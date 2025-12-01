Živilė Pinskuvienė siunčia žinią Lietuvos gyventojams: „Jeigu ieškote šventinės nuotaikos ir mažo stebuklo“

Nuo vidurdienio aikštėje šurmuliavo Kalėdinė mugė, skambėjo muzika, veikė vaikų atrakcionai, ore tvyrojo šventiška nuotaika ir džiugus pasiruošimas artėjančioms šventėms. Vakaro programą nuspalvino šventinis koncertas, kuriame pasirodė Laura Remeikienė ir „Mažasis Chameleonas“, o dieną užbaigė įspūdingi fejerverkai, apgaubę miestą ypatingu šventės spindesiu.
Gausiai susirinkusius širvintiškius ir miesto svečius pasveikino Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, linkėdama jaukumo ir prasmingo švenčių laukimo.
„Širvintos – tai vieta, kur kiekviena mintis gali tapti noru, o kiekvienas noras – svajone, žengiančia į išsipildymą. Linkiu šiuo laikotarpiu skirti bent kelias akimirkas sau: sustoti, išgirsti savo vidinį balsą ir įvardyti tai, kas svarbiausia jums ir jūsų šeimai. Tegul šios šventės atneša daugiau šviesos, šilumos ir mažų stebuklų, o į platesnį pasaulį – ramybės ir tyliai kuriamos taikos“, – sakė merė Ž. Pinskuvienė.
Šventės dalyvius pasveikino ir Senelis Kalėda, primindamas, kad šventinė nuotaika prasideda nuo paprastų, bet nuoširdžių dalykų.
Išskirtinė šių metų idėja: kviečia palikti svajonę
Merė Živilė Pinskuvienė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo išskirtine šių metų Kalėdų idėja.
„Širvintų Kalėdų eglė jau sužibo – kartu su ja suspindo ir šimtai čia paliktų svajonių.
Norint ją pasiekti, pirmiausia teks pereiti šviesų labirintą – simbolinį kelią savo svajonės link. Kalėdų namelyje įsigytą pasagėlę pakabinę ant didžiosios pasagos prie eglės, savo svajonę paliksite Širvintose – kad ji būtų saugoma visus metus ir greičiau rastų kelią į išsipildymą.
Jeigu ieškote šventinės nuotaikos ir mažo stebuklo – jis jau laukia Širvintų miesto aikštėje. Miesto papuošimų ir eglės idėją kūrė ir įgyvendino UAB „Švenčių studija“ (Jolanta Tūraitė ir Dominykas Koncevičius).
Nuotraukos autorius – Linas Šalkauskas.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.