Jonavos mieste įžiebta Kalėdų eglė: šviesa, muzika ir fejerverkai nušvietė Sąjūdžio aikštę

Eglės įžiebimo šventė prasidėjo 16 valandą muzikinės pasakos „Tai bent!“ pristatymu, kuriame dalyvavo Elfai, Žibinčiukai, Kalėdų Senelis ir Paukštelis – šių metų Jonavos jubiliejaus simbolis.
Įžiebus eglę, vakaro kulminacija tapo grupės „Black Biceps“ koncertas, įkaitinęs aikštės atmosferą ir užvedęs publiką švęsti. Jonaviškiai ir miesto svečiai, nešini karšta arbata ir ką tik įsigytais mugės skanėstais, neskubėjo skirstytis.
Kalėdinis miestelis ir gyvybės kupinas miškas
Ramybės skvere tradiciškai išdygo Kalėdinių eglučių miestelis, kurį kūrė rajono įstaigos, įmonės ir bendruomenės. Šių metų tema – „Gyvybės pilnas Kalėdų miškas“, įkvėpta Jonavos 275-ojo gimtadienio šūkio „Jonava – gyvybės pilna“.
Skveras virto gyvu šviesų, dekoracijų ir simbolinių miško gyvūnų pasauliu, kuriame buvo galima išvysti voveraites, elniukus, puošnias krūmų kompozicijas ir spalvotomis LED lemputėmis apsuptas erdves.
Eglės puošimo idėjų konkurso nugalėtoja tapo bendrovė „Švenčių studija“, šiemet atsakinga už viso miesto šventinį papuošimą. Miesto puošybai ir šventinei atmosferai sukurti buvo skirta beveik 100 tūkstančių eurų.
Pasak vietoje dirbusių specialistų, dekoracijos montuotos nuo lapkričio 17-osios. Jonaviečiams atvykus į aikštę visą savaitę buvo galima stebėti, kaip renkama įspūdinga metalinė eglės konstrukcija, puošiama gyvomis šakomis, o aplink kuriamos papildomos instaliacijos.
Šventinis šurmulys prasidėjo dar popietę
Šiandien šventė mieste įsibėgėjo jau nuo ankstyvos popietės.
15–19 valandomis Turizmo informacijos centre veikė Kalėdinis paštas – vaikai rašė laiškus Kalėdų Seneliui ir metė juos į specialią pašto dėžutę. Tuo pat metu Krašto muziejuje buvo rengiamos bičių vaško žaisliukų dirbtuvės, priviliojusios tiek mažus, tiek suaugusius kūrėjus.
Rotušės aikštėje ir aplinkinėse gatvėse vyko pasiruošimo darbai, o jonaviečiai, vos tik pastebėję kylančią eglę ir įjungtas puošmenas, džiaugėsi stiprėjančia kalėdine dvasia. Nors daugelis prisipažino namus pradėsiantys puošti tik gruodį, mieste šventė jau įsibėgėjo.
