėjęs Kalėdų senelis yra tikras.
„Daug gudresni vaikai šiais laikais. Prieš 10-15 metų tu galėjai ateiti pas trečiokus ir 10 metų vaikai į tave žiūri, kaip į stebuklą. Dabar, kuo toliau, tuo sudėtingiau yra juos įtikinti, kad tu esi Kalėdų senelis“, – dalinasi renginių vedėjas.
Didžiausia vertybė – skirtas laikas
Nepaisant darbo metu kylančių iššūkių, seneliavimas A. Karpavičiui teikia didžiulį malonumą. Jis sako laukiantis Kalėdų, nes būtent per jas išeina pasikrauti tikromis emocijomis.
„Stebuklus kuriamės patys. Ateini, nusišypsai, su šypsena tave pasitinka, niekada nebus liūdnas vaikas. Jis džiaugsis, jam gal tų net dovanų nereikia iš karto, pamatė senelį, pabendravo, atsipalaidavo, galbūt pamiršo, kad mokykloje blogai buvo, nes tu visą laiką su juo pasišneki.
Ir senelis, kai su tėvais gerai bendrauja, nes jie yra nykštukai, tai visą laiką yra tos gerosios derybos, nes vaikai užsiprašo įvairiausių dovanų, tokių net nerealių – ir telefonų naujausių, ir kompiuterių, bet kadangi senelis yra stebukladarys, tai jis, jeigu vietoj superinio telefono atneš šiek tiek senesnį, ne tokį brangų, bet jis yra iš senelio, stebuklingas – tai viskas“, – dalinasi renginių organizatorius.
O P. Lisauskas prisipažįsta, kad kartais darbo metu netgi tenka susigraudinti, pamačius nuoširdžias vaikų ir suaugusiųjų emocijas.
„Kada tu akyse pamatai jaukumą žmonių, galbūt pasakai frazę, kurią jau tą dieną kartoji 10-ą kartą, bet, jeigu tai yra gerame ritme ir vis tiek dar ir tavo dūšios įdėta, kai matai, kad žmogus patiki, pamato, išgirsta, nurimsta“, – pasakoja aktorius.
Tiesa, jis taip pat pastebi, kad šiais laikais vaikai švenčių metu gauna daugybę dovanų. Todėl savo apsilankymų metu, Seneliu Kalėda persirengiantis P. Lisauskas, mėgina pabrėžti, kad didžiausia dovana – tai artimiesiems skirtas laikas.
„Tokias aš vertybes noriu įteikti, kad atėjom, pažaidėm, apsikabinom ir tai jau yra didelė dovana. Kad tėveliai, atėję į darželių grupes, nepasislėps už telefonų fiksuoti gražių momentų, bet iš tikrųjų matys, kaip vaikas džiaugiasi, kai yra kviečiami į ratelį, ateis ir paduos vaikui ranką ir savo dalyvavimu padovanos tą dovaną“, – sako P. Lisauskas.
