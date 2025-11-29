 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Klaipėdoje pasklido šventinė magija: įžiebta eglė sutvisko elegancija

2025-11-29 18:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 18:03

Šiandien, lapkričio 29-ąją, skirtinguose Lietuvos miestuose ėmė sklisti šventiška dvasia – šventinė magija pasklido ir Klaipėdoje, kur įžiebta šių metų Kalėdų eglė.

Klaipėdos Kalėdų eglė 2025 m. (nuotr. Josvydo Elinsko)

Tradiciškai, Teatro aikštėje jau dešimtą kartą papuošta klaipėdiečių dovanota eglė. Ji išrinkta net iš 18 kandidačių, o miestą papuošė Jono ir Irenos Daugėlų pasiūlyta žaliaskarė.

1

Tradiciškai, Teatro aikštėje jau dešimtą kartą papuošta klaipėdiečių dovanota eglė. Ji išrinkta net iš 18 kandidačių, o miestą papuošė Jono ir Irenos Daugėlų pasiūlyta žaliaskarė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimos sodyboje taisyklingas medelis augo apie 27-erius metus, į Teatro aikštę atkeliavo iš Vėžaičių, nors į šiųmetės Klaipėdos Kalėdų eglės titulą pretendavo žaliaskarės iš Gindulių, Jakų, Dituvos sodų, net Gargždų ir Endriejavo.

Klaipėdoje įžiebta Kalėdų eglė

Eglė sužibo tikra elegancija ir daugybe švieselių – žaliaskarės puošybai panaudota beveik penki kilometrai spalvotų girliandų, kaip rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.

Magiškame Klaipėdos Kalėdų eglės įžiebimo renginyje susirinkusiųjų laukė muzikinis, teatralizuotas „Kalėdų radijas“, kuris kaip tik tuo metu transliavo tiesioginę laidą „Norai ir svajonės“.

Scenoje pasirodė ne tik Netvarkos Nykštukas, Kakė Makė ir Kalėdų Senelis, bet ir žinomi šalies veidai – Monika Linkytė, Donatas Montvydas, pasirodymais džiugino vaikų operos studijos ir šokių studijos UFAS dalyviai.

Tiesioginėje stebuklingo radijo transliacijoje buvo skaitomos vaikų svajonės apie tikėjimą ir bendrystę – pagrindinę šių Kalėdų žinutę.

Šventiniu laikotarpiu klaipėdiečių ir miesto svečių taip pat lauks 450 kv. m pločio atvira ledo čiuožykla, virš 200 metrų ilgio šviesų tunelis Turgaus gatvėje, Teatro aikštėje visam šventiniam gruodžiui nušvito mėnesiena, nuošalyje neliko ir Taravos Anikė – fontanas prisipildė šviesos ir žaismingumo.

Visą kalėdinių renginių programą galite rasti paspaudę čia.

