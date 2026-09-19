Pokyčiai perkant ar parduodant automobilį: „Regitra“ siunčia svarbią žinią

Tam, kad šis procesas būtų aiškesnis ir paprastesnis, „Regitra“ atnaujino rekomenduojamą transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį.
Aktuali paslauga
Iki šiol įmonės interneto svetainėje buvo pateikiama PDF formato sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai. Šia forma klientai naudojasi išties aktyviai – kas mėnesį ją atsisiunčia apie 13 tūkst. žmonių. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti visiškai paprastai tiesiog „Regitros“ interneto svetainėje, naudojantis telefonu ar kompiuteriu.
Atnaujinta forma padės nuosekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją. Dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus bus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur ją rasti. Taip mažiau duomenų reikės ieškoti ir perrašyti pačiam, bus paprasčiau užpildyti sutartį ir nepraleisti svarbios informacijos.
„Automobilį perkame ar parduodame tikrai ne kasdien, todėl natūralu, kad ne visada žinome, kokius duomenis reikia nurodyti, kur juos rasti ar ką svarbu užfiksuoti sutartyje. Norime, kad žmogui nereikėtų viso to išsiaiškinti pačiam – pati forma padės nuosekliai pereiti visą sutarties pildymo procesą.
Tai yra kokybinis pokytis, kuris leidžia greičiau ir tiksliau užpildyti duomenis bei tikiu, kad jis gerokai palengvins mūsų klientų patirtį“ , – sako „Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė.
Užpildžius reikiamus laukelius sutartis bus suformuota ir ją bus galima atsisiųsti bei išsaugoti savo įrenginyje. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį bus patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei išsaugoti savo įrenginyje, kad prireikus ją būtų lengva rasti bei persiųsti kitai sandorio šaliai, kuri taip pat paprastai galės ją pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirinkus įprastą parašą, sutartį bus galima atsispausdinti ir pasirašyti ranka.
Pasirašytą sutartį pirkėjas turės įkelti į „Regitros“ savitarną, o pardavėjas patvirtinti pateiktus duomenis. Taip bus deklaruotas automobilio nuosavybės pasikeitimas, o informacija apie naująjį savininką bus užfiksuota „Regitros“ sistemoje bei ją matyt ir kitos institucijos.
Sutartyje svarbu užfiksuoti ne tik automobilio kainą
„Regitra“ primena, kad pirkimo–pardavimo sutartis nėra tik formalumas. Ji padeda apsaugoti tiek pirkėjo, tiek pardavėjo interesus, todėl prieš ją pasirašant svarbu patikrinti, ar nurodyti teisingi duomenys apie sandorio šalis, automobilio kainą, ridą, būklę ir žinomus defektus.
Ypač svarbu sutartyje užfiksuoti automobilio trūkumus, pavyzdžiui, kėbulo, važiuoklės ar variklio pažeidimus. Taip pat reikėtų aiškiai nurodyti, kaip bus atsiskaitoma už automobilį, o perdavus pinigus užfiksuoti jų gavimo faktą, kad ateityje niekam nekiltų papildomų klausimų.
Prieš sudarant sandorį svarbu įsitikinti, kad sutartis sudaroma su tikruoju transporto priemonės savininku arba jo teisėtai įgaliotu asmeniu. „Regitra“ taip pat rekomenduoja į sutartį įrašyti savininko deklaravimo kodą (SDK).
Patarimai, ką dar verta padaryti prieš perkant automobilį?
Dar prieš pasirašant sutartį „Regitra“ rekomenduoja atlikti kelis paprastus patikrinimus. Pirmiausia reikėtų įsitikinti, kad automobilis turi galiojantį SDK – be jo transporto priemonės nebus galima deklaruoti savo vardu ir vėliau registruoti.
Perkant Lietuvoje jau registruotą automobilį taip pat verta patikrinti, ar jam nėra taikomi apribojimai, pavyzdžiui, ar jis nėra areštuotas arba įkeistas. „Regitros“ elektroninėse paslaugose, įvedus transporto priemonės duomenis, galima matyti išsamesnę informaciją apie automobilį ir jam taikomus apribojimus: Regitra – Ieškoti informacijos apie transporto priemonę.
Taip pat jeigu automobilis rastas skelbimų portale, verta išsisaugoti ir patį skelbimą. Jame pardavėjo pateikta informacija apie automobilio būklę, ridą, komplektaciją ar trūkumų nebuvimą, kilus ginčui, gali tapti svarbiu įrodymu.
„Regitros“ interneto svetainėje pirkėjai gali rasti ir daugiau praktinių patarimų – kaip patikrinti automobilį prieš jį perkant, teisingai užpildyti pirkimo–pardavimo sutartį, deklaruoti nuosavybės pasikeitimą ir atlikti kitus veiksmus, kad transporto priemonės įsigijimas vyktų kuo sklandžiau: Pirkimo-pardavimo sutartis ir patarimai | Regitra.
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