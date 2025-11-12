 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prabilo apie paslaptingą religiją: apsireiškęs Jėzus liepė įkurti savo bažnyčią

2025-11-12 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 16:25

Už Atlanto gyvenanti turinio kūrėja Nerija Laurinavičius savo sekėjams atvėrė duris į vieną paslaptingiausių ir mažiausiai pažintų Amerikos bendruomenių – mormonų pasaulį.

Tikėjimas, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
8

Už Atlanto gyvenanti turinio kūrėja Nerija Laurinavičius savo sekėjams atvėrė duris į vieną paslaptingiausių ir mažiausiai pažintų Amerikos bendruomenių – mormonų pasaulį.

REKLAMA
3

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo įrašu iš vadinamojo „mormonų žmonų vakarėlio“, kuriame papasakojo apie šios religijos unikalumą ir jos išskirtinį kultūrinį gyvenimą ir sutiko pasidalinti šiuo įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nerija Laurinavičius apsilankė laidoje „Pasaulis pagal moteris“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nerija Laurinavičius apsilankė laidoje „Pasaulis pagal moteris“

Mormonų religija

„Keliaujam kartu į mormonių žmonų vakarėlį, kol papasakosiu jums apie šį ekskliuzyvų pasaulį Amerikoje, apie kurį labai mažai kas kalba“, – pradėjo jis savo pasakojimą.

REKLAMA
REKLAMA

Nerija pastebėjo, kad daugelis apie šią bendruomenę sužino būtent per socialinius tinklus, kur mormonų šeimos itin aktyviai dalijasi kasdienybe.

REKLAMA

„Galbūt tai jums jau ir teko matyti „TikTok’e“ – tas tobulas mamas iš Jutos su penkiais vaikais, derančiomis aprangomis ir hashtag’ais family is everything (liet. šeima yra viskas). Tai yra mormonų „TikTokas“ – religijos, kuri prasidėjo tik prieš du šimtus metų Niujorke, kai vyras vardu Joseph Smith patyrė apsireiškimą“, – aiškino ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Nerijos, mormonų tikėjimas turi panašumų su krikščionybe, tačiau išsiskiria savo ypatingomis taisyklėmis ir griežta gyvenimo disciplina.

„Dievas ir Jėzus Joseph Smith pasakė, kad visos kitos bažnyčios yra korumpuotos ir kad jis turi atkurti tikrąjį tikėjimą. Mormonų religija yra ganėtinai panaši į krikščionybę, tačiau su keliais kertiniais niuansais. Pavyzdžiui, negalima gerti kavos, keiktis ir reikia atiduoti 10 procentų savo uždarbio bažnyčiai.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeimos lieka kartu po mirties

Nerija pridūrė, kad mormonai tiki ypatinga pomirtinio gyvenimo samprata – jų šeimos, pasak tikėjimo, išlieka kartu net ir po mirties.

„Jei yra sekamos visos taisyklės, kaip Dievo vaikai, mormonai ir patys tampa Dievu savo planetoje. Taip pat mormonų tikėjime šeimos gyvena kartu ne tik iki mirties, bet ir po jos. Ir būtent todėl jų kultūroje matysite labai tradicinius šeimos modelius kaip Ballerina Farm“, – aiškino N. Laurinavičius.

REKLAMA

Anot Nerijos, ši uždara ir tradicinių vertybių kupina kultūra pastaraisiais metais patiria permainas. Socialinių tinklų bumas ir nauji realybės šou atvėrė duris platesniam pasauliui pamatyti, kaip mormonų moterys keičiasi.

„Pastaraisiais metais su „TikTok“ bumu ir naujais realybės šou pasaulis pradėjo sparčiai keistis. Moterys pradėjo kalbėti garsiau, keičiasi jų apranga, gyvenimo būdas, o kartu ir visa religijos dinamika“, – sakė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų