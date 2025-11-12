Prabilo apie paslaptingą religiją: apsireiškęs Jėzus liepė įkurti savo bažnyčią

Socialiniame tinkle „Instagram“ ji pasidalijo įrašu iš vadinamojo „mormonų žmonų vakarėlio“, kuriame papasakojo apie šios religijos unikalumą ir jos išskirtinį kultūrinį gyvenimą ir sutiko pasidalinti šiuo įrašu su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Mormonų religija
„Keliaujam kartu į mormonių žmonų vakarėlį, kol papasakosiu jums apie šį ekskliuzyvų pasaulį Amerikoje, apie kurį labai mažai kas kalba“, – pradėjo jis savo pasakojimą.
Nerija pastebėjo, kad daugelis apie šią bendruomenę sužino būtent per socialinius tinklus, kur mormonų šeimos itin aktyviai dalijasi kasdienybe.
„Galbūt tai jums jau ir teko matyti „TikTok’e“ – tas tobulas mamas iš Jutos su penkiais vaikais, derančiomis aprangomis ir hashtag’ais family is everything (liet. šeima yra viskas). Tai yra mormonų „TikTokas“ – religijos, kuri prasidėjo tik prieš du šimtus metų Niujorke, kai vyras vardu Joseph Smith patyrė apsireiškimą“, – aiškino ji.
Pasak Nerijos, mormonų tikėjimas turi panašumų su krikščionybe, tačiau išsiskiria savo ypatingomis taisyklėmis ir griežta gyvenimo disciplina.
„Dievas ir Jėzus Joseph Smith pasakė, kad visos kitos bažnyčios yra korumpuotos ir kad jis turi atkurti tikrąjį tikėjimą. Mormonų religija yra ganėtinai panaši į krikščionybę, tačiau su keliais kertiniais niuansais. Pavyzdžiui, negalima gerti kavos, keiktis ir reikia atiduoti 10 procentų savo uždarbio bažnyčiai.“
Šeimos lieka kartu po mirties
Nerija pridūrė, kad mormonai tiki ypatinga pomirtinio gyvenimo samprata – jų šeimos, pasak tikėjimo, išlieka kartu net ir po mirties.
„Jei yra sekamos visos taisyklės, kaip Dievo vaikai, mormonai ir patys tampa Dievu savo planetoje. Taip pat mormonų tikėjime šeimos gyvena kartu ne tik iki mirties, bet ir po jos. Ir būtent todėl jų kultūroje matysite labai tradicinius šeimos modelius kaip Ballerina Farm“, – aiškino N. Laurinavičius.
Anot Nerijos, ši uždara ir tradicinių vertybių kupina kultūra pastaraisiais metais patiria permainas. Socialinių tinklų bumas ir nauji realybės šou atvėrė duris platesniam pasauliui pamatyti, kaip mormonų moterys keičiasi.
„Pastaraisiais metais su „TikTok“ bumu ir naujais realybės šou pasaulis pradėjo sparčiai keistis. Moterys pradėjo kalbėti garsiau, keičiasi jų apranga, gyvenimo būdas, o kartu ir visa religijos dinamika“, – sakė ji.
