Prieš kalėdinius vakarėlius – svarbus perspėjimas: štai kiek galima išgerti alkoholio

Etiketo ekspertas Arminas Lydeka sako, kad svarbiausias principas visada tas pats – sukurti aplinką, kurioje tiek jūs, tiek kiti jaustųsi patogiai.
Apranga – priklauso nuo situacijos
Pasak A. Lydekos, tinkama apranga – vienas ryškiausių sėkmingo vakarėlio komponentų. Kai aprangos kodas kvietime nenurodytas, žmonės neretai sutrinka, tačiau ekspertas ragina vertinti renginio pobūdį, o ne pačią progą.
„Apranga yra labai svarbus dalykas, nes visi apsirengę taip, kad pernelyg „neiškristume iš konteksto“, jaučiasi patogiai. Nėra gerai nei per daug pasipuošti, nei per daug kukliai apsirengti“, – aiškina A. Lydeka.
Jo teigimu, tas pats „Kalėdinis vakarėlis“ gali vykti visiškai skirtingomis formomis – nuo pirties pamiškėje iki ištaigingo vakaro restorane. Būtent vakarėlio forma ir turėtų duoti užuomeną, ką rengtis.
„Proga, tokia kaip Kalėdos ar Naujieji metai, pati savaime nepasako, kaip rengtis. Viskas priklauso nuo to, kokia forma renginys organizuojamas“, – reziumuoja jis.
Alkoholis: kiek mandagu išgerti?
Alkoholio vartojimas darbo vakarėliuose dažnai kelia daug diskusijų. Ar yra „etiketo norma“, kiek galima išgerti? Ar geriau visai nevartoti? Ekspertas pabrėžia – etiketas čia nediktuoja jokių tikslių kiekių.
„Visas maistas, kaip ir visi gėrimai, pateikiami renginyje, svečiams yra leistini ir teisingi – nuo vandens iki vyno, konjako ar viskio. Tačiau kiekvienas turi žinoti savo asmenines ribas“, – akcentuoja A. Lydeka.
Jis primena, kad net ir visiškas alkoholio atsisakymas gali būti mandagus ir normalus elgesys.
„Vienas negers dėl įsitikinimų, kitas – nes patys žino, kad išgėrę vieną taurę vėliau norės ir aštuonioliktos, o po to nebevaldys savo elgesio.
Taigi, taisyklė paprasta: svarbiausia elgtis pozityviai, neagresyviai ir netrukdyti aplinkiniams. Galite sau leisti išgerti tiek alkoholinių gėrimų, po kiek jūsų elgsena nepasikeis į neigiamą pusę“, – aiškina jis.
Pasak etiketo eksperto, kai kuriems žmonės ši riba nubrėžiama ties viena taure, o kitiems – nors ir ties aštuoniolika, todėl bendros taisyklės, nurodančios leistiną gėrimų kiekį, nėra.
Oficiali aplinka nereiškia, kad reikia tyliai stovėti kampe
Dideliuose įmonių vakarėliuose neretai būna žmonių, kurie nedaug ką pažįsta, jaučiasi droviai ir nedrįsta įsitraukti į pokalbius.
A. Lydeka sako, kad tai – ydingas elgesys tiek svečio, tiek renginio organizatoriaus požiūriu.
„Nėra gražu, kai pakviestas svečias vienišas visą vakarą stovi kamputyje ir nieko neveikia. Jis pats turėtų parodyti iniciatyvą įsitraukti į bendravimą su kitais, o renginio organizatoriai – pastebėję padėti jam ir stengtis supažindinti jį su kitais“, – aiškina ekspertas.
Prisistatymo taisyklės čia taip pat aktualios. Dažna klaida – manyti, kad kartą matytas žmogus jus tikrai atsimena, taigi prisistatyti jam nebereikia. Ypač jei šis žmogus – už jus viršesnis pareigų prasme.
„Tokiose situacijose visuomet prisistato žemesnio rango asmuo aukštesnio rango asmeniui. Jei prieini prie direktoriaus – tu ir turi prisistatyti. Nereikia manyti, kad jei tu jį žinai, tai ir jis tave žino“, – aiškina A. Lydeka.
Temos, kurių geriau vengti
Pasak eksperto, kai kurios temos vakarėliuose yra tikrai netinkamos, nes gali greitai supriešinti žmones.
Tarp šių nepatartinų temų – jautrūs politiniai klausimai, religija, ypač multikultūrinėse bendruomenėse, ar sveikatos problemos.
Beje, pokalbiai apie orą, dažniausiai laikomi saugiausia tema norint užvesti pokalbį su menkai pažįstamu žmogumi, pasak A. Lydekos, taip pat prastas pasirinkimas.
„Visiems yra gerai žinoma, kad apie orą kalbama tada, kai žmonės neturi apie ką kalbėti.
Taigi, jei pokalbį su nauju žmogumi pradedate būtent tema apie orą, tarsi pasakote jam, kad neturite ką jam pasakyti ir nuobodžiaujate su juo bendraudamas“, – patikslina ekspertas.
Kaip pradėti pokalbį su menkai pažįstamu kolega?
Geriausia, A. Lydekos teigimu, pokalbį pradėti nuo to, kas natūraliai sieja du žmones tame pačiame renginyje. Tai sukuria lengvą, natūralų įvadą į tolimesnes diskusijas.
„Saugiausia pradėti pokalbį nuo to, kodėl mes abu esame šiame renginyje, kas mus abu sieja. Pavyzdžiui – „kaip smagu, kad įmonė subūrė visus metų pabaigoje“. Iš čia galiausiai natūraliai išsivysto kitos temos“, – sako jis.
Taip pat, pasak etiketo eksperto, verta kalbėtis apie kitas bendras temas, kurios sieja visus arba daugumą vakarėlio dalyvių. Pavyzdžiui, jei tai – nekilnojamo turto vystytojų įmonė, galima pradėti pokalbį tema apie nekilnojamojo turto kainas.
Jei tai – muzikantų susibūrimas, verta kalbėtis apie naujus ar būsimus muzikinius projektus, koncertus ir kitas naujienas.
