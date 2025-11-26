 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Gera žinia pacientams – galės nemokamai gauti naują priemonę

2025-11-26 11:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 11:16

Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė, kad į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašą būtų įtrauktas mioelektrinis žastikaulio protezas. Tai leis tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, netekusiems rankos aukščiau alkūnės, gauti modernius, funkcionalius protezus, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidas visiškai padengs Privalomojo sveikatos draudimo fondas.

Poliklinika Žygimantas Gedvila/ELTA

Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė, kad į kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių sąrašą būtų įtrauktas mioelektrinis žastikaulio protezas. Tai leis tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, netekusiems rankos aukščiau alkūnės, gauti modernius, funkcionalius protezus, kurių gamybos ir pritaikymo išlaidas visiškai padengs Privalomojo sveikatos draudimo fondas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugiamės, kad netrukus žmonės, netekę rankos aukščiau alkūnės, galės pasinaudoti pažangiausiais technologiniais sprendimais. Mioelektriniai protezai padeda atkurti prarastas rankos funkcijas, suteikia daugiau savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir galimybę grįžti į aktyvų gyvenimą“, – sako Valstybinės ligonių kasos (VLK) Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.

Pasak jo, mioelektrinis žastikaulio protezas veikia žmogaus raumenų elektrinių signalų pagalba – pacientas gali valdyti protezą tiesiog įtempdamas tam tikrus raumenis. Toks valdymo būdas leidžia atlikti tikslius, natūralius judesius, todėl šie protezai laikomi vienais moderniausių ir funkcionaliausių.

Pacientai gali jaustis visaverčiais visuomenės nariais – dirbti, mokytis, dalyvauti kasdieniame gyvenime be apribojimų.

Protezą pacientams galės skirti tretinio lygio gydymo įstaigų gydytojų konsiliumas, kuriame turi būti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei ortopedas traumatologas. Taip pat protezo pritaikymui būtina ortopedo technologo rekomendacija. 

Šis protezas bus kompensuojamas vaikams ir suaugusiesiems, kurių fizinė būklė leidžia juo naudotis – įvertinus raumenų tonusą ir jėgą, elektrinį potencialą ir sąnarių judesių amplitudę.

Suaugusiesiems protezas galės būti skiriamas ir ne darbinei rankai, kai būtinos abiejų rankų funkcijos. Be to, pacientas ar jo tėvai (globėjai) įsipareigos, kad protezu bus aktyviai naudojamasi. Ligonių kasos skaičiavimais, vidutiniškai per metus Lietuvoje kompensuojama apie 27 žastikaulio protezus, o įtraukus mioelektrinį variantą, metinės fondo išlaidos galėtų siekti beveik 800 tūkst. eurų. Nustatyta šio protezo kompensuojamoji kaina siekia arti 33,6 tūkst. eurų.

VLK primena, kad nuo 2021 m. vidurio fondo lėšomis jau kompensuojami mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai, kurie sulaukė itin palankaus pacientų įvertinimo. Naujovė išplečia galimybes ir tiems žmonėms, kurie neteko rankos virš alkūnės.

Naujieji protezai bus pradėti kompensuoti jau netrukus, sveikatos apsaugos ministrei pasirašius įsakymą.

Sveikata.lt
