Medžiotojai įspėja vairuotojus: keliuose prasidėjo pavojingiausias metas

Lietuvos kelių policijos duomenimis, susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos bei vakaro sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose – prastas.
Medžiotojai įspėja vairuotojus: keliuose prasideda pavojingiausias metas – briedžių ir elnių ruja
Anot LMŽD direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neeilinio vairuotojų budrumo, nes vien elnių populiacija Lietuvoje yra išaugusi dešimtis kartų.
„Prasidėjus rudens migracijos pikui, žvėrys visiškai nevengia judėti ir šalies keliais, o rujos metu didieji kanopiniai praranda bet kokį savisaugos instinktą, todėl patinai tampa neprognozuojami ir bėga per kelius nepaisydami automobilių šviesų ar triukšmo“, – sako jis.
Laimonas Daukša primygtinai ragina vairuotojus esant galimybei netgi vengti nebūtinų kelionių auštant ir temstant, kuomet matomumas prastas, o žvėrių aktyvumas – didžiausias.
„Vairuotojams rekomenduoju visada sumažinti greitį miškingose vietovėse ir prie kelio ženklo „Laukiniai gyvūnai“, tamsiuoju paros metu naudoti tolimąsias šviesas gyvūnų akių švytėjimui pastebėti bei nepūsti garsinio signalo arti žvėries, kad jo neišgąsdintumėte. Taip pat svarbu atminti, kad rujos metu patelę dažnai seka patinas, todėl pamačius vieną gyvūną būtina tikėtis ir antrojo“, – pažymi jis.
LMŽD primena, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ir automobiliui susidūrus su žvėrimi, vairuotojai privalo nedelsdami skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir kviesti policiją.
Pareigūnai apie įvykį atitinkamai informuos vietos medžiotojus, kurie vieninteliai yra atsakingi už eismo įvykio padarinių likvidavimą bei sužeisto ar žuvusio žvėries patraukimą iš įvykio vietos.
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