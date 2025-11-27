 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ragina nemokamai atsiimti eglės šakas: štai kur dalins

2025-11-27 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 13:50

Jau devynioliktus metus Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai kviečia gyventojus į kasmetinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Kalėdos – artumo, bendrumo ir rūpestingumo šventė, todėl miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas. 

Kalėdinių eglės šakelių dalijimas (nuotr. pranešimo spaudai)

Jau devynioliktus metus Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai kviečia gyventojus į kasmetinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Kalėdos – artumo, bendrumo ir rūpestingumo šventė, todėl miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas. 

REKLAMA
1

Visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo. Eglės ar pušies šaka namuose suteikia ypatingumo ir įkvepia tvariai pasitikti gražiausias metų šventes, rašoma pranešime spaudai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ jau 19 metų simboliškai pradeda žiemos švenčių laiką. Tai priminimas sustoti, pabūti su artimaisiais ir į savo namus įsileisti miško dvasią. Miškininkai kasmet su atsakomybės jausmu paruošia eglės ir pušies šakas – mažus, bet labai prasmingus švenčių simbolius. Kviečiu visus atvykti į akcijos vietas ir parsinešti šią miško dovaną į savo namus“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė. 

REKLAMA
REKLAMA

Ši tradicija prasidėjo Šiaulių krašte prieš beveik du dešimtmečius ir ilgainiui tapo visos Lietuvos iniciatyva. Akcija skatina ne tik dalintis šventine nuotaika, bet ir primena – nekirskime jaunų eglučių, nelaužykime šakų miškuose. Tai paprastas būdas prisidėti prie gamtos išsaugojimo. 

REKLAMA

Šiemet – ypatinga akcija su skautais 

Šiemet akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ bus ypatinga – prie miškininkų prisijungia Lietuvos skautija. Atvykę pasiimti eglės ar pušies šakelės, gyventojai galės parsinešti ir Betliejaus Taikos ugnį – taikos, vilties ir bendrystės simbolį. Skautai šią ugnį iš Austrijos parsiveža kiekvienais metais  ir paskleidžia po Lietuvos miestus, parapijas, mokyklas, ligonines, bendruomenes.   

REKLAMA
REKLAMA

„Džiaugiamės, kad šiemet Betliejaus Taikos ugnį dalinsime kartu su Valstybinės miškų urėdijos miškininkais. Kaip ir kasmet siekiame, kad Betliejaus Taikos ugnį į savo namus parsineštų kuo daugiau žmonių, kurie toliau ją dalintųsi su aplinkiniais ir skleistų viltį, taiką, šviesą ir šilumą.

Šių metų akcijos šūkis – „Į ateitį su viltimi!“. Tikėkime gerumu, darykime geruosius darbus ir šventes pasitikime pilni vidinės šviesos!“ – teigia Betliejaus Taikos ugnies akcijos koordinatorė Lietuvoje skautė Viltė Rabazauskaitė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gyventojams, norintiems pasipuošti Kalėdų eglutę ar kitą medelį, miškininkai rekomenduoja rinktis vazonuose augančius medelius. Toks medelis papuoš namus šventiniu laikotarpiu, o pavasarį jį galima bus persodinti šalia namų ir suteikti jam antrą gyvenimą. 

Kasmet prieš šventes VMU miškininkai nemokamai išdalina daugiau nei 100 tūkst. eglišakių visoje Lietuvoje. 

REKLAMA

Informacija gyventojams 

Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ vyks gruodžio 19 d., nuo 12 val., 59 vietose visoje Lietuvoje.  

Rekomenduojame atsinešti maišelį ar virvelę patogiam šakų parsinešimui bei žvakutę ugnelei prisidegti. 

Po švenčių šakas patariame kompostuoti arba priduoti į žaliųjų atliekų aikšteles. 

Eglišakių dalijimo vietų adresus rasite šioje nuorodoje: https://vmu.lt/parsinesk-kaledas-2025/ 

Artimiausius VMU regioninius padalinius, prekiaujančius įvairių rūšių kalėdiniais medeliais, rasite čia

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų